«Спартак» подписал хавбека за 27 миллионов евро. Москвичи побили клубный трансферный рекорд

1753888909

вчера, 18:21

Забрали лидера «Бешикташа».

На прошлой неделе Жедсон играл в еврокубках

Хавбека поймали в московском аэропорту, но португалец быстро скрылся от журналистов. Жедсон согласился на переход в «Спартак», но мешала «Бенфика». Родной клуб португальца владел 50 % прав на футболиста. «Бешикташ» заплатил «орлам» 10 миллионов евро, после чего закрыли сделку с другими «красно-белыми». Технический директор турецкого клуба Эдуард Граф заявил, что сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Побили клубный рекорд «Спартака» – 18.7 млн евро.

Неделю назад Жедсон играл в квалификации Лиги Европы против «Шахтёра». В Стамбул прилетела новая команда тренера Турана. Легенда турецкого футбола одержал победу над подопечными Сульшера со счетом 4:2, а перед ответным поединком «Бешикташ» потерял одного из лидеров. Жедсон Фернандеш был одним из лучших футболистов стамбульского клуба в прошлом сезоне. Португальцу 26 лет. Его давно не вызывают в национальную команду Роналду, зато Жедсон заиграл в Турции.

Речь о центральном полузащитнике, но это формальная позиция. У Фернандеша есть несколько излюбленных приемов. Когда игрок находится в опорной зоне, он вырезает длинные диагонали. У Жедсона прекрасный пас правой ногой. Второй прием – протащить мяч на скорости к чужой штрафной площади. Пробежка с мячом часто завершается короткой разрезающей передачей. Рабочей правой ногой у Жедсона мягкий пас низом, а передачи левой ногой более резкие, но весьма точные.

В действиях хавбека видна школа. Хотя парень родился на острове у Африки – в стране Сан-Томе и Принсипи, где всего 236 000 жителей, его родители в поисках лучшей жизни отправились с Жедсоном в Португалию. В красивом Лиссабоне парень окончательно влюбился в футбол, с десяти лет учился в школе «Бенфики». Фернандеша считали талантом. К нему прицепился печально известный агент Жорже Мендеш, бывший помощник Криштиану Роналду. Жедсон до сих пор клиент Мендеша.

Футболист поссорился с директорами «Бешикташа»

Против «Шахтёра» хавбек сыграл на позиции левого нападающего. Бразильцы из состава «горняков» четырежды наказали оборону «Бешикташа». По голу турецкой команды забили другие звезды Сульшера – бывший игрок «Локомотива» Жоау Мариу и экс-игрок «Челси» Тэмми Абрахам. Жедсон вряд ли в блестящей форме, ведь турецкий чемпионат ещё не стартовал. Зато у футболиста появился новый вызов в карьере. Чемпионат Турции давал ему больше свободы, в РПЛ надо будет отбирать мяч.

Это очень классный футболист, но смущает стоимость трансфера. «Спартаку» логичнее было укрепить несколько проблемных позиций на 27 миллионов евро, чем отдавать столько денег за одного игрока. «Бешикташ» от сделки не выигрывает в деньгах, но президента стамбульского клуба разозлила провокация Жедсона и агента Мендеша. Португалец потребовал увеличения зарплаты. Хавбек подписал контракт с окладом в 1.3 млн евро, он не планировал задерживаться в Стамбуле на много лет.

Жедсона давно пытались запихнуть в один из клубов РПЛ . Агенту Мендешу нужны связи в российских командах. «Бешикташ» несколько лет подряд требовал за футболиста 20 млн евро, а теперь «Спартак» отдает 20 сразу и 7 в виде бонусов. Футболист получит зарплату мечты в Москве. «Красно-белые» обещают ему около 3.5 млн евро с бонусами. Трансферы после ссоры из-за денег не являются редкостью, но здесь не молчали турецкие журналисты и немецкий директор «Бешикташа» Граф.

Ранее Эдуард работал главным скаутом «Боруссии» из Дортмунда, то есть это специалист высокого уровня. Тренеру Сульшеру нравилась игра португальца Жедсона, его универсализм, результативность и умение делиться мячом. Но когда турецким боссам перечат, то реакция бывает эмоциональной. Жедсон в юности не потянул уровень «Тоттенхэма» и АПЛ , зато в 26 лет точно подходит для РПЛ . Если футболиста не подведет здоровье, то новичок станет ключевым игроком из основы «Спартака».

Приезд Жедсона приведет к перестановкам в центре поля

Маркиньос мог сорваться в Бразилию, но сегодня вингер продлил контракт до 2029 года. «Спартаку» не нужен левый форвард, хотя Жедсон провел несколько матчей на этой позиции. Он правша, который любит смещаться в центр поля. А привычная позиция футболиста пересекается с зонами, где обожает охотиться на защитников и хавбеков аргентинец Барко. Жедсон смещается на левый полуфланг чаще, чем на правый край поля. Так что нельзя исключать потерю Эсекьеля до конца трансферного периода.

А если Барко остается, то Жедсон вытеснит в запас Мартинса. Кристофер продлил контракт со «Спартаком». Умяров будет в основе, поскольку надо закрыть лимитные места. Тогда Барко сыграет левее Наиля, а Жедсон правее. Иногда в Турции португалец работал настолько высоко, что его называли плеймейкером. Станкович может перейти на схему «4-2-3-1» в отдельных поединках, заставив Барко помогать Умярову в опорной зоне в линии. Вряд ли аргентинец будет в восторге, а вот Мартинс умеет так играть.

В случае ухода Барко хавбек Умяров будет опорником и глубинным диспетчером, а Мартинс продолжит открываться по правому полуфлангу и страховать Денисова справа. Тогда Жедсон попробует заменить Барко на позиции левой «восьмерки». Перестановки будут, ведь никто не подписывает футболиста за 27 млн евро для скамейки. Впрочем, Ливай Гарсия не является основным форвардом «Спартака», а он – предыдущий рекордсмен клуба. Нападающий сегодня заявил, что ощутил большой вес футболки москвичей.

Жедсон должен стартовать лучше. Он не закрепился в родной «Бенфике», но остался недооцененным футболистом. «Бешикташ» требовал много денег за игрока, поэтому в топ-5 никто его не забрал. «Спартак» оказался самым щедрым и смелым покупателем. Станкович после поражения от «Балтики» сыграет против «Ростова» в Кубке России. А дальше у «красно-белых» матч в Самаре против «Акрона» со злым Дзюбой. Это опасный соперник в неплохой форме. Жедсон может дебютировать уже на выходных.