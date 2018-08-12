«Арсенал» - «Манчестер Сити»: чемпионский тест

вчера, 10:45

Унаи Эмери проходит проверку чемпионом. В Лондон приезжает «Манчестер Сити». «Соккер.ру» считает, что «горожане» имеют все шансы на успех.

Не только в чемпионате России календарь может столкнуть в одном из первых туров такие команды, как «Спартак» и «Локомотив». Тест на уверенность проходит сразу и чемпион Англии - «Манчестер Сити» встречается с «Арсеналом». Премьер-Лига сходу старается завлечь и показать мощный футбол всем соскучившимся.

История противостояния

Интересно, что обе команды являются соседями в глобальном рейтинге клубов от УЕФА . «Манчестер Сити» занимает в нем восьмое место, а «Арсенал» - девятое. История их противостояния знает 195 встреч. Более успешен на длинном историческом отрезке «Арсенал». На его счету 97 побед при 53 поражениях и 45 ничьих. Самой крупной была победа «канониров» со счетом 5:0, самое крупное поражение - 0:4. Оно едва не было повторено в двух последних матчах. В эти годы у «Сити» совсем другой статус, поэтому логично, что общая история противостояния не имеет большого значения.

«Горожане» совершенно не те. В последних двух встречах они обыгрывали «Арсенал» со счетом 3:0. Так было в рамках чемпионата Англии на выезде, так было и в финале Кубка Английской лиги. В первом круге прошлого чемпионата «Сити» тоже забил три мяча, но пропустил один. Так что в прошлом сезоне в трех встречах «горожане» победили «Арсенал» с общим счетом 9:1.

Нынешнее положение дел

Но сейчас и «Арсенал» совсем другой. Речь не только о планомерном обновлении состава, но и о глобальных вещах. Многие до сих пор будут рефлекторно искать на скамейке запасных длинный пуховик Арсена Венгера, но французский наставник покинул клуб после 22 лет работы. Сменился расклад и среди владельцев - Стэн Кронке завершил многолетнее противостояние с Алишером Усмановым, выкупив его пакет акций. Начинается другая эпоха. Обе команды проводили подготовку, участвуя в престижном Международном Кубке чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), разгромил ПСЖ (5:1) с более чем экспериментальным составом, а также сыграл вничью с «Челси» (1:1), позднее еще добавил победу над «Лацио» (2:0) в обычном товарищеском матче.

«Сити» не столь успешно играл в турнире. Сначала проиграл дортмундской «Боруссии» (0:1), потом и «Ливерпулю» (1:2), затем только одолел «Баварию» (3:2), но уже в официальной первой игре показал, что в полном порядке, взяв верх над «Челси» (2:0) в Суперкубке Англии. Нужно понимать, что после чемпионата мира обе команды во время предсезонных встреч выглядели не оптимальным образом, так что судить по ним о силах нужно еще в меньшей степени, чем в обычные годы.

Ориентировочные составы

«Арсенал» (4-2-3-1): Лено - Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлс - Рэмзи, Торрейра - Мхитарян, Озил, Ляказетт - Обамеянг.

Календарь заставит Унаи Эмери сразу выводить команду на максимум и выставлять оптимальный на данный момент состав. Но заметна сразу проблемная зона на фланге обороны, поскольку Колашинац и Начо еще не готовы играть в полной мере. Косьельни тоже еще далек от восстановления. Рэмзи также не в оптимальном состоянии, однако проблемы в опорной зоне могут возникнуть, а Аарон должен играть, помогая новичку команде Торрейре. Должен выйти с первых минут и другой новичок «Арсенала» - Бернд Лено.

В атаке же Эмери имеет возможность выставить весь ассортимент своих креативных исполнителей. Предполагаем, что постарается уместить на поле и Ляказетта, и Обамеянга, смещая одного из них на позицию крайнего форварда. Он так пытался делать и в предсезонке, чтобы не усаживать кого-то из них на скамейку и не лишать команду яркого атакующего игрока.

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди - Де Брюйне, Фернандиньо, Сильва - Марез, Агуэро, Сане.

Нужно отметить, что пока и у «Сити» не вся команда в оптимальном ровном состоянии. Отголоски чемпионата мира еще некоторое время будут сказываться. Поэтому исполнители готовы по-разному, а это может создать определенные трудности в том, сколько тот или иной футболист выдержит работу на поле в высоком темпе. Больше всего дисбаланс угрожает игре Де Брюйне, Стерлинга и Сильвы, которые поздновато вернулись из отпуска.

Но их класс и глубокая скамейка запасных помогут «горожанам» мягче пережить эти проблемы. Не исключим появление на поле Фодена, который блеснул ярко в матче за Суперкубок Англии. То же касается и новичка Мареза. Запас прочности «Сити» позволяет уверенно варьировать состав и подбирать наиболее готовых к конкретному дню игроков.

Суперкубок у «Сити». Гвардиола не отдал Сарри первый трофей

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»):

«У Эмери достаточно опыта для того, чтобы знать, что ему необходимо для достижения успеха. Он работал во Франции и Испании, так что у него богатый опыт. Это умный, понимающий, хорошо подготовленный тренер, который чётко знает, что ему нужно. Я с большим уважением отношусь к карьере Эмери. Начав с низов, он построил отличную карьеру, завоевал много титулов, а его команды было тяжело обыграть. Теперь он в „Арсенале“ – одной из лучших команд Англии – и, конечно, он является кандидатом в борьбе за титулы».

Унаи Эмери (главный тренер «Арсенала»):

«Наш стиль заключается в том, чтобы быть главными героями, использовать различные комбинации, контролировать игру, грамотно работая с мячом. А затем, когда появится пространство, будем агрессивными в атаке. В защите важнее всего играть организованно, быстро возвращать мяч. Но для этого нужно работать. Говорить об этом здесь проще, чем показывать на поле. Нам понадобится немного времени, но сейчас я счастлив, потому что, на мой взгляд, игроки развиваются. Нам нужны качественные игроки, а у нас они есть, также есть организация. Вместе мы сможем прогрессировать, побеждать своим способом. Повторюсь: сперва организация, затем игра. Мы очень взволнованы, ведь нам предстоит сыграть против действующего чемпиона. Мы в состоянии провести отличный матч, чтобы хорошо начать сезон.Безусловно, карьера тренера у Гвардиолы сложилась успешней, чем у меня. Мне нравится с ним соперничать. К матчам против команд Гвардиолы готовишься по-особенному, поскольку хочется победить».

Эмери описал идеальный «Арсенал» по его мнению. За язык никто не тянул. А матч с «Сити» сразу станет большим испытанием для способности Эмери быстро и с самого начала сезона выстроить организованную игру команды. Но комплиментарный тон высказываний Эмери, а также его испанский и французский опыт показывают, что он слишком часто с пиететом высказывается о сопернике даже там, где это не очень уместно. Вот увидите, как он будет нахваливать «Сити» после поражения. И это многими воспринимается как слабость.

А в Англии слабых не любят. Хотя и излишне агрессивных как Моуриньо тоже не особо. И как Эмери не стоит быть излишне заискивающим перед Гвардиолой, так и «Арсеналу», не стоит пытаться играть с «Сити» в традиционный футбол «горожан» с контролем мяча. Сейчас «канониры» и «Манчестер» в разных стадиях командной зрелости. А когда в таких условиях встречаются соперники, практикующие одинаковый стиль, как правило более зрелая команда очень легко и убедительно побеждает.

Менее зрелая должна придумать, чем удивить, и сыграть в не свойственном сопернику стиле, например, на контратаках. Однако этот подход ограничивает «сырость» обороны. Словом, у «Арсенала» заранее масса проблем. Избежать их поможет разве что собственная не оптимальная готовность «Сити».