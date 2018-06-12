Промес покидает «Спартак». Появилось крутое предложение!

Квинси не сыграет на ЧМ-2018, но озолотит «Спартак». О повороте в судьбе главной звезды РФПЛ последних лет – на «Соккер.ру».

Плохо, что РФПЛ теряет Промеса?

То, что голландец уходит – не новость, даже в последней игре сезона всем видом показал, что прощается. Отдал все, что мог, что должен был и даже чуть больше. Но остается вопрос о пункте назначения главной звезды лиги. Именно главной. «Спартак» ведь намного популярнее «Краснодара» и ЦСКА, поэтому рост Смолова и Головина радует, но их не назвать всеобщими любимцами и фаворитами толпы, как и Фернандеша, например. За португальца даже после чемпионского сезона далеко не все голосовали, выбирая лучшего игрока РФПЛ.

У футболистов «Зенита» или «Локомотива» нет того статуса, что Промесу создала армия фанатов «Спартака». И он сам себе создал, забивая неприлично много мячей и раздавая передачи на партнеров. Пусть прекрасно знаем его сильные стороны, а также слабости – перейти на уровень футболистов, которые зажигали в «Ювентусе», «Баварии» или «Челси» пока не смог, для «красно-белых», не умеющих зарабатывать на продаже игроков, ставка на удачное расставание с Промесом очень важная. Показательный случай. Умеет ли Родионов хотя бы продавать, если покупать не научился?

А глобальный вывод от расставания с Квинси понятный. Грустно, что в России с каждым годом все меньше звезд такого уровня, как Халк, Данни или Промес, но это естественные процессы. Кто-то идет за еще большими деньгами, кто-то стареет, а Квинси ищет лигу, где играть сложнее, а ему лично увлекательнее. Мечтал об Англии, но должен выбрать оптимальный вариант. Как и «Спартак», ведь голландец заслужил, чтобы к нему относились уважительно – не отдавали тому, кто больше всего заплатит, а нашли подходящий и футболисту, и «красно-белым» вариант.

Что значит трансфер Промеса в «Интер», и где еще мог бы оказаться?

- Спаллетти не исключает потерю Перишича. После чемпионата мира к хорватскому хавбеку может выстроиться новая очередь из желающих его подписать. Хотя даже без успеха «клетчатых» Ивана не забудут;

- даже если Перишич останется – все-таки ему двадцать девять лет, не самый ходовой товар на рынке, то формально правым атакующим у Спаллетти будет Кандрева. Итальянец может играть в центре, так что вингер не помешает;

- Жоау Мариу из сборной Португалии в Серии А не заиграл, а недавно заявил: «Не хочу повторять попытку. У меня нет мотивации, этот этап окончен. Я не вернусь, „Интер“ и весь итальянский чемпионат не для меня»;

- «Интеру» важно быстро отреагировать на новость, что Игуаин покинет «Ювентус». Клуб понимает, что в таком случае Аллегри далеко ходить не станет – заберет Икарди. У «Интера» атака строилась от Мауро, важно вовремя сменить модель игры;

- для миланцев 47 млн евро за игрока вроде Промеса – большие деньги. На данный момент трансферный рекорд клуба – 46.5 млн евро за Кристиана Вьери. Впрочем, за Мариу платили 40 млн и еще десять обещали бонусами, за Кондогбия – 36, а эти ставки не назвать удачными. «Интеру» нужна надежная дорогая покупка;

- команда Спаллетти серьезно настроена усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов. Рапортуют, что бельгийский хавбек «Ромы» Наингголан согласовывает контракт с «Интером» - еще одно солидное усиление, этот трансфер, скорее всего, закроют еще до покупки Промеса;

- понятно, что интересуются спартаковцем не только в Италии. Теоретически Квинси мог бы заинтересовать Клоппа после срыва трансфера Фекира – игрок «Лиона» не прошел медицинское обследование. Но Юрген скорее ищет не замену Мане по позиции и роли на поле, а наследника Коутиньо, человека под Фирмино в схеме;

- разговоры о Промесе в «Ливерпуле» вернутся только в двух случаях – если Клопп готов простить ему слабую игру против «красных» в Лиге чемпионов, или если Салах правда так рассердился после срыва переговоров с Фекиром, ведь Мохамед задумался о переходе в «Реал». Вероятность такого развития событий пока оценивается как экстремально низкая;

- поскольку мест в ведущих клубах АПЛ мало, логично подыскать Промесу команду из другой лиги. На ум из грандов приходит разве что «Бавария» – им отказал Бэйл, у них старенькие Рибери и Роббен, а Левандовски уходит. Но вряд ли Нико Ковач является персональным фанатом Промеса. Тем более, реклама у него после ЛЧ «Спартака» и поражений Нидерландов так себе;

- в случае перехода Квинси в «Интер», он поставит не только рекорд итальянского клуба по цене новичка, но и почти в три раза увеличит рекорд «Спартака» по продажам. Павлюченко отдали за 17.4 млн евро, любой уход Промеса означает новый рекорд;

- до трансферного рекорда РФПЛ Промесу не добраться даже при такой цене. Китайцы из «Интера» не перебьют ставку китайцев из «Шанхай СИПГ», ведь они отдали за Халка около 56 млн евро. Зато голландец может опередить всех остальных и стать вторым;

- для «Спартака» 47 миллионов евро – огромные деньги, ведь это почти половина их годового бюджета. Федун не должен думать дважды, ведь знает о желании Промеса сменить клуб и понимает, что больше 47 млн евро никто не заплатит.

Для Промеса «Интер» - отличный вариант?

Судите сами, ведь шикарных предложений с каждым годом все меньше. В «Ньюкасле» ему будет хорошо, его снова будут любить фанаты, но в системе английских футбольных ценностей «сороки» даже близко не «Спартак», претендующий на победы и титулы. Бенитес может удачно сработаться с Промесом, но зачем ему становиться героем провинции? «Саутгемптон» - тот же расклад. А о «Сампдории» можно не начинать, ведь оттуда приехал Фернандо и может рассказать, что команда не топовая.

Остается «Тоттенхэм», но кто сказал, что Сон слабее, чем Промес? Главная звезда корейского футбола на своем месте в схемах Почеттино, даже если аргентинскому тренеру интересен такой вингер, как Квинси – не факт, что «шпоры» ему подойдут. Так что переезд в Милан не кажется плохим вариантом ни для жены голландца с детьми, ни для него самого. Серия А собирает под знамена крутых футболистов, а Лучано Спаллетти, хотя у него не все получилось в прошлом сезоне – вменяемый наставник.

Пусть «Интер» даже близко не равен «Ювентусу» и не претендует на титул – разве что в дни, когда у Аллегри и Сарри плохое настроение, миланцы сыграют в Лиге чемпионов. У Промеса нет ни единой причины еще на год оставаться в «Спартаке», ему уже двадцать шесть лет, но поскольку физика является его сильной стороной, то Спаллетти знает, что делает. Лучано понимает, что если дождаться середины или конца лета, когда могут сорваться или наоборот состояться неожиданные трансферы – Промес может пригодиться другим.

Например, если «Ювентус» отдаст Дугласа Косту в «Манчестер Сити» за сто миллионов сразу после выкупа у «Баварии» за сорок, то хватит денег и на Головина, и на Промеса. Так что «Интер» должен играть на опережение. И если Икарди остается, а также Мауро заманит к себе «Ювентус» - «Интеру» не помешает игрок формата Промеса. Жоау Мариу и Перишич играют иначе, даже если формально располагаются на флангах в схемах, Квинси может добавить взрывной скорости и резких движений «Интеру», мечтающему о возвращении былой славы.

Купить Промеса – не худшая идея миланцев, а если речь не о тридцати, а о сорока семи миллионах евро, то «Спартаку» не стоит думать дважды. В истории голландского футбола только за одного игрока платили больше озвученной суммы. Речь про защитника ван Дейка, которого приобрел себе Юрген Клопп. Понятно, что сейчас цены выросли, но когда дешевле, чем Промес, окажутся Роббен, ван Перси, ван Нистелрой, Снейдер, Овермарс и даже его друг Депай – ошибка МЮ за 34 млн евро, то переход Квинси из «Спартака» в «Интер» окажется особенным для всего голландского футбола.