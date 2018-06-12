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Промес покидает «Спартак». Появилось крутое предложение!

вчера, 13:00
Промес покидает «Спартак». Появилось крутое предложение!

Квинси не сыграет на ЧМ-2018, но озолотит «Спартак». О повороте в судьбе главной звезды РФПЛ последних лет – на «Соккер.ру».

Плохо, что РФПЛ теряет Промеса?

То, что голландец уходит – не новость, даже в последней игре сезона всем видом показал, что прощается. Отдал все, что мог, что должен был и даже чуть больше. Но остается вопрос о пункте назначения главной звезды лиги. Именно главной. «Спартак» ведь намного популярнее «Краснодара» и ЦСКА, поэтому рост Смолова и Головина радует, но их не назвать всеобщими любимцами и фаворитами толпы, как и Фернандеша, например. За португальца даже после чемпионского сезона далеко не все голосовали, выбирая лучшего игрока РФПЛ. 

У футболистов «Зенита» или «Локомотива» нет того статуса, что Промесу создала армия фанатов «Спартака». И он сам себе создал, забивая неприлично много мячей и раздавая передачи на партнеров. Пусть прекрасно знаем его сильные стороны, а также слабости – перейти на уровень футболистов, которые зажигали в «Ювентусе», «Баварии» или «Челси» пока не смог, для «красно-белых», не умеющих зарабатывать на продаже игроков, ставка на удачное расставание с Промесом очень важная. Показательный случай. Умеет ли Родионов хотя бы продавать, если покупать не научился? 

А глобальный вывод от расставания с Квинси понятный. Грустно, что в России с каждым годом все меньше звезд такого уровня, как Халк, Данни или Промес, но это естественные процессы. Кто-то идет за еще большими деньгами, кто-то стареет, а Квинси ищет лигу, где играть сложнее, а ему лично увлекательнее. Мечтал об Англии, но должен выбрать оптимальный вариант. Как и «Спартак», ведь голландец заслужил, чтобы к нему относились уважительно – не отдавали тому, кто больше всего заплатит, а нашли подходящий и футболисту, и «красно-белым» вариант. 

Что значит трансфер Промеса в «Интер», и где еще мог бы оказаться?

- Спаллетти не исключает потерю Перишича. После чемпионата мира к хорватскому хавбеку может выстроиться новая очередь из желающих его подписать. Хотя даже без успеха «клетчатых» Ивана не забудут; 

- даже если Перишич останется – все-таки ему двадцать девять лет, не самый ходовой товар на рынке, то формально правым атакующим у Спаллетти будет Кандрева. Итальянец может играть в центре, так что вингер не помешает; 

- Жоау Мариу из сборной Португалии в Серии А не заиграл, а недавно заявил: «Не хочу повторять попытку. У меня нет мотивации, этот этап окончен. Я не вернусь, „Интер“ и весь итальянский чемпионат не для меня»; 

- «Интеру» важно быстро отреагировать на новость, что Игуаин покинет «Ювентус». Клуб понимает, что в таком случае Аллегри далеко ходить не станет – заберет Икарди. У «Интера» атака строилась от Мауро, важно вовремя сменить модель игры; 

- для миланцев 47 млн евро за игрока вроде Промеса – большие деньги. На данный момент трансферный рекорд клуба – 46.5 млн евро за Кристиана Вьери. Впрочем, за Мариу платили 40 млн и еще десять обещали бонусами, за Кондогбия – 36, а эти ставки не назвать удачными. «Интеру» нужна надежная дорогая покупка; 

- команда Спаллетти серьезно настроена усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов. Рапортуют, что бельгийский хавбек «Ромы» Наингголан согласовывает контракт с «Интером» - еще одно солидное усиление, этот трансфер, скорее всего, закроют еще до покупки Промеса; 

- понятно, что интересуются спартаковцем не только в Италии. Теоретически Квинси мог бы заинтересовать Клоппа после срыва трансфера Фекира – игрок «Лиона» не прошел медицинское обследование. Но Юрген скорее ищет не замену Мане по позиции и роли на поле, а наследника Коутиньо, человека под Фирмино в схеме; 

- разговоры о Промесе в «Ливерпуле» вернутся только в двух случаях – если Клопп готов простить ему слабую игру против «красных» в Лиге чемпионов, или если Салах правда так рассердился после срыва переговоров с Фекиром, ведь Мохамед задумался о переходе в «Реал». Вероятность такого развития событий пока оценивается как экстремально низкая; 

- поскольку мест в ведущих клубах АПЛ мало, логично подыскать Промесу команду из другой лиги. На ум из грандов приходит разве что «Бавария» – им отказал Бэйл, у них старенькие Рибери и Роббен, а Левандовски уходит. Но вряд ли Нико Ковач является персональным фанатом Промеса. Тем более, реклама у него после ЛЧ «Спартака» и поражений Нидерландов так себе; 

- в случае перехода Квинси в «Интер», он поставит не только рекорд итальянского клуба по цене новичка, но и почти в три раза увеличит рекорд «Спартака» по продажам. Павлюченко отдали за 17.4 млн евро, любой уход Промеса означает новый рекорд; 

- до трансферного рекорда РФПЛ Промесу не добраться даже при такой цене. Китайцы из «Интера» не перебьют ставку китайцев из «Шанхай СИПГ», ведь они отдали за Халка около 56 млн евро. Зато голландец может опередить всех остальных и стать вторым; 

- для «Спартака» 47 миллионов евро – огромные деньги, ведь это почти половина их годового бюджета. Федун не должен думать дважды, ведь знает о желании Промеса сменить клуб и понимает, что больше 47 млн евро никто не заплатит. 

Для Промеса «Интер» - отличный вариант?

Судите сами, ведь шикарных предложений с каждым годом все меньше. В «Ньюкасле» ему будет хорошо, его снова будут любить фанаты, но в системе английских футбольных ценностей «сороки» даже близко не «Спартак», претендующий на победы и титулы. Бенитес может удачно сработаться с Промесом, но зачем ему становиться героем провинции? «Саутгемптон» - тот же расклад. А о «Сампдории» можно не начинать, ведь оттуда приехал Фернандо и может рассказать, что команда не топовая.

Остается «Тоттенхэм», но кто сказал, что Сон слабее, чем Промес? Главная звезда корейского футбола на своем месте в схемах Почеттино, даже если аргентинскому тренеру интересен такой вингер, как Квинси – не факт, что «шпоры» ему подойдут. Так что переезд в Милан не кажется плохим вариантом ни для жены голландца с детьми, ни для него самого. Серия А собирает под знамена крутых футболистов, а Лучано Спаллетти, хотя у него не все получилось в прошлом сезоне – вменяемый наставник. 

Пусть «Интер» даже близко не равен «Ювентусу» и не претендует на титул – разве что в дни, когда у Аллегри и Сарри плохое настроение, миланцы сыграют в Лиге чемпионов. У Промеса нет ни единой причины еще на год оставаться в «Спартаке», ему уже двадцать шесть лет, но поскольку физика является его сильной стороной, то Спаллетти знает, что делает. Лучано понимает, что если дождаться середины или конца лета, когда могут сорваться или наоборот состояться неожиданные трансферы – Промес может пригодиться другим.

Например, если «Ювентус» отдаст Дугласа Косту в «Манчестер Сити» за сто миллионов сразу после выкупа у «Баварии» за сорок, то хватит денег и на Головина, и на Промеса. Так что «Интер» должен играть на опережение. И если Икарди остается, а также Мауро заманит к себе «Ювентус» - «Интеру» не помешает игрок формата Промеса. Жоау Мариу и Перишич играют иначе, даже если формально располагаются на флангах в схемах, Квинси может добавить взрывной скорости и резких движений «Интеру», мечтающему о возвращении былой славы. 

Купить Промеса – не худшая идея миланцев, а если речь не о тридцати, а о сорока семи миллионах евро, то «Спартаку» не стоит думать дважды. В истории голландского футбола только за одного игрока платили больше озвученной суммы. Речь про защитника ван Дейка, которого приобрел себе Юрген Клопп. Понятно, что сейчас цены выросли, но когда дешевле, чем Промес, окажутся Роббен, ван Перси, ван Нистелрой, Снейдер, Овермарс и даже его друг Депай – ошибка МЮ за 34 млн евро, то переход Квинси из «Спартака» в «Интер» окажется особенным для всего голландского футбола.  

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Все комментарии
steelhead
steelhead
сегодня в 01:13
Мне не понравилась статья. Спартаку сейчас нужно думать не о том, чтобы продать Квинси ( за которого и 22-23 млн. Евро - удача), а о том, чтобы избавиться от шлака в лице Самедова, Зе Луиша, Фернандо, Ананидзе, Кутепова, Мельгарехо, Петковича, Комбарова. Вот об этом надо думать, и купить нормального центрального защитника, попробовать выдернуть Паредеса из Зенита (тут придется переплатить, но стоит того, и посмотреть, что есть на рынке из креативных полузащитников. Иначе можно пролететь мимо ЛЧ.
Лиговский
Лиговский ответил time out
вчера в 23:59
time out:
Спартак под бразильцев закосил, те тоже 7 пропустили, да еще на ЧМ у себя дома. А вот позорней Зенита, только сам лазурный питерский Зенит и это знаешь даже ты, но не хочешь признать, потому что в футболе не разбираешься, он для тебя как значение китайских иероглифов.
Это слова пупсика, который никогда не видел трофея у своей команды.
time out
time out ответил Лиговский
вчера в 23:31
Лиговский:
Спартак еще и позорная команда 7-0.
Спартак под бразильцев закосил, те тоже 7 пропустили, да еще на ЧМ у себя дома. А вот позорней Зенита, только сам лазурный питерский Зенит и это знаешь даже ты, но не хочешь признать, потому что в футболе не разбираешься, он для тебя как значение китайских иероглифов.
Лиговский
Лиговский ответил time out
вчера в 22:12
time out:
Если Спартак, по твоим словам, пердивная команда, то Зенит, который второй год глотает за ним пыль, любительская команда, скатывающаяся до уровня дворовой.
Спартак еще и позорная команда 7-0.
time out
time out ответил Лиговский
вчера в 21:41
Лиговский:
Спартачи набивают цену своей пердивной команде, впору на дешевую распродажу всех выставлять.
Если Спартак, по твоим словам, пердивная команда, то Зенит, который второй год глотает за ним пыль, любительская команда, скатывающаяся до уровня дворовой.
mugik1973
mugik1973 ответил Красно Синий воин
вчера в 21:36
Кони уже рассмешили Италию.
pomor45
pomor45
вчера в 19:46
Навязчивая идея спартаковской общины. Блефуют бездарно. Он останется в Спартаке до полной деградации.
vinyardrip
vinyardrip ответил матос
вчера в 19:14
матос:
расскажи и кто же заиграл из этого трио Красич-Думбия-Хонда в Италии??? вторсырьё гребаное
    112910415
    112910415
    вчера в 19:03
    чему быть, того не миновать!... (
    ABir
    ABir
    вчера в 17:59
    Жаль конечно расставаться с Антохой, но переход в Интер - действительно неплохой для всех вариант!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 17:37
    За неиграющего Промеса со своей сборной на чемпионате мира Интер предлагает 47 милл.евро? Не смешите мои подковы!
    Багров-брат
    Багров-брат
    вчера в 17:19
    Фантазии мечтательных подростков...)))
    bbb370
    bbb370
    вчера в 17:07
    Если это не утка, то надо продавать.
    Footbolista
    Footbolista ответил D.vil
    вчера в 16:55
    Привет)...про лазурных...
    матос
    матос ответил Scuderia Ferrari
    вчера в 15:55
    Scuderia Ferrari:
    1. Головин что, на забивной позиции играет? Он дальше самедова играет, забившего 3 гола за сезон (кстати, данный субъект полностью запорол матч с Алжиром на ЧМ-2014). 2. И уж если говорить о сборных, то похождения промеса с Исландией, Турцией, Болгарией делают его объектом интереса клубов этак второй десятки Эрсте Дивизие. 3. ЦСКА продал Красича в Ювентус, Думбия в Рому. Хонда из ЦСКА в Милан ушёл. 4. Нет такого клуба Будапешт.
    расскажи и кто же заиграл из этого трио Красич-Думбия-Хонда в Италии??? вторсырьё гребаное
    D.vil
    D.vil ответил Footbolista
    вчера в 15:55
    Ты про кого?) Привет)
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
    вчера в 15:35
    Ему большую голландскую семью кормить надо. В России много бабла не срубишь на футболе.) Пускай Антоха, пока молодой - в солнечной Италии играет.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 15:25
    А так, чисто теоретически - в Интере, кто-нибудь в курсе, что они Промеской интересуются?
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 15:05
    ПРОМЕС ПОКАКАЕТ НА СПАРТАК
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 15:04
    ПОНЯЛ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ ЮБИЛЕЙ АЖ ЧЕРЕЗ 9 ЛЕТ И СВАЛИЛ!
    ДА И ПО СЕМЕРКЕ В ЛЧ НЕОХОТА КАЖДЫЙ РАЗ ВТЯГИВАТЬ....
    Фата лист
    Фата лист
    вчера в 14:50
    Спартаку определенно нужно продавать Промеса, если предлагают 47 млн евро ибо он столько не стоит! На смену можно Арнаутовича из Вест Хэма за 30 млн забрать.
    cska.78
    cska.78
    вчера в 14:45
    Федун запустил утку про своего папуаса и уже такие заголовки :)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил d_fincher
    вчера в 14:36
    1. Головин что, на забивной позиции играет? Он дальше самедова играет, забившего 3 гола за сезон (кстати, данный субъект полностью запорол матч с Алжиром на ЧМ-2014).
    2. И уж если говорить о сборных, то похождения промеса с Исландией, Турцией, Болгарией делают его объектом интереса клубов этак второй десятки Эрсте Дивизие.
    3. ЦСКА продал Красича в Ювентус, Думбия в Рому. Хонда из ЦСКА в Милан ушёл.
    4. Нет такого клуба Будапешт.
    serh62
    serh62 ответил d_fincher
    вчера в 14:24
    d_fincher:
    Почитав комменты поймал себя на мысли, что адекватны на ветке лишь спартаковские болельщики. Иные пытаются убедить себя и других, что Головин - не способный даже забить за сборную, - является великим талантом, и МЮ с Ювентусом вцепились в мегаигрока, готовые задушить друг друга только бы заполучить гения. А Промес, забивающий больше любого игрока ЦСКА три года подряд, и в этом году являющийся лидером и по забитым и по забитым+голевые передачи, крутым игроком не является, и все разговоры о переходе в Интер - лишь слухи. Что-то мне подсказывает, что правы опять будут спартаковцы, и Промес окажется в Италии за кругленькую сумму, а Головин в каком-нибудь Будапеште или Вероне, в лучшем случае, если вообще куда-то перейдет. Помнится, у ЦСКА богатый опыт продажи суперзвезд Ювентусу и Роме - Дзагоев не даст соврать...)))
    прочитав твои слова, подумал, что неужели может быть адекватен человек который и вправду верит что кто то предложит сумму за товар в 1.5 раза больше чем указано на ценнике.
    Accinit
    Accinit
    вчера в 14:16
    Как громко сказано - Промес покадает спартак.
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 14:16
    Пять клонов на одной ветке...уже перебор...
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 14:03
    Неужто кто-то верит, что при пункте об отступных в 30 лямов, кто-то будет переплачивать в полтора раза? И за кого - игрока показавшего свою состоятельность только в РФПЛ?
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    вчера в 13:52
    надо продавать
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 13:50
    Почитав комменты поймал себя на мысли, что адекватны на ветке лишь спартаковские болельщики. Иные пытаются убедить себя и других, что Головин - не способный даже забить за сборную, - является великим талантом, и МЮ с Ювентусом вцепились в мегаигрока, готовые задушить друг друга только бы заполучить гения.

    А Промес, забивающий больше любого игрока ЦСКА три года подряд, и в этом году являющийся лидером и по забитым и по забитым+голевые передачи, крутым игроком не является, и все разговоры о переходе в Интер - лишь слухи.

    Что-то мне подсказывает, что правы опять будут спартаковцы, и Промес окажется в Италии за кругленькую сумму, а Головин в каком-нибудь Будапеште или Вероне, в лучшем случае, если вообще куда-то перейдет. Помнится, у ЦСКА богатый опыт продажи суперзвезд Ювентусу и Роме - Дзагоев не даст соврать...)))
    mangoх12
    mangoх12
    вчера в 13:47
    чет загнули , такое впечатление что автор в Спартаке трудится
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