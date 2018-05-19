Футбольная Золушка. «Парма» вернулась в Серию А

Бывший клуб Буффона дважды умер и воскрес, пережив самый удивительный подъем в Серию А в истории. О футбольном успехе патриотов «Пармы» – на «Соккер.ру»

Как убивали «Парму»?

Тривиальная причина развала. Коровы доились плохо. Главный спонсор «Пармы», молочная корпорация, попалась на вранье о доходах и делах, основателя и руководителей посадили в тюрьму на десятки лет. Так первый из тройки победителей «Марселя» в финалах Кубка УЕФА и ЛЕ оказался никому не нужным, кроме фанатов. Сменили название, вылетели из Серии А. Затем быстро вернулись, нашли дерзкого тренера Донадони, а также выиграли путевку в Лигу Европы в качестве подарка на столетний юбилей клуба.

Но дальше команду, основанную в 1913 году, ждали черные времена. Итальянские чиновники из-за долгов не пустили «Парму» в еврокубки, превратив в праотца «Тосно» - не выдали лицензию. После чего эмоциональный президент клуба встал и вышел. Буквально перестал платить зарплату работникам клуба, а затем продал «Парму» за один евро первому встречному. Уроки албанского языка – актив достался мутным персонажам из маленькой страны, завершились полным крахом. В результате игроков «Пармы» продавали по цене флагманских мобильных телефонов.

Клуб второй раз был передан новому владельцу за один евро, ждали Керимова – не пришел. А тот евро стал символом нищеты. У «Пармы» начали отбирать клубное имущество для погашения долгов, отключили воду и свет на базе, не хватало денег для оплаты охраны. Команда после второй продажи досталась человеку, который отмывал деньги и был за это арестован. Выяснилось, что на балансе «Пармы» за пару лет было две сотни игроков, причем их в команде никто не видел. Через известный бренд отмыли миллионы непонятных денег из Балкан и Италии, а потом оставили долги? Концы уже не найти, 22 июня 2015 года «Парма» стала любительским клубом.

Как возрождали клуб?

Безумству храбрых поем мы песню. Даже если эти «храбрецы» связаны с политикой и явно заигрывали с электоратом. В Парме нашлись люди, решившие рискнуть деньгами ради высшей цели. Первым за клуб заступился капитан. Если Буффона фанаты «Ювентуса» боготворят за годичный заход в Серию В – достойный поступок как Джиджи, так и других звезд вроде Дель Пьеро, то Алессандро Лукарелли пошел дальше. Капитан «Пармы» заявил, что будет носить повязку даже в любительской лиге.

И слово свое сдержал, ведь «Парму», которая после пяти аукционов не смогла найти нового инвестора, отправили в Серию D. В трясине оказался клуб, которому на тот момент было почти 102 года. Камнем на шее казались долги, отдавать их было некому и нечем. Три года назад решили, что пора продать все трофеи, которые клуб выигрывал в истории, чтобы собрать хоть какие-то деньги. Пришлось регистрировать новый клуб после банкротства старого – «Парма Кальчо 1913», которому формально три года исполнится лишь 27 июня 2018.

Кто мог прийти на помощь, когда все богачи разбежались? Пармские предприниматели собрались, обсудили ситуацию и решили, что не бросят фанатов. Одну из фамилий вы даже слышали в России. Если кушаете спагетти или соусы под брендом «Барилла» - помогаете человеку, который причастен к удивительному взлету «Пармы» со дна итальянского футбола в элиту всего за три года. Группу из семи бизнесменов и микро-акционеров поддерживал вице-президент клуба Марко Феррари. Башковитый руководитель и фанат «Пармы» с пеленок помог собрать команду, которая сразу поднялась в Серию С, а президентом был Невио Скала, в представлениях не нуждающийся.

Каким будет их будущее?

После того как «Парма» героически прошла в Серию В после победы в запутанном плей-офф – сыграли шесть матчей: в пяти выиграли, в одном была ничья, команда начала мечтать о выходе в элиту. Хотя набрали прошлым летом в основном свободных агентов, тренер Роберто Д'Аверса создал коллектив, который занял итоговое второе место во второй лиге – команда набрала столько же очков, как конкурент, но выиграла за счет дополнительных показателей. И хотя они слабее «Эмполи» - чемпиона Серии В, хоть и проиграли в 12 матчах из 42, сегодня в Парме праздник.

А осенью их ожидает борьба за выживание. Хотя многое зависит от летней трансферной кампании. Что знаем точно – наученные горьким опытом банкротства, в «Парме» не станут спешить и сразу же бросаться в борьбу за еврокубки, которые не потянут, даже если подпишут ряд приличных игроков. Но даже если окажутся в середине таблицы, это будет красивая и уникальная история. Никогда в итальянском футболе подобного не было. Хотя чемпионату страны 120 лет, да и Серия А – старая синьора, высшему дивизиону идет 89-й год, но ни одна из команд не смогла выбраться в элиту со дна за три года, поочередно проходя отборы в низших лигах. Ни одна до «Пармы».

Кто повлияет на клуб?

Важно, чтобы карета не стала «тыквой» - речь о финансовом состоянии клуба, но «Парма» показала выдающийся результат. И это привлекло инвесторов. В прошлом году в клуб пришли китайцы, выкупив 60% акций, 30% осталось у местных бизнесменов, а 10% принадлежат фанатам. С учетом, сколько пережили за последние годы – знаменитая во всем мире команда заслужила пару спокойных лет. Важно закрепиться на некогда привычной для них высоте и развивать клуб, который не бросили поклонники, не оставили местные бизнесмены, а также который впечатлит богатых инвесторов.

Конечно, для китайца Цзян Личжана и его корпорации из Китая «Парма» лишь еще один спортивный проект на карте. Азиат уже вкладывал деньги в клуб НБА, он также владеет «Гранадой», утонувшей в Примере. Но вряд ли итальянцы отдали бы любимый клуб человеку, который не сдержит базовых обещаний. Например, уже покупают людей для высшего общества. Трансферное окно еще не открылось, а «Парма» потратила на новичков больше, чем чемпионский «Локомотив» Семина в последнем сезоне. Понятно, для Италии это не траты, но у новичка высшего общества есть деньги.

Только из-за отношения одного Лукарелли – капитана, который отказал клубам Серии А, чтобы до сорока лет сражаться в низших дивизионах, но сдержал слово и вернул «Парму» в Серию А, хочется пожелать им успехов. Хотя герой не только Сандро, но и каждый работник клуба, а также каждый фанат, приходивший на стадион, чтобы стать участником сказочной истории. Эпохи Буччи, Коуту, Сенсини, Дзолы, Асприльи, Каннаваро, Буффона, Тюрама, Креспо, Верона, Дино Баджо и Кьезы давно прошли. Но это не значит, что фанаты «Пармы» не заслужили новых побед. Выход в Серию А – начало чистой страницы. Пусть сейчас мало кто поставит на эту скромную команду, но три года назад никто и подумать не мог, что «Парма» так быстро вернется.