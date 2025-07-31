Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Кубок 2025/2026

Алип стал первым казахстанским капитаном в истории «Зенита»

сегодня, 01:24
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал свой первый матч в качестве капитана команды из Санкт-Петербурга.

Игрок провёл с капитанской повязкой встречу 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом» в Грозном (2:1). Он стал первым казахстанским капитаном в истории клуба.

Самое главное — выиграли, слава Богу. Спасибо всем болельщикам, которые пришли и поддерживали нас у экранов. Выиграли! Первый матч с капитанской повязкой — победа, это было важно для меня — выиграть сегодня. Все мы знаем, что в Грозном у нас всегда тяжёлые матчи и в чемпионате, и в Кубке. Сегодняшний матч тому доказательство. Спасибо всем, кто верил в меня. Даже ребята сегодня перед матчем поддерживали меня, когда назначили капитаном. Это большая ответственность в самую первую очередь. Спасибо всем!

Как я уже говорил, это большая ответственность. «Зенит» — это большой клуб! Спасибо тренерам: Сергею Богдановичу, тренерскому штабу за оказанное доверие в сегодняшнем матче.

Подписывайся в ВК
Все новости
Главный тренер сборной Германии рассчитывает на тер Штегена на ЧМ-2026
Сегодня, 00:50
СлухиНойер может вернуться в сборную Германии
Вчера, 12:28
Матеус Алвес — о том, что его не отпустили в сборную: «Я не расстроился»
28 июля
Президент «Динамо» Мх считает, что сейчас лимит на легионеров не нужен
25 июля
Тер Штегена могут лишить капитанской повязки в «Барселоне»
25 июля
Легендарные «десятки» «Реала». Мбаппе хочет в компанию к Фигу, Пушкашу и Модричу
24 июляRoman Novikov в блоге Футбольная ностальгияКомментарии2
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:37
Теперь главное не зазнаваться и не гнуть пальцы...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 