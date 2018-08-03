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«Локомотив» - «Спартак»: последние чемпионы

03 августа 2018, 22:44

Чемпионат России не успел начаться, а уже предлагает зрителям вкусные вывески. «Соккер.ру» предвкушает противостояние «Локомотива» и «Спартака».

Предыстория

Московские дерби всегда вызывают повышенное внимание. А это противостояние окажется с особым отпечатком. Ведь встречаются два последних чемпиона страны. «Спартак» брал титул в 2017 году, а «Локомотив» - в 2018-м. Интересно, кстати, сравнить чемпионские результаты этих клубов. Железнодорожники выиграли чемпионат России с 60 очками, опередив ближайшего преследователя всего на два очка. 

В их активе было 18 побед, шесть ничьих, столько же поражений. Разница мячей – 41:21. «Спартак» в позапрошлом сезоне по очкам победил убедительнее. Он набрал 69 баллов, одержав 22 победы, сыграв трижды вничью и проиграв в пяти встречах. Разница мячей – 46:27. Конечно, сравнивать два отдельных сезона со своими особыми обстоятельствами не очень правильно. Поэтому давайте обратимся к истории встреч команд.

История встреч

В прошлом сезоне августовский поединок запомнился многим. Кто-то считает, что именно тогда будущий на тот момент чемпион «Локомотив» показал серьезность намерений и сделал чемпионскую заявку, одолев действующего тогда обладателя титула. Это была захватывающая битва, в которой «Спартак» к перерыву вел со счетом 2:0, однако остался в меньшинстве на второй тайм и пропустил четыре мяча, на которые в самой концовке Промес ответил третьим от красно-белых, потерпевших в итоге поражение. 

Поединок второго круга в марте вышел куда менее зрелищным и завершился со счетом 0:0. При этом стоит отметить, что из пяти последних встреч между этими командами «Локомотив» выиграл только одну, а три победы – у «Спартака». Всего же в чемпионатах России эти противники виделись 54 раза. 23 победы одержал «Спартак», 18 побед у «Локомотива», еще 13 завершились вничью. 

Тактика

Обе команды еще втягиваются в сезон, поэтому вероятны пробы и ошибки. С каждым туром тренеры будут все увереннее определяться с набором игроков, на которых нужно делать ставку. Однако матчи первых туров в целом должны были оставить «Локомотив» и «Спартак» более-менее довольными, несмотря на не самый содержательный и убедительный футбол.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус – И. Денисов, Баринов – Фарфан, Ал. Миранчук, Фернандеш – Эдер.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Ещенко, Жиго, Боккетти, Д. Комбаров – Зобнин, Фернандо, Глушаков – Ташаев, Промес, Зе Луиш.

Проблемы с атакой

Старт чемпионата России в целом получился не самым результативным. Слишком много низовых матчей, очень мало голевых моментов, много борьбы, ошибок, оглядок на ворота. Вряд ли нынешний матч станет прорывным в этом плане, если, конечно, обе команды не пойдут в разнос после серии результативных осечек, которые вынудят их играть в открытый футбол, где нечего терять. Сейчас обе команды испытывают серьезные проблемы с атакой, с креативом в целом. «Локомотив» в принципе еще конца прошлого сезона не слишком блещет в результативной игре, не может поймать голевую волну. 

Даже в контрольных летних матчах ощущалась нехватка остроты. А в первых двух официальных встречах железнодорожники ничего не забили, проиграв ЦСКА в дополнительное время в матче за Суперкубок (0:1) и сыграв вничью с «Уфой» (0:0) в первом туре. «Спартак» вроде как в подготовке выглядел убедительнее, однако Зе Луиш, например, не забивает с ноября 2017 года в Премьер-Лиге. Да и к Промесу все больше вопросов, кажется порой, что Квинси перегорел, и ему надо было уходить из «Спартака» на пике. С «Оренбургом» красно-белые в первом туре сыграли более качественно, чем «Локомотив» с «Уфой», но то был домашний матч с соперником послабее, и то забили всего один мяч усилиями защитника Жиго.

Зоны противостояния

Ключевых зон борьбы на поле будет несколько. В заочном состязании сойдутся главные креативщики обеих команд Промес и Фернандеш, которые пока молчат на старте сезона. Вероятно, кого-то из них может прорвать. Отдельной строкой следует выписать сражение центральных зон, в котором кулаку в составе Глушакова, Зобнина и Фернандо будет противостоять жесткая связка Игоря Денисова с Бариновым (или Крыховяком). От успешной работы по перекрытию возможностей друг друга будет зависеть рисунок игры и возможности «Локомотива» и «Спартака» оказывать давление и проводить позиционные атаки. Очень важная деталь дерби. 

Еще одна зона сопротивления – центр обороны. Защитники воочию не столкнутся, однако от их надежности в условиях, когда моментов в принципе ожидается не так много, зависит судьба противостояния. Один миг потери концентрации может привести к поражению. И тут у «Локомотива» связка Кверквелии и Чорлуки выглядит более уверенной, более слетанной и спаянной, чем еще только наигрывающаяся связка Жиго и Боккетти, пусть та и проявила себя хорошо в первом матче. 

Не стоит забывать, что для «Спартака» эта игра еще и проверка сил перед матчем отбора Лиги чемпионов с ПАОКом. Греческий клуб сейчас на ходу, поэтому красно-белые не смогут полностью абстрагироваться в игре с «Локомотивом» от предстоящей встречи с ПАОКом. И это может сыграть на руку железнодорожникам.

Прогноз «Соккер.ру». Обе команды предпочтут сыграть аккуратно, поскольку не очень уверены в своих наступательных возможностях на старте сезона. Поэтому ключевое значение будет иметь реализация редких моментов. Во многих компонентах примерное равенство, которое должно отразиться и на счете.

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Все комментарии
spartakus50
spartakus50
04 августа в 18:20
Локомотив очень опасен.
амурец
амурец
04 августа в 14:14
поглядим, Локо должен обыгрывать Спартак
Андрей В. Никифоров
Андрей В. Никифоров
04 августа в 12:25
Вперед "Спартак"! Успеха нашей команде! А болельщикам красивого футбола.
Матч двойной - реально за кубок должны были играть чемпион и призер кубка, за отсутствием призера должен играть второй финалист кубка. Но по регламенту ;-( играет второй из чемпионата. По чему? Я не знаю. А так... ждем красивый футбол и еще раз УСПЕХА "Спартак"!!!!!
13 RUS
13 RUS
04 августа в 11:01
Вот позорище будет если деревянный Эдер нагнет пупсиков
AmIIIeR89
AmIIIeR89
04 августа в 10:37
Ну хз, как по мне такие матчи надо ставить не раньше 5-6 тура, когда команды уже втянутся в сезон, а сейчас они только вышли с предсезонки, им еще тяжело показывать что-то внятное
ол
ол
04 августа в 09:57
Ничья
ABir
ABir
04 августа в 09:44
Спартак должен взять сегодня реванш, за досадно проигранный матч в прошлом сезоне. Удачи нашим КБ!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
04 августа в 09:43
    Abruck
    Abruck
    04 августа в 09:32
    Победы Локомотиву!
    смещной
    смещной
    04 августа в 09:30
    Локо на старте смотрится таким уставшим и беззубым, что должны спокойно обыгрывать. Если только Семин не перетряхнет состав и Крыховяк в основе не стрельнет.
    Abverin
    Abverin
    04 августа в 09:24
    За таких чемпионов стыдно было в еврокубках до ужаса!
    11-и метровый
    11-и метровый
    04 августа в 09:22
    Лягушка Голиаф:
    Тук постук, тук постук К нам пришёл байкальский друг.
    Всякую чушь пишешь, может быть, что-то и про футбол изобразишь иногда?
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    04 августа в 09:20
    Локомотиву пора разозлится.
    Cimonn
    Cimonn
    04 августа в 09:20
    Чемпионы бестрофейные какие-то.
    Atist
    Atist
    04 августа в 09:18
    Ничья для юбилейных украсит чемпионат, а за еврокубки страшно.
    Yuri Krugov
    Yuri Krugov
    04 августа в 09:13
    Надеюсь, что сыграет Луис Адриано! И надеюсь что тактика будет 4-4-2. Взламывать оборону Паровозов будет непросто
    kingoffam
    kingoffam
    04 августа в 08:42
    Такие "друзья" в блокаду бабушек ели.
    papic337
    papic337
    04 августа в 08:05
    Красно Синий воин:
    Проснись! Юбилей Симоняна прошел!
    Спартак и без юбилея два раза обыграет ЦСКА. В этом сезоне претендентов на чемпионство только два - Спартак и Зенит. 90% что кто-то из них станет чемпионом, а 10% на все остальные клубы.
    МКС
    МКС
    04 августа в 07:59
      МКС
      МКС
      04 августа в 07:58
      Не согласен с автором . Спартак пройдет Локо без остановок, скорее всего вообще не заметив противника, если только Семин по обычаю не сядет с самого начала в глухую оборону. Класс команд - земля и небо. Сравнивать чемпионства, тож не корректно. Спартак свое взял на классе, далеко оторвавшись от конкурентов, Локомотив же стал чемпионом, лишь благодаря грубейшим ошибкам ближайших конкурентов в заключительной гонке.
      cska plus
      cska plus
      04 августа в 07:31
        ndedov
        ndedov
        04 августа в 07:16
        Последним и больше никогда
        Лягушка Голиаф
        Лягушка Голиаф
        04 августа в 06:32
        Тук постук, тук постук
        К нам пришёл байкальский друг.
        Лягушка Голиаф
        Лягушка Голиаф
        04 августа в 06:31
        Паровозов:
        Криховяк в опорке и Хеведес в защите, спаму ничего не светит в матче.
          Байкал-38
          Байкал-38
          04 августа в 06:25
          Красно Синий воин:
          Проснись! Юбилей Симоняна прошел!
          ДА ОН ИЗ ЭТОЙ БРИГАДЫ, ЕМУ ПРОСТИТЕЛЬНО!
          Паровозов
          Паровозов
          04 августа в 01:34
          Криховяк в опорке и Хеведес в защите, спаму ничего не светит в матче.
          Красно Синий воин
          Красно Синий воин
          04 августа в 00:24
          papic337:
          Спартак чемпион! Только вперёд! Только победа! Удачи!
          Проснись! Юбилей Симоняна прошел!
          Red Green Devil
          Red Green Devil
          04 августа в 00:15
          Ждём клюшку Эдера
          papic337
          papic337
          03 августа в 23:57
          Спартак чемпион! Только вперёд! Только победа! Удачи!
          cpartak60
          cpartak60
          03 августа в 23:18
          удачи нам и победы!!!
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