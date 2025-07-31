Алип стал первым казахстанским капитаном в истории «Зенита»

Защитник «Зенита» прокомментировал свой первый матч в качестве капитана команды из Санкт-Петербурга.

Игрок провёл с капитанской повязкой встречу 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом» в Грозном (2:1). Он стал первым казахстанским капитаном в истории клуба.

Самое главное — выиграли, слава Богу. Спасибо всем болельщикам, которые пришли и поддерживали нас у экранов. Выиграли! Первый матч с капитанской повязкой — победа, это было важно для меня — выиграть сегодня. Все мы знаем, что в Грозном у нас всегда тяжёлые матчи и в чемпионате, и в Кубке. Сегодняшний матч тому доказательство. Спасибо всем, кто верил в меня. Даже ребята сегодня перед матчем поддерживали меня, когда назначили капитаном. Это большая ответственность в самую первую очередь. Спасибо всем!

Как я уже говорил, это большая ответственность. «Зенит» — это большой клуб! Спасибо тренерам: Сергею Богдановичу, тренерскому штабу за оказанное доверие в сегодняшнем матче.