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Озил обвинил немцев в расизме и покинул сборную

23 июля 2018, 10:46

Чемпион мира рассорил Германию, но сразу стал для многих иконой борьбы с ксенофобией после решения покинуть сборную. Блогер «Соккер.ру» Angry Ded выясняет детали.

Германия потеряла ценного игрока основы

- к двадцати девяти годам Озил пять раз получал приз «Игрок года» в Германии, последний раз – в 2016. Речь о большой звезде немецкого футбола, где ставка на командную игру, своего Месси нет;

- статистика чемпиона мира-2014 в сборной Германии солидная: 92 игры, 23 гола, 40 ассистов – еще со времен «Реала» к цифрам Озила никогда не было претензий, да и в «Арсенале» с пасами полный порядок;

- в матче против Южной Кореи на чемпионате мира Месут создал семь голевых моментов. По количеству пасов под удар за 90 минут так и остался лучшим, сыграв два матча. Германия провалилась, но Месут моменты создал, вопрос реализации, а не его действий;

- Озил – любимчик Йоахима, за что тренера часто критиковали в Германии. У Месута своеобразный стиль игры. Стоячий плеймейкер редко вступает в борьбу, если не хочет. Но в 26 из последних 27 матчей на крупных турнирах был в основе сборной Германии.

Озил пострадал из-за Эрдогана и Гюндогана

- Месут пострадал из-за решения ввязаться в политику. Скандал спровоцировала встреча Гюндогана и Озила с тогдашним кандидатом в президенты Турции Эрдоганом в Лондоне. Футболисты настаивают, что пересеклись случайно. Но имели при себе футболки МС и «Арсенала», раздавали автографы, фотографировались и ужинали в ресторане с политиком;

- немцы освистывали игроков не из-за самой встречи как таковой – хотя у Эрдогана даже среди турецких немцев нелучшая репутация (в Германии 1.6 млн только тех, у кого до сих пор паспорт Турции), а из-за подписи Гюндогана: «Моему уважаемому президенту, с почтением»;

- если бы немцы выиграли чемпионат мира в России или выступили удачно, этот скандал успешно замяли бы без извинений или разъяснений Озила. Бирхофф и Лёв сделали все, чтобы Месута не исключили из сборной Германии, хотя президент их футбольного союза Райнхард Гриндель был за наказание. Месут ему отомстил – много раз назвал в письме расистом. Теперь чиновник уйдет в отставку;

- Месут и Илкай прекрасно знают о репутации Эрдогана среди турецких людей. 50 % считают его сильным лидером и великим вождем, 50 % - кровожадным диктатором, который не уважает светский статус Турции. Зачем футболисты приняли участие в предвыборной агитации политика, который рассчитывал на голоса граждан Турции, проживающих в Германии? Большой вопрос к представителям игроков, разрешившим им торговать репутацией;

- после обвинения немецкого Мутко в расизме и ухода из сборной Германии в социальных сетях из Озила сделали нового Мартина Лютера Кинга. Форсят, как целует и прикладывает ко лбу брошенный на футбольное поле хлеб – подчеркивают, какой уважительный мальчик, приводят цитаты Бензема и Лукаку, которые тоже заявляли – превращаются в араба и африканца, только если не забивают;

- Озил не первый раз попадает под раздачу. Раньше критиковали после поражений сборной Германии из-за «ленивой игры». Но в предыдущих случаях, когда угрожали и оскорбляли, Месут не бросал сборную. Так что отчасти «накипело» - устал от грязи, отчасти – использовал лазейку, чтобы проигрышную ситуацию сделать для себя победной. Ведь не все однозначно в заявлении Озила, его писал очень хитрый человек.

Циничные вопросы на тему скандала

Зачем заявлять, что встреча с Эрдоганом, совместный ужин в ресторане в Лондоне, фотографии и подаренная футболка «Арсенала» «не имеют политического подтекста»? Месут хотел или нет, но выразил поддержку политику. Причем сам автор письма Озила обвинил Маттеуса в политическом подтексте встречи с президентом России, словно упрекнул немцев, что те недостаточно сильно критиковали Лотара. Приврал, почетного капитана сборной уничтожили за ту встречу.

В каких целях Озил использует Клозе и Подольски – поляков, которые всегда подчеркивали связь с исторической родиной, но не участвовали в политической жизни Польши и называли Германию родной? Понятно ведь, что на Месута и Илкая набросились не потому, что они турки и мусульманине – в сборной Германии есть мусульмане и представители иных национальных групп, которые аналогичной критике не подвергались. Почему? Потому что не называли чужих президентов своими.

А теперь вопрос о лицемерии тех, кто называет Озила зоофилом – в Германии тоже популярно известное в России оскорбление, только овца заменена на козла. Почему немцев не смущают встречи мировых политиков с Эрдоганом? Официальная Германия не называет турецкого политика диктатором, не разрывает дипломатические отношения, ссылаясь на репрессии. Меркель встречалась с Реджепом, как и Премьер-министр Великобритании. Почему футболисты должны быть избирательнее в связях, чем политики?

В письме Месута есть серьезная логическая нестыковка. Если Озил хотел доказать, что его нельзя называть немецко-турецким игроком, что у него два сердца – немецкое и турецкое, но при этом он патриот именно Германии, хотя не поет гимн, то как уход из сборной его любовь к немецкой земле подчеркивает? Кроме всего прочего, есть четкий намек, что Месут вернется в сборную. Получается, цель ухода – вернуться белым и пушистым, замочив критиков?

Зачем приплели мать? Озил мотивировал встречу с Эрдоганом и невероятно почтительное к нему отношение уроками матери - не забывать о корнях. Реджеп на последних выборах в Турции собрал голоса 26 миллионов из 50 возможных, то есть минимум 24 миллиона турок против его политики. Эрдоган не Ататюрк, не символ Турции. Озил оправдал личное решение принять участие в предвыборной агитации политика матерью – некрасиво.

Зачем было «мочить» компанию «Мерседес»? Целый длинный абзац в послании Озила о том, что от него отвернулись после скандала, что жулики и обманывают клиентов – речь о знаменитом скандале с неправильным подсчетом выбросов в атмосферу и отзывом автомобилей. При этом в том же письме похвала с упоминанием других компаний. Крик души со скрытой рекламой? Странно смотрится. А знаете, на каком автомобиле ездит сам Озил? Правильно – «Ауди».

Для чего называть «расизмом» то, что на самом деле является ксенофобией и шовинизмом? Опять разыграна карта именно расизма, хотя никакого расизма в конфликте европеоида и европеоидов быть не может. Озил – европеоид, как и все турки. А того же Боатенга никто в Германии не трогает, Хедиру – тоже, хотя оба – африканцы по крови, и оба провалили ЧМ-18. Зачем ссылаться на расу, когда суть в шовинизме?

Почему письмо на английском языке? У Озила конфликт не со всем миром, а с немцами. Он – гражданин Германии, игрок ее сборной, уроженец этой страны, как и Гюндоган, родной язык - немецкий. Письмо на английском языке ради поддержки из Индии и США от людей, которые понятия не имеют, кто такой Эрдоган и в чем суть претензий к Озилу? Если суммировать упоминание матери, явную антирекламу и многократные использование  слова «расизм», то вопрос искренности возникает сам собой.

Каков будет результат скандала? У Меркель станет больше проблем, как и у мигрантов в Германии. Для радикально настроенных немцев Озил и Гюндоган стали символами отказа от ассимиляции – живем и зарабатываем как немцы, а президентом своим считаем турка, гимн не поем, немецкий язык не учим, и так далее, и тому подобное вплоть до терроризма и ухода из сборной. Сейчас многие цитируют фразу Озила: «Я немец, когда побеждаю, но я иммигрант, когда мы проигрываем».

Но ответом на такие заявления будут голоса других немцев за правые партии. Получается, Месут сначала поучаствовал в агитации за политика с замашками диктатора – Эрдоган даже экс-форварда Хакана Шукюра в международный розыск не так давно объявлял, плюс арестовал под 50 тысяч военных, врачей и учителей, обвинив в «государственной измене». А теперь Озил успешно консолидировал правые силы в Германии.

Мигрантам станет хуже, если в будущем изменят законы о двойном гражданстве после нового разделения общества. Зато себя выгородил – попросили извиниться, а теперь получается, что все побегут извиняться перед ним, ведь волна поддержки от арабских, африканских, мусульманских стран и либералов всего мира очень высокая. Очевидно, что лицемерны здесь обе стороны – и Озил, и его радикальные критики. Каждый использовал скандал в свою пользу.

Лицемерен и сам конфликт, и метод, который нашел агент игрока, чтобы выбраться из заваренной каши. Теперь Месут вернется в сборную Германии в качестве иконы борьбы с расизмом и символа примирения коренных немцев и мигрантов. Но если письмо писал представитель игрока Эркут Согут – судя по всему, так и было, то на претензии из-за политической акции Озил ответил политическим заявлением.

В этом скандале обе стороны так себе, а за сборную Германии не переживайте – Месут вернется, просто решил отомстить своим врагам и стать популярнее в Англии, где фанаты «Арсенала» призывают его поддержать под лозунгом «нет расизму».

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ekliziast
ekliziast
24 июля в 08:06
наблюдатель_13:
Турция до и после Эрдогана Турция до и после ЭрдоганаНа фоне происходящих в Турции процессов, при каждом удобном случае, критики правящей партии просто не хотят замечать изменения, которые происходили в Турции за последние 15 лет. По сообщению Yenicag.Ru, пришедшая к власти в результате выборов 2002-го года АКP (Партия Справедливости и Развития) за 14 лет вывела страну из глубокого кризиса и превратил её в одну из 20-и самых развитых стран мира. Сегодня турецкая экономика 17-я по своей мощи экономика мира. ВВП Турции на данный момент составляет более 800 миллиардов долларов. Каждый год экономика растет на 5-7%, что является одной из самых быстрорастущий экономик мира. Новости о Турции, о её внешней и внутренней политике, экономике, культуре, даже о шоу-бизнесе этой страны нашли свое место в ежедневных новостях Азербайджана. Это конечно же не безосновательно. В современном мире, считающаяся локомотивом тюрко-исламского мира Турция, и все процессы вокруг нее, вызывают в Азербайджане большой интерес, что говорит о сильных связях между двумя братскими государствами. С этой точки зрения нормально, что все происходящее в Турции вызывает в Азербайджане определенную реакцию у общественности. С другой стороны то, что глобальные силы, особенно в последнее время, пытаются разрушить турецкую государственность, вызывает в Азербайджане большую тревогу. Подавляющее большинство азербайджанцев внимательно следят за маневрами и попытками турецких политиков, за героизм народа и власти Турции в пути отражения нападок глобальных сил, и надеются что все узлы, мешающие развитию Турции, будут благополучно развязаны. Однако есть силы, которые берут под прицел партию власти, которая в течении 14 лет удержала Турцию на ногах, подняла национальную экономику на самый высокий уровень в истории существования этого государства. Силы, которые критикуют действующую власть во главе с президентом Реджебом Тайибом Эрдоганом, пользуются тезисами своих западных покровителей. Из претензий такого рода «критиков» становится ясно, что они хотят, чтобы Турция стала покорной Западу и безоговорочно выполняла его указания. Не замечая прорыв Турции в экономическом и военном плане, осуществленные правительством многомиллиардные проекты, не замечая меры, предпринятые правительством для социальной защиты населения и развития страны, они еще раз доказывают, что патриотами не являются и стоят в одном ряду с врагами турецкого народа. Учитывая все это, надо еще раз просмотреть, что происходило до и после прихода к власти АКP. Просмотрим положение Турции до 2002-го года: зависимость от иностранных инвестиций и огромные долги увеличивающие темпы инфляции, зависимость от политики крупных стран-кредиторов Турции, плюс последовательные экономические кризисы, вмешательство генералитета в дела правительства и непрекращающиеся террористические акты ПКК, затопили эту страну в собственных проблемах. Находясь в тесках перечисленных проблем Турция, чтобы не допустить ухудшения положения в стране, вынуждена была брать кредиты западных финансовых корпораций под любые условия, тем еще более усугубляя свое положение. Напомним, что внеочередные выборы, в результате которых к власти пришла Партия Справедливости и Развития, возглавляемая Эрдоганом, тоже проводились в условиях очередного политического кризиса. Самой правильной оценкой итогам четырнадцатилетнего правления партии Эрдогана было бы просмотреть цифры, доказывающие экономическое развитие. Сегодня даже самый предвзятый человек, ознакомившись с показателями турецкой экономики не сможет отрицать процветания этой страны. 2002-м году в мировом экономическом рейтинге Турция плелась на одном из последних мест. Однако именно после прихода к власти АКP и ее целенаправленной политики по предотвращению политических и административных препятствий развитию Турции, стране удалось подняться на 17-е место в рейтинге самых крупных экономик мира. А в европейском рейтинге Турция находится на седьмом месте по экономической мощи. До 2002 года ВВП на душу населения не доходил до 3500 долларов, а на данный момент, по последней экономической статистике он доходит до 10-11 тысяч долларов на душу населения. Увеличение внешнего торгового оборота тоже заслуга деятельности правительства АКP. Конкретно до 2002-го года оборот составлял 88 миллиардов а сейчас он составляет 390 миллиардов долларов США. Экспортный потенциал во время правления АКP увеличился в 3 раза и составил более 175-ти миллиардов долларов в год. Общая сумма привлеченных в турецкую экономику инвестиций составила 180 миллиардов долларов. Кроме этого объем валютных резервов страны до 2002-го года составлял 27 миллиардов, а теперь эта сумма превышает 110 миллиардов. Самое главное до 2002-го сумма внешнего долга составляла 23.5 миллиарда, и именно во времена правления АКP Турции удалось избавиться от этого бремени. Властям удалось закрыть долги МВФ и освободить Турцию от влияния этого международного финансового монстра. Можно записать в актив действующей власти превращение Турции из должника в государства донора. Превращение Турции в туристическое государство тоже является заслугой АКP. Сегодня Турция находится в топ 10 самых развитых туристических стран мира. В период правления АКP (Партия Справедливости и Развития) усилились обороноспособность и военная мощь страны. До 2002-го года в Турции почти не существовал отечественный военно-промышленный комплекс, а сегодня Турция является одним из крупнейших поставщиков оружия на мировой рынок. На данный момент правительство работает над созданием отечественного военного и гражданского самолета. Во времена правления АКP количество построенных школ и больниц гораздо больше чем построенные до 2002-го года за все время существования Турецкой республики. В результате кровавой гражданской войны в Сирии, на территории Турции нашли приют более 3 миллионов беженцев из этой страны. В течении 4 лет турецкое правительство обеспечивает беженцев за свой счет. Построены палаточные городки и в этих городках для беженцев созданы необходимые условия для жизни. В городках созданы школы, больницы и другие объекты, обслуживающие вынужденным переселенцам из Сирии. В связи с глобальным финансово-экономическим кризисом, Турция тоже испытывает некоторые трудности. Но, по мнению экспертов в области экономики, кризис не смотря на террор, на войну под боком почти не коснулся турецкой экономики. Несмотря на тяжелейшее внешнее давление турецкому правительству удалось минимизировать ущербы от глобального экономического кризиса. Несмотря ни на что, в Турции продолжаются инвестиции различных сфер, строительство крупных сооружений, инфраструктурных проектов. В 2016 году Турция установила мировой рекорд по внутренним капиталовложениям. Согласно новому бюджету, бюджету 2017-го года, все крупные проекты в Турции будут осуществляться в рамках Стратегия-2023, в которой предусмотрено вхождение страны в десятку самых развитых стран мира.
Краткость сестра таланта. Твой опус , мало кто будет читать.
ekliziast
ekliziast
24 июля в 08:03
наблюдатель_13:
Ну уйдут турки домой, думаю даже с радостью, большинство их лишь из за бизнеса в Германии и Австрии, и вот немцы останутся и кто будет строить? Немцы? Да ведро раствора поднимут а на следующий день по психологам бегать начнут, мол у них стресс и тд и тп, я живу во Франции, жил год в Австрии, буваю в Германии, так вот почти всю трудную и черновую работу делают мигранты, вот тогда Европа и будет действительно загнивающей!
    наблюдатель_13
    наблюдатель_13
    23 июля в 23:14
    ProTest_85:
    Если Озил с Гюндоганом начали топить за "сильного важдя Таийпа" и вопеть о "плохой, ксенофобской Европе", что-же, чемодан-вокзал-Анкара и какой Арсенал/Мансити? - Галатасарай ждет. Желательно с собой ещё миллионы турков из "фошиствующей гейропы" забрать. И аудюху пусть продать не забудет, или, что ещё лучше, в целях выражения протеста против "ксенофобской Европы", раздавить под прессом. Где же там. Это как наши поцреоты. Америку люто-бешено нинавидят, однако компы с комплектующими американских брендов на свалку не выносят и от винды отказываться не спешат.
    Ну уйдут турки домой, думаю даже с радостью, большинство их лишь из за бизнеса в Германии и Австрии, и вот немцы останутся и кто будет строить? Немцы? Да ведро раствора поднимут а на следующий день по психологам бегать начнут, мол у них стресс и тд и тп, я живу во Франции, жил год в Австрии, буваю в Германии, так вот почти всю трудную и черновую работу делают мигранты, вот тогда Европа и будет действительно загнивающей!
    наблюдатель_13
    наблюдатель_13
    23 июля в 23:07
    Турция до и после Эрдогана
    Турция до и после ЭрдоганаНа фоне происходящих в Турции процессов, при каждом удобном случае, критики правящей партии просто не хотят замечать изменения, которые происходили в Турции за последние 15 лет.

    По сообщению Yenicag.Ru, пришедшая к власти в результате выборов 2002-го года АКP (Партия Справедливости и Развития) за 14 лет вывела страну из глубокого кризиса и превратил её в одну из 20-и самых развитых стран мира. Сегодня турецкая экономика 17-я по своей мощи экономика мира. ВВП Турции на данный момент составляет более 800 миллиардов долларов. Каждый год экономика растет на 5-7%, что является одной из самых быстрорастущий экономик мира.

    Новости о Турции, о её внешней и внутренней политике, экономике, культуре, даже о шоу-бизнесе этой страны нашли свое место в ежедневных новостях Азербайджана. Это конечно же не безосновательно. В современном мире, считающаяся локомотивом тюрко-исламского мира Турция, и все процессы вокруг нее, вызывают в Азербайджане большой интерес, что говорит о сильных связях между двумя братскими государствами. С этой точки зрения нормально, что все происходящее в Турции вызывает в Азербайджане определенную реакцию у общественности. С другой стороны то, что глобальные силы, особенно в последнее время, пытаются разрушить турецкую государственность, вызывает в Азербайджане большую тревогу. Подавляющее большинство азербайджанцев внимательно следят за маневрами и попытками турецких политиков, за героизм народа и власти Турции в пути отражения нападок глобальных сил, и надеются что все узлы, мешающие развитию Турции, будут благополучно развязаны.

    Однако есть силы, которые берут под прицел партию власти, которая в течении 14 лет удержала Турцию на ногах, подняла национальную экономику на самый высокий уровень в истории существования этого государства. Силы, которые критикуют действующую власть во главе с президентом Реджебом Тайибом Эрдоганом, пользуются тезисами своих западных покровителей. Из претензий такого рода «критиков» становится ясно, что они хотят, чтобы Турция стала покорной Западу и безоговорочно выполняла его указания. Не замечая прорыв Турции в экономическом и военном плане, осуществленные правительством многомиллиардные проекты, не замечая меры, предпринятые правительством для социальной защиты населения и развития страны, они еще раз доказывают, что патриотами не являются и стоят в одном ряду с врагами турецкого народа.

    Учитывая все это, надо еще раз просмотреть, что происходило до и после прихода к власти АКP. Просмотрим положение Турции до 2002-го года: зависимость от иностранных инвестиций и огромные долги увеличивающие темпы инфляции, зависимость от политики крупных стран-кредиторов Турции, плюс последовательные экономические кризисы, вмешательство генералитета в дела правительства и непрекращающиеся террористические акты ПКК, затопили эту страну в собственных проблемах.

    Находясь в тесках перечисленных проблем Турция, чтобы не допустить ухудшения положения в стране, вынуждена была брать кредиты западных финансовых корпораций под любые условия, тем еще более усугубляя свое положение. Напомним, что внеочередные выборы, в результате которых к власти пришла Партия Справедливости и Развития, возглавляемая Эрдоганом, тоже проводились в условиях очередного политического кризиса. Самой правильной оценкой итогам четырнадцатилетнего правления партии Эрдогана было бы просмотреть цифры, доказывающие экономическое развитие. Сегодня даже самый предвзятый человек, ознакомившись с показателями турецкой экономики не сможет отрицать процветания этой страны.
    2002-м году в мировом экономическом рейтинге Турция плелась на одном из последних мест. Однако именно после прихода к власти АКP и ее целенаправленной политики по предотвращению политических и административных препятствий развитию Турции, стране удалось подняться на 17-е место в рейтинге самых крупных экономик мира. А в европейском рейтинге Турция находится на седьмом месте по экономической мощи.
    До 2002 года ВВП на душу населения не доходил до 3500 долларов, а на данный момент, по последней экономической статистике он доходит до 10-11 тысяч долларов на душу населения.

    Увеличение внешнего торгового оборота тоже заслуга деятельности правительства АКP. Конкретно до 2002-го года оборот составлял 88 миллиардов а сейчас он составляет 390 миллиардов долларов США. Экспортный потенциал во время правления АКP увеличился в 3 раза и составил более 175-ти миллиардов долларов в год. Общая сумма привлеченных в турецкую экономику инвестиций составила 180 миллиардов долларов. Кроме этого объем валютных резервов страны до 2002-го года составлял 27 миллиардов, а теперь эта сумма превышает 110 миллиардов.

    Самое главное до 2002-го сумма внешнего долга составляла 23.5 миллиарда, и именно во времена правления АКP Турции удалось избавиться от этого бремени. Властям удалось закрыть долги МВФ и освободить Турцию от влияния этого международного финансового монстра. Можно записать в актив действующей власти превращение Турции из должника в государства донора. Превращение Турции в туристическое государство тоже является заслугой АКP. Сегодня Турция находится в топ 10 самых развитых туристических стран мира.

    В период правления АКP (Партия Справедливости и Развития) усилились обороноспособность и военная мощь страны. До 2002-го года в Турции почти не существовал отечественный военно-промышленный комплекс, а сегодня Турция является одним из крупнейших поставщиков оружия на мировой рынок. На данный момент правительство работает над созданием отечественного военного и гражданского самолета.

    Во времена правления АКP количество построенных школ и больниц гораздо больше чем построенные до 2002-го года за все время существования Турецкой республики.

    В результате кровавой гражданской войны в Сирии, на территории Турции нашли приют более 3 миллионов беженцев из этой страны. В течении 4 лет турецкое правительство обеспечивает беженцев за свой счет. Построены палаточные городки и в этих городках для беженцев созданы необходимые условия для жизни. В городках созданы школы, больницы и другие объекты, обслуживающие вынужденным переселенцам из Сирии.

    В связи с глобальным финансово-экономическим кризисом, Турция тоже испытывает некоторые трудности. Но, по мнению экспертов в области экономики, кризис не смотря на террор, на войну под боком почти не коснулся турецкой экономики. Несмотря на тяжелейшее внешнее давление турецкому правительству удалось минимизировать ущербы от глобального экономического кризиса. Несмотря ни на что, в Турции продолжаются инвестиции различных сфер, строительство крупных сооружений, инфраструктурных проектов.

    В 2016 году Турция установила мировой рекорд по внутренним капиталовложениям. Согласно новому бюджету, бюджету 2017-го года, все крупные проекты в Турции будут осуществляться в рамках Стратегия-2023, в которой предусмотрено вхождение страны в десятку самых развитых стран мира.
    kiendjin
    kiendjin
    23 июля в 22:57
    немцы сами виноваты = развели турцию у себя в стране..
    RoninSibir
    RoninSibir
    23 июля в 18:03
    У автора статьи редкостная каша в голове. Во-первых, сей творец называет Эрдогана, избраного самым настоящим демократическим путём, диктатором и сетует, что он "арестовал под 50 тысяч военных, врачей и учителей", скромно умолчав, однако, что арестованы (заметьте, не казнены) данные лица были после реальной попытки госпереворота, участие в котором уголовно преследуется во многих странах (например, в главном светоче демократии - США - за это дают 20-ку https://www_law.cornell.edu/uscode/text/18/2385). Мустафу же Кемаля (партийная кличка "Ататюрк") автор называет "символом Турции", когда этот реальный без всяких кавычек диктатор, жестоко подавлявший мусульман и вообще любое инакомыслие, проливший реки крови, является символом только оголтелых секуляристов, но никак не всей Турции. С таким же успехом автор мог бы назвать Ленина символом России на основании того, что памятники ему стоят почти в каждом мало-мальски населенном пункте нашей страны.
    Во-вторых, автор, видимо, не понимает, что ассимиляция и интеграция - это очень разные вещи. Помимо турок, приехавших относительно недавно, в Германии уже веками живут славяне всех мастей (по большей части поляки и чехи), которые тоже не спешат ассимилироваться, чему доказательством являются сохранившиеся фамилии, а у многих и имена. Так почему же турки тогда должны отказаться от своих корней и стать фольксдойче? Если кто желает - пожалуйста (тот же Мехмет Шолль тому самый яркий пример), а нет - тоже пожалуйста, демократические государства декларируют подобные права. Главное соблюдай законы.
    А Озил как раз никаких законов не нарушил, хоть и играет за сборную в последнее время из рук вон плохо.
    PS
    Я никак не фанбой Эрдогана, просто большинство его критиков представляют собой такое УГ, что на их фоне Реджеб выглядит просто безгрешным.
    Nickolai S
    Nickolai S
    23 июля в 15:45
    Шикарно изложил. Попутно переврав половину послания Озила. Не проще ли опубликовать письмо (благо есть варианты перевода), чем пытаться пересказать своими заангажированными словами?
    ProTest_85
    ProTest_85
    23 июля в 14:29
    NGY:
    Он уже не может играть за Турцию.
    Ну почему же. Таийп наверняка засчитал прогибы. А учитывая что Реджеп стал таким же как большинство новоиспеченных постсовковых царьков, ну ладно - султаном Турции, по мановению его "виличайшей" руки выписать Озилу турецкий паспорт по турецкому происхождению - для него не проблема.
    NGY
    NGY
    23 июля в 14:17
    ProTest_85:
    Если Озил с Гюндоганом начали топить за "сильного важдя Таийпа" и вопеть о "плохой, ксенофобской Европе", что-же, чемодан-вокзал-Анкара и какой Арсенал/Мансити? - Галатасарай ждет. Желательно с собой ещё миллионы турков из "фошиствующей гейропы" забрать. И аудюху пусть продать не забудет, или, что ещё лучше, в целях выражения протеста против "ксенофобской Европы", раздавить под прессом. Где же там. Это как наши поцреоты. Америку люто-бешено нинавидят, однако компы с комплектующими американских брендов на свалку не выносят и от винды отказываться не спешат.
    Последним предложением, ты сам же и ответил на свой вопрос.

    Поэтому тут твой вариант не подходит.
    DXTK
    DXTK
    23 июля в 14:15
    goodbyegoodboy:
    аптеки закрылись?
      NGY
      NGY
      23 июля в 14:14
      Nuradilchik:
      Он не может играть за страну и петь национальный гимн? Если он так любит свои корни, то почему бы просто играть за сборную Турции и не делать такую большую шумиху? Уходя-уходи и не хлопай так громко дверью. Он бы не смог стать чемпионом мира, не играя за сборную Германии. Он получил навыки игры в Германии, и обязан этой стране всем, что сейчас имеет. Конечно, грустно, что все это произошло, но Месут никак не невинная овечка.
      Он уже не может играть за Турцию.
      реал-король
      реал-король
      23 июля в 14:11
      Озил сделал достаточно для Страны, что бы его уважали.
      Лицемерие есть везде, как в политике, так и в спорте. А в журналистике самое множество.
      Димон Юханов
      Димон Юханов
      23 июля в 13:31
      Будем надеяться, что вернётся
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
      23 июля в 13:15
      Эрдоган и Озил красавцы, остальным по огнетушителю)
      Nuradilchik
      Nuradilchik
      23 июля в 13:15
      Он не может играть за страну и петь национальный гимн? Если он так любит свои корни, то почему бы просто играть за сборную Турции и не делать такую большую шумиху? Уходя-уходи и не хлопай так громко дверью. Он бы не смог стать чемпионом мира, не играя за сборную Германии. Он получил навыки игры в Германии, и обязан этой стране всем, что сейчас имеет. Конечно, грустно, что все это произошло, но Месут никак не невинная овечка.
      Roger Young
      Roger Young
      23 июля в 12:18
      Мда. Обычная грязная инсинуация со стороны якобы ущемленного игрока
      ProTest_85
      ProTest_85
      23 июля в 12:16
      Если Озил с Гюндоганом начали топить за "сильного важдя Таийпа" и вопеть о "плохой, ксенофобской Европе", что-же, чемодан-вокзал-Анкара и какой Арсенал/Мансити? - Галатасарай ждет. Желательно с собой ещё миллионы турков из "фошиствующей гейропы" забрать. И аудюху пусть продать не забудет, или, что ещё лучше, в целях выражения протеста против "ксенофобской Европы", раздавить под прессом. Где же там. Это как наши поцреоты. Америку люто-бешено нинавидят, однако компы с комплектующими американских брендов на свалку не выносят и от винды отказываться не спешат.
      ProTest_85
      ProTest_85
      23 июля в 12:08
      Apex Predator:
      Если немцы позволят ему вернуться, то покажут слабость. Человек, который сначала не думает, что делает, а потом обвиняет всех вокруг, чтобы заручиться поддержкой таких же "обиженных", которым в Европе предоставили условия для нормальной жизни, а они ещё права качают, и везде сующих свой длинный нос либералов не нужен великой сборной. Там достаточно людей, готовых играть за СВОЮ страну. Очень надеюсь, что немцы поступят мудро и не потерпят такой дерзости. Пусть в Англии сидит, там уже давно любят сопли подтирать и кричать о вездесущем расизме и нетолерантности.
      А причем тут либералы? Лично я, человек ультралиберальных идей... кроме одной. Мультикультурализм. Это бред. И ситуация с мигрантами в Европе это наглядно показывает. И все больше людей в Европе начинают это прекрасно понимать. Ну не могут ужиться друг с другом западная и восточная культура. Они просто обречены на вечный холивар.
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      23 июля в 12:07
      Это подло. Но удивляться нечему.
      ману дель мораль
      ману дель мораль
      23 июля в 12:06
      Правильно. Пусть ко всем чертям идут.
      Apex Predator
      Apex Predator
      23 июля в 11:51
      Если немцы позволят ему вернуться, то покажут слабость. Человек, который сначала не думает, что делает, а потом обвиняет всех вокруг, чтобы заручиться поддержкой таких же "обиженных", которым в Европе предоставили условия для нормальной жизни, а они ещё права качают, и везде сующих свой длинный нос либералов не нужен великой сборной. Там достаточно людей, готовых играть за СВОЮ страну. Очень надеюсь, что немцы поступят мудро и не потерпят такой дерзости. Пусть в Англии сидит, там уже давно любят сопли подтирать и кричать о вездесущем расизме и нетолерантности.
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      23 июля в 11:46
      Че этот турок о себе возомнил?
      goodbyegoodboy
      goodbyegoodboy
      23 июля в 11:26
      DXTK:
      Не получиться у Озила стать вторым Месси, чтобы к нему прибежали и преклонились, сказав вернись в сборную.
      аптеки закрылись?
      DXTK
      DXTK
      23 июля в 11:08
      Не получиться у Озила стать вторым Месси, чтобы к нему прибежали и преклонились, сказав вернись в сборную.
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