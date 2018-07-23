Озил обвинил немцев в расизме и покинул сборную

23 июля 2018, 10:46

Чемпион мира рассорил Германию, но сразу стал для многих иконой борьбы с ксенофобией после решения покинуть сборную. Блогер «Соккер.ру» Angry Ded выясняет детали.

Германия потеряла ценного игрока основы

- к двадцати девяти годам Озил пять раз получал приз «Игрок года» в Германии, последний раз – в 2016. Речь о большой звезде немецкого футбола, где ставка на командную игру, своего Месси нет;

- статистика чемпиона мира-2014 в сборной Германии солидная: 92 игры, 23 гола, 40 ассистов – еще со времен «Реала» к цифрам Озила никогда не было претензий, да и в «Арсенале» с пасами полный порядок;

- в матче против Южной Кореи на чемпионате мира Месут создал семь голевых моментов. По количеству пасов под удар за 90 минут так и остался лучшим, сыграв два матча. Германия провалилась, но Месут моменты создал, вопрос реализации, а не его действий;

- Озил – любимчик Йоахима, за что тренера часто критиковали в Германии. У Месута своеобразный стиль игры. Стоячий плеймейкер редко вступает в борьбу, если не хочет. Но в 26 из последних 27 матчей на крупных турнирах был в основе сборной Германии.

Озил пострадал из-за Эрдогана и Гюндогана

- Месут пострадал из-за решения ввязаться в политику. Скандал спровоцировала встреча Гюндогана и Озила с тогдашним кандидатом в президенты Турции Эрдоганом в Лондоне. Футболисты настаивают, что пересеклись случайно. Но имели при себе футболки МС и «Арсенала», раздавали автографы, фотографировались и ужинали в ресторане с политиком;

- немцы освистывали игроков не из-за самой встречи как таковой – хотя у Эрдогана даже среди турецких немцев нелучшая репутация (в Германии 1.6 млн только тех, у кого до сих пор паспорт Турции), а из-за подписи Гюндогана: «Моему уважаемому президенту, с почтением»;

- если бы немцы выиграли чемпионат мира в России или выступили удачно, этот скандал успешно замяли бы без извинений или разъяснений Озила. Бирхофф и Лёв сделали все, чтобы Месута не исключили из сборной Германии, хотя президент их футбольного союза Райнхард Гриндель был за наказание. Месут ему отомстил – много раз назвал в письме расистом. Теперь чиновник уйдет в отставку;

- Месут и Илкай прекрасно знают о репутации Эрдогана среди турецких людей. 50 % считают его сильным лидером и великим вождем, 50 % - кровожадным диктатором, который не уважает светский статус Турции. Зачем футболисты приняли участие в предвыборной агитации политика, который рассчитывал на голоса граждан Турции, проживающих в Германии? Большой вопрос к представителям игроков, разрешившим им торговать репутацией;

- после обвинения немецкого Мутко в расизме и ухода из сборной Германии в социальных сетях из Озила сделали нового Мартина Лютера Кинга. Форсят, как целует и прикладывает ко лбу брошенный на футбольное поле хлеб – подчеркивают, какой уважительный мальчик, приводят цитаты Бензема и Лукаку, которые тоже заявляли – превращаются в араба и африканца, только если не забивают;

- Озил не первый раз попадает под раздачу. Раньше критиковали после поражений сборной Германии из-за «ленивой игры». Но в предыдущих случаях, когда угрожали и оскорбляли, Месут не бросал сборную. Так что отчасти «накипело» - устал от грязи, отчасти – использовал лазейку, чтобы проигрышную ситуацию сделать для себя победной. Ведь не все однозначно в заявлении Озила, его писал очень хитрый человек.

Циничные вопросы на тему скандала

Зачем заявлять, что встреча с Эрдоганом, совместный ужин в ресторане в Лондоне, фотографии и подаренная футболка «Арсенала» «не имеют политического подтекста»? Месут хотел или нет, но выразил поддержку политику. Причем сам автор письма Озила обвинил Маттеуса в политическом подтексте встречи с президентом России, словно упрекнул немцев, что те недостаточно сильно критиковали Лотара. Приврал, почетного капитана сборной уничтожили за ту встречу.

В каких целях Озил использует Клозе и Подольски – поляков, которые всегда подчеркивали связь с исторической родиной, но не участвовали в политической жизни Польши и называли Германию родной? Понятно ведь, что на Месута и Илкая набросились не потому, что они турки и мусульманине – в сборной Германии есть мусульмане и представители иных национальных групп, которые аналогичной критике не подвергались. Почему? Потому что не называли чужих президентов своими.

А теперь вопрос о лицемерии тех, кто называет Озила зоофилом – в Германии тоже популярно известное в России оскорбление, только овца заменена на козла. Почему немцев не смущают встречи мировых политиков с Эрдоганом? Официальная Германия не называет турецкого политика диктатором, не разрывает дипломатические отношения, ссылаясь на репрессии. Меркель встречалась с Реджепом, как и Премьер-министр Великобритании. Почему футболисты должны быть избирательнее в связях, чем политики?

В письме Месута есть серьезная логическая нестыковка. Если Озил хотел доказать, что его нельзя называть немецко-турецким игроком, что у него два сердца – немецкое и турецкое, но при этом он патриот именно Германии, хотя не поет гимн, то как уход из сборной его любовь к немецкой земле подчеркивает? Кроме всего прочего, есть четкий намек, что Месут вернется в сборную. Получается, цель ухода – вернуться белым и пушистым, замочив критиков?

Зачем приплели мать? Озил мотивировал встречу с Эрдоганом и невероятно почтительное к нему отношение уроками матери - не забывать о корнях. Реджеп на последних выборах в Турции собрал голоса 26 миллионов из 50 возможных, то есть минимум 24 миллиона турок против его политики. Эрдоган не Ататюрк, не символ Турции. Озил оправдал личное решение принять участие в предвыборной агитации политика матерью – некрасиво.

Зачем было «мочить» компанию «Мерседес»? Целый длинный абзац в послании Озила о том, что от него отвернулись после скандала, что жулики и обманывают клиентов – речь о знаменитом скандале с неправильным подсчетом выбросов в атмосферу и отзывом автомобилей. При этом в том же письме похвала с упоминанием других компаний. Крик души со скрытой рекламой? Странно смотрится. А знаете, на каком автомобиле ездит сам Озил? Правильно – «Ауди».

Для чего называть «расизмом» то, что на самом деле является ксенофобией и шовинизмом? Опять разыграна карта именно расизма, хотя никакого расизма в конфликте европеоида и европеоидов быть не может. Озил – европеоид, как и все турки. А того же Боатенга никто в Германии не трогает, Хедиру – тоже, хотя оба – африканцы по крови, и оба провалили ЧМ -18. Зачем ссылаться на расу, когда суть в шовинизме?

Почему письмо на английском языке? У Озила конфликт не со всем миром, а с немцами. Он – гражданин Германии, игрок ее сборной, уроженец этой страны, как и Гюндоган, родной язык - немецкий. Письмо на английском языке ради поддержки из Индии и США от людей, которые понятия не имеют, кто такой Эрдоган и в чем суть претензий к Озилу? Если суммировать упоминание матери, явную антирекламу и многократные использование слова «расизм», то вопрос искренности возникает сам собой.

Каков будет результат скандала? У Меркель станет больше проблем, как и у мигрантов в Германии. Для радикально настроенных немцев Озил и Гюндоган стали символами отказа от ассимиляции – живем и зарабатываем как немцы, а президентом своим считаем турка, гимн не поем, немецкий язык не учим, и так далее, и тому подобное вплоть до терроризма и ухода из сборной. Сейчас многие цитируют фразу Озила: «Я немец, когда побеждаю, но я иммигрант, когда мы проигрываем».

Но ответом на такие заявления будут голоса других немцев за правые партии. Получается, Месут сначала поучаствовал в агитации за политика с замашками диктатора – Эрдоган даже экс-форварда Хакана Шукюра в международный розыск не так давно объявлял, плюс арестовал под 50 тысяч военных, врачей и учителей, обвинив в «государственной измене». А теперь Озил успешно консолидировал правые силы в Германии.

Мигрантам станет хуже, если в будущем изменят законы о двойном гражданстве после нового разделения общества. Зато себя выгородил – попросили извиниться, а теперь получается, что все побегут извиняться перед ним, ведь волна поддержки от арабских, африканских, мусульманских стран и либералов всего мира очень высокая. Очевидно, что лицемерны здесь обе стороны – и Озил, и его радикальные критики. Каждый использовал скандал в свою пользу.

Лицемерен и сам конфликт, и метод, который нашел агент игрока, чтобы выбраться из заваренной каши. Теперь Месут вернется в сборную Германии в качестве иконы борьбы с расизмом и символа примирения коренных немцев и мигрантов. Но если письмо писал представитель игрока Эркут Согут – судя по всему, так и было, то на претензии из-за политической акции Озил ответил политическим заявлением.

В этом скандале обе стороны так себе, а за сборную Германии не переживайте – Месут вернется, просто решил отомстить своим врагам и стать популярнее в Англии, где фанаты «Арсенала» призывают его поддержать под лозунгом «нет расизму».