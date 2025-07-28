Сделали опасную ставку за 75 млн евро. «Бавария» отчаялась в поисках наследника Рибери

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сегодня, 13:21

Снова подписали вингера «Ливерпуля».

В «Баварии» шесть лет ищут замену легенде клуба

У Рибери был сложный старт карьеры. «Лицо со шрамом» был хулиганом, как герой фильма с Аль Пачино. Вингер не нарушал законы, но после выступления за французские клубы оказался в «Галатасарае». Лишь после короткого вояжа в Стамбул его заметили. «Марсель» подписал футболиста, который позже раскрылся на левом фланге сборной Франции на ЧМ -2006. Дальше был переход в «Баварию» за 30 миллионов евро. В Мюнхене Рибери жил двенадцать лет. Ушел свободным агентом в «Фиорентину», а завершил карьеру в «Салернитане».

У скаутов и менеджеров «Баварии» было шесть лет, чтобы найти правше с левого фланга замену. Пока задача провалена. Зато без Рибери слева и Роббена справа «Бавария» выиграла Лигу чемпионов с тренером Фликом. Мир отходил от эпидемии коронавируса, а летний плей-офф престижного турнира, где играли лишь один матч вместо двух поединков, завершился голом Комана в ворота родного ПСЖ . В финале «Бавария» не пропустила от Мбаппе и Неймара. Но Коман, Дуглас Коста и Гнабри не сумели заменить Рибери на много лет.

Также тренеры «Баварии» не перевели Дэвиса на позицию левого вингера. В Мюнхене решили, что Альфонсо полезнее как латераль. В итоге подвисли оба фланга в атаке, ведь Арьен Роббен – левша с правого края поля, покинул «Баварию» за год до победы в Лиге чемпионов. Успех Флика обманул менеджеров немецкого гегемона. Им показалось, что хватит Гнабри справа и Комана слева. В запасе был хорват Перишич, но Ивана не оставили в Мюнхене после годовой аренды. Также не закрепился в «Баварии» испанский вингер Сарагоса.

Диас – третий игрок «Ливерпуля» на позицию Рибери

Как и Франк, Диас тоже правша с левого фланга. Луиса использовали в центре атаки по ситуации, как предыдущего футболиста «Ливерпуля», которого подписала «Бавария» на замену Рибери. Но карьера Мане в Мюнхене не сложилась. Были травмы, а другие футболисты невзлюбили новичка, поскольку сенегальцу выдали огромную зарплату. В «Баварии» есть традиция – ссориться из-за оклада и премиальных. Ещё со времен Беккенбауэра такие разговоры мешали команде. Мане завидовали, ведь он получил 25 млн евро за сезон, ветераны клуба тоже захотели повышения окладов.

Левый вингер в «Баварии» сорвался с катушек. Мане напал на Сане в раздевалке в день матча против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Опять для клуба из Мюнхена в этом ничего нового. Рибери и Роббен дрались, после чего Франк заплатил 50 тысяч евро. Штраф Мане был больше – 350 000 евро. Сенегалец намекал, что Сане позволил расистское замечание. Идиотизма скандалу добавляет тот факт, что сам Лерой – темнокожий парень. Скорее всего, скандалист Лерой оскорбил Мане, потому что тренеры и менеджеры «Баварии» сократили штраф игрока с двух миллионов евро.

Мане не заиграл ни как ложный форвард после ухода Левандовского в «Барселону», ни как левый вингер. В единственном сезоне в Мюнхене Садио собрал 16 голевых действий в Бундеслиге и Лиге чемпионов, но от него ждали большего. Немцы отправили сенегальца в «Аль-Наср». За несколько лет до Мане в «Баварии» не закрепился другой футболист, сиявший в составе Клоппа. В «Ливерпуле» Коутиньо стал звездой АПЛ , он блестяще сыграл в последнем полном сезоне в Англии. А затем пришла «Барселона» и предложила 135 млн евро. Англичане отдали одного из лидеров.

Именно Мане успешно заменил Коутиньо в «Ливерпуле», а Филиппе не заиграл в Каталонии. Во время аренды в «Баварии» он выиграл Лигу чемпионов, но немцы не выкупили контракт бразильца. Коутиньо тоже скатился, как и Мане, попал в катарский клуб, а теперь играет на родине за «Васку да Гама». В «Баварии» решили, что неудачи прошлого не повлияют на карьеру Луиса Диаса. Немцы провернули один из самых дорогих трансферов в истории. Больше в Мюнхене платили только за переходы нападающего «Тоттенхэма» Кейна и защитника Люки Эрнандеса из «Атлетико».

Травма Мусиалы давит на группу поддержки Кейна

Без травмы Джамал с Киммихом забрали бы дирижерские функции, работая на разной высоте атак «Баварии». Диспетчеры сборной Германии умеют играть на форварда Кейна, но на Клубном чемпионате мира Мусиале сломал ногу Доннарумма. Немец просит не оскорблять Джанлуиджи и не писать сообщения с угрозами. Итальянец неудачно упал на соперника, когда тот потянулся за безнадежным мячом. Мусиале провели операцию, он начал восстановление. У «Баварии» теперь нет «десятки», но тренер Компани может сыграть по схеме «4-3-3». Тогда Киммих станет «десяткой».

Кейн умеет отходить назад, как делал Фирмино в «Ливерпуле». Француз Олисе и колумбиец Диас получат моменты после перехода в центр атаки. Страдают позиции Гнабри и Комана, но они не выиграли для «Баварии» Лигу чемпионов весной. А вот скандалист Сане отправился в «Галатасарай». Турки предложили шикарные финансовые условия. «Бавария» могла озолотить вингера «Реала» Родриго, но бразилец не хочет в Бундеслигу. Подписав Диаса, немцам надо решить, стоит ли искать временную замену Мусиале. Оценивали Браима из «Реала» и Симонса из «Лейпцига».

Диас не был первым выбором «Баварии» слева. Они интересовались Вирцем. Флориан мог стать левым инсайдом рядом с Мусиалой. Также «Бавария» звала Уильямса. Нико не смог перейти в «Барселону» из-за финансовых проблем каталонцев, в итоге решил надолго остаться в «Атлетике». Баски не отдали молодого левого вингера, а вот «Ливерпулю» нужны деньги. Луис Диас стал третьей самой дорогой продажей в истории клуба, выше только Коутиньо и Суарес, которых забрала «Барселона». Колумбийца оценили в 75 млн евро. Рынок обезумел, но некому позвать психиатров.

Легенда «Баварии» Мюллер прав – суммы трансферов больше ничего не значат. Футболист за 80 млн евро, как защитник Эрнандес, может не заиграть, а Мусиала, которого «Бавария» выдернула из школы «Челси», быстро стал ключевым для немецкого чемпиона. Луис Диас может заиграть в Бундеслиге, ведь в этом дивизионе обожают атаковать. «Бавария» постоянно давит. Правша с левого фланга может часто смещаться на ударные позиции. Для Диаса это хорошая сделка, но в Англии футболисту не хватало дисциплины. Немцы рискуют и снова ставят на хулигана, как с Рибери.