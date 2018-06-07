Помогите Роберту найти команду

Левандовски и так, и эдак намекает, что хочет уйти из «Баварии». «Соккер.ру» сомневается, что покинуть Мюнхен поляку будет легко.

Некоторые трансферы происходят неожиданно. Без всякой артподготовки в прессе, без непрекращающихся интервью всех участников, сторон, представителей клубов, игроков, экспертов, сбитых летчиков и прочих любителей рассуждать на ровном месте. Бац – и сделка завершена. Никто даже не понял, как это случилось. А есть трансферы, которые, кажется, готовятся целую вечность, слухи о которых тянутся даже не один год порой.

Их интенсивность то возрастает, то утихает. Ко второму типу трансферов, которые еще не состоялись, но уже вот-вот могут случиться, можно отнести уход Роберта Левандовски из «Баварии». Уход куда бы то ни было. Если первоначально речь шла о «Реале» и только о нем, то теперь поляку просто хочется сменить обстановку. Он буквально намекает на это.

И пусть сам не говорил ничего такого прямо, его агент недвусмысленно дал понять, что Левандовски нужен новый вызов, что он хочет перемен. А еще добавил, что в «Баварии» прекрасно об этой позиции поляка знают. Но руководство мюнхенского клуба достаточно суровые и опытные люди, чтобы не поддаваться на такой прессинг.

Там спокойно твердят, что Левандовски – игрок «Баварии», что у него есть контракт, что он останется в команде и так далее. Конкретно слухи про «Реал» отметались раз десять минимум прямыми словами того же Румменигге. Однако нужно знать специфику баварских боссов. Они будут все отрицать, пока неожиданно не случится официальное объявление, что сделка совершена.

Поскольку «Бавария» относится к такому типу клубов, где все движения, перемены отрицают до последнего, пока не будет все формализовано и оформлено официально. Подход кажется логичным, хотя нетерпеливых болельщиков такая манера наверняка раздражает. Ну почему бы не сказать все так, как есть на данный момент?

Некоторые клубы так же делают. «Монако», например. Но нет, в «Баварии» другая деловая культура. Поэтому пресса не воспринимает слова боссов мюнхенского клуба, отрицающих возможных уход Левандовски, как аргумент в пользу того, что поляк на самом деле не уйдет. Потому и поток слухов не прекращается. Он утих на некоторое время после противостояния «Баварии» с «Реалом» непосредственно.

Игра рекламировалась как битва Левандовски со своим возможным будущим клубом. И если баварцы в целом смогли дать бой мадридцам, то поляк в этих двух поединках был бледной тенью самого себя. И СМИ как-то даже стыдно после этого было возвращаться к теме возможного перехода Роберта в «Реал».

Но то временная приостановка. Теперь взялись с новыми силами, поскольку матчи с «Реалом», конечно, важны, но не столь показательны, когда речь идет о человеке, который не один сезон заколачивает десятки голов и демонстрирует высочайший уровень мастерства и профессионализма. Ведь если он так хочет сменить обстановку, но продолжает при этом по полной отрабатывать в «Баварии», это достойно уважения.

На самом деле положение Левандовски не такое простое, как может показаться. Уже всем совершенно ясно, хотя бы из слов агента Роберта и повторяющихся слухов, что поляк хочет уйти из «Баварии» в другой топ-клуб для получения новой мотивации, нового дыхания. Он уже не молод. Для него этот трансфер будет последним крупным совершенно точно.

Тут он гоняется со временем наперегонки. Но мюнхенцы уперлись и задрали высоченный ценник. Называются суммы за пределами 150 миллионов евро. Такие деньги, безусловно, даже самые отчаянные катарцы не будут выкладывать за почти 30-летнего форварда. Это первый и очень важный момент. То есть Левандовски каким-то образом нужно убедить боссов «Баварии» снизить ценник.

Сделать это, как понимаете, очень непросто, там сидят принципиальные седые дяди. И они будут отказываться, пока не найдут адекватную замену главному бомбардиру. Некая работа в этом направлении ведется. Тот же Тимо Вернер из «Лейпцига» вполне подойдет на такую роль. И тогда у Левандовски есть шанс. Но еще нужно найти достойного покупателя для себя.

Роберт уверен, что его агент справится. Однако есть сомнения. Левандовски хочет в «Реал», но там пока озабочены совсем другим вопросом, ищут нового главного тренера после ухода Зинедина Зидана. Вряд ли они без нового наставника готовы идти на такие крупные сделки по составу. Есть еще вариант с «Ювентусом», но не очень понятно, куда именно можно в туринский клуб вставить Левандовски. Там атака укомплектована. Разве что туринцы с кем-то расстанутся. Полагаться на это сложно.

Выглядит заманчивым вариант с «Челси», который вроде как присматривается к Левандовски. Но лондонцы пережили в прошлом сезоне кризис, у них неразбериха с главным тренером. Более того, из-за проблем владельца клуба Романа Абрамовича с властями Великобритании, само финансирование «Челси» под вопросом, появились слухи о продаже клуба даже. Понятно, что в таких условиях сейчас тратиться «синие» не будут.

Говорят, что больше остальных Левандовски хочет заполучить ПСЖ. Там ищут достойную замену Эдинсону Кавани, который, кажется, все-таки устал от Парижа и тоже готов сменить обстановку, поехать в тот же «Реал» или «Атлетико». Да даже и с Кавани – тяга ПСЖ к топовым игрокам не угасает, а на возраст они не смотрят, главное – статус. И кошелек там бездонный. Но все портит УЕФА со своим финансовым фэйр-плей.

Парижане так разошлись на трансферном рынке, что теперь вряд ли способны потратить значительную сумму, предварительно не продав игроков за приличные деньги. А продавать ПСЖ не очень умеет и любит, копит все блестящее и дорогое. Так что складывается парадоксальная ситуация, когда очень хороший футболист, большой мастер, за которого топ-клубы должны драться, хочет сменить команду, а сделать это очень тяжело.