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Какой «Спартак» нам нужен в Греции?

08 августа 2018, 17:30

«Спартак» в новом сезоне провел два официальных матча, в которых ни разу не пропустил, но и забил лишь однажды. «Соккер.ру» подыскивает идеальный образ для матча с ПАОКом.

Каким «Спартак» уже был?

«Спартак» - «Оренбург» (1:0). В чемпионате России «красно-белые» начали с победы, которая состоялась благодаря раннему голу Самуэля Жиго, состоявшемуся после ошибки вратаря соперников. Вернувшуюся из ФНЛ команду «Спартак» целенаправленно вскрывал через фланги, и Массимо Каррера ругался, если кто-то выполнял неподготовленные передачи через центральную зону. Мог ли счет стать крупнее? Безусловно. Все претензии – к Зе Луишу, упустившему ряд хороших моментов.

«Локомотив» - «Спартак» (0:0). Оба матча «Спартака» на старте сезона объединяют проблемы с реализацией моментов: в ворота железнодорожником могли забивать Глушаков, Промес, Луис Адриано, но ноль так и остался нулем. Важно отметить, что Массимо Каррера сделал всего лишь одну перестановку в стартовом составе по сравнению с игрой первого тура: вместо Ломовицкого на правом фланге атаки вышел Ташаев, но пока ни один из Александров проявить себя ярко не сумел. В обоих матчах у «Спартака» чувствовался акцентированный свал налево, где действовал Квинси Промес.

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Какие изменения в составе «Спартака» могут произойти?

Стартовое сочетание в матчах против «Оренбурга» и «Локомотива» отличается одной позицией. Давайте взглянем на этот состав, чтобы понимать, какие коррективы может внести Каррера: Максименко – Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Глушаков, Зобнин – Ломовицкий (Ташаев), Промес, Зе Луиш.

«Спартак» привыкает к схеме 4-3-3, два матча, в которых использовалась эта расстановка, позволили молодому вратарю Максименко сыграть на ноль, что важно для итальянского тренера. У Карреры нет причин перестраивать «Спартак» тактически, поэтому имеет смысл рассматривать только перестановки в рамках известной схемы. Помним, что матчи в Лиге чемпионов избавляют тренерский штаб от необходимости считать легионеров и россиян на поле, Массимо может выставить любое сочетание футболистов. Троих подопечных итальянец заранее вычеркнул из числа возможных участников матча: Самедов, Джикия и Мельгарехо остались в Москве, так как еще не набрали оптимальных кондиций. У Александра еще и третий сын на днях родился – тоже причина получить дополнительный выходной. В общем, не вижу ни малейшего повода искать очередную конфликтную ситуацию или недопонимание, тем более в Салоники Каррера взял 21 футболиста, в то время как непосредственно в заявку на игру попадут только 18.

Возвращаясь к стартовому составу, стоит признать, что у тренерского штаба «Спартака» нет причин менять вратаря и сочетание в обороне. Да, к Ещенко и Комбарову по-прежнему возникают претензии, а Боккетти вряд ли продержится рядом с Жиго, когда наберут форму Кутепов и Джикия, но сейчас фланговым защитникам нет альтернативы, а связка Сальваторе-Самуэль – единственная сыгранная и участвовавшая в официальных матчах. Разбивать треугольник полузащитников в центре тоже не имеет смысла, ведь Фернандо, Глушаков и Зобнин явно выигрывают конкуренцию.

А вот в атаке есть варианты. Точно останется в старте только Квинси Промес, а как насчет его партнеров? Логичным будет выход с первых минут Луиса Адриано вместо Зе Луиша, хотя, они могут сыграть и вместе: бразилец чуть левее, Зе по центру, а Квинси уйдет на правый фланг. Впрочем, не факт, что Каррера решится выпустить обоих своих форвардов одновременно, оставшись без джокера на скамейке. Можно добавить креатива в атаке с помощью Софьяна Ханни, который пока не получал шансов в этом сезоне, не стоит забывать и о Ломовицком с Ташаевым, которые уже играли в основе.

Какую стратегию выберет «Спартак»?

ПАОК – команда яркая, куражная, а на своем поле под руководством Луческу-младшего штампует победы (19 из 19), если исключить матчи, по итогам которых «орлам» присуждались технические поражения. Во время подготовки к игре «Спартак» должен учесть не только игровые характеристики соперника, но и темперамент. Ни в коем случае нельзя позволить ПАОКу оседлать своего любимого конька, охладить пыл греков можно двумя способами: собственной агрессией в дебюте, попыткой забить быстрый мяч, либо сухой прагматичной «снижающей температуру» игрой. Полагаю, в выездном матче «Спартак» не станет прыгать на соперника с открытым забралом, а предпочтет присмотреться, но в выжидательной игре важно не попасться на пассивности. ПАОКу нельзя давать почувствовать уверенность.

На что сделает ставку «Спартак» в выездном матче?

В двухматчевых противостояниях в еврокубках очень ценятся голы на выезде, поэтому «Спартаку» важно забить в Салониках, чтобы потом не быть в уязвимом положении в Москве (например, если ПАОК забьет на выезде после нуля пропущенных дома). Не пропустить в Греции, конечно, приятно, но по факту лучше сыграть 1:1 или 2:2, чем 0:0. То есть, как минимум, изначального давления результата на «Спартак» нет: если команда Карреры первой пропустит в Греции – ничего страшного, нужно будет просто продолжать, а вот собственный гол (и каждый следующий) будет повышать шансы на успешное преодоление греческого барьера в Лиге чемпионов.

«Спартак» почти наверняка снова сделает ставку на фланговую игру, ведь крайние защитники ПАОКа увлекаются атакой и часто оставляют простор у себя за спиной. Центральных тоже можно оставить не у дел резкой игрой один в один, спартаковцы должны обыгрывать со смещениями в центр и бить, нападающий ловить моменты на пятачке (Луис Адриано лучше подходит для этой роли), а полузащитники качественно заполнять зоны второго темпа атаки. Нужно, чтобы Квинси и человек в зеркальной с ним позиции (Ташаев, Ломовицкий, Ханни) не располагались слишком высоко и не заставляли своих же защитников подтаскивать мяч.

Розыгрыши через Комбарова и Ещенко никогда не станут эффективными, наоборот, креативные игроки должны брать пространство для разгона и врезаться во вражескую оборону на разных широтах и под разными углами. Что касается обороны, то здесь надежда на Жиго, которому предстоит справляться со 191-сантиметровым сербом Прийовичем, а еще кому-то предстоит взять на себя «десятку» Пелкаса, через которого строится игра в атаке, и на эту роль странно будет разменивать Фернандо. Но подошел бы Глушаков или Зобнин. Комбаров и Ещенко не смогут гарантировать надежность на флангах, поэтому в зависимости от игровых ситуаций и численности атакующих единиц ПАОКа им потребуется подстраховка от центральных хавбеков или фланговых нападающих.

Кто круче? ПАОК vs «Спартак»

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
09 августа в 08:50
Почему фанаты Зенита и некоторые из ЦСКА считают себя всей Россией? Никак не могу понять,ведь их не более 7% населения.
MALOVAR
MALOVAR
08 августа в 23:29
3-0
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 августа в 23:05
MALOVAR:
Мне нужен сегодня тот Спартак ,который драл армию и болото
Это без трофейный сколько лет? Умориллллл......
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 августа в 23:02
Jum13:
Какой спартак нужен? Никакой не нужен! Какой спартак ннннада? Никакой нинада!
Скромно отвечу +++++++!!!!!!!!!!
самуил кац 1
самуил кац 1
08 августа в 19:09
Я бы посмотрел на такой же, что был в прошлом сезоне в Ливерпуле. Но, к сожалению, с ПАОКом такое вряд ли возможно.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
08 августа в 18:51
России ни один спартак,ни нужен
MALOVAR
MALOVAR
08 августа в 18:51
Мне нужен сегодня тот Спартак ,который драл армию и болото
Jum13
Jum13
08 августа в 18:51
Владимир_Спартак:
Так самое главное это вы нам влетели 6-0. Ну если ты школьник, то для тебя это действительно при Царе Горохе)
Да это понятно. А вы нам 5:1. И если ты Петрушка, то можешь продолжать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 августа в 18:50
Так самое главное это вы нам влетели 6-0. Ну если ты школьник, то для тебя это действительно при Царе Горохе)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
08 августа в 18:50
Сегодня увидим, поймает ПАОК кураж или нет!
papic337
papic337
08 августа в 18:42
Удачи Спартаку!
Jum13
Jum13
08 августа в 18:41
Владимир_Спартак:
Зубоскалить, ну это ваш почерк. Вы лучше подумайте о своей участи в ЛЧ. Нарветесь же, как когда на ОЛИМПИК 0-6, да и от нас получили в том же году 6.- 0. Так что Судьба злодейка.
Ну вы бы еще припомнили то, что было при царе Горохе. И к слову - тут же спартачи любят говорить, что проиграли будущему финалисту ЛЧ. А ЦСКА тогда проиграл будущему обладателю ЛЧ. А 7:0 - это вам наказание за всё ваше зубоскальство, рекордсмены. Да - судьба-злодейка
mugik1973
mugik1973
08 августа в 18:39
Конечно удачи Спартаку, но он проиграет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 августа в 18:38
Зубоскалить, ну это ваш почерк. Вы лучше подумайте о своей участи в ЛЧ. Нарветесь же, как когда на ОЛИМПИК 0-6, да и от нас получили в том же году 6.- 0. Так что Судьба злодейка.
Sully
Sully
08 августа в 18:32
mikysss:
вся Россия хочет чтоб клоны и дураки к школе готовились
ну раз дошло дело до дураков и клонов... тогда что сказать, готовься к школе..
Lazurny
Lazurny
08 августа в 18:18
Когда уже этот спартак расформируют и обрадуют всех болельщиков страны.
mikysss
mikysss
08 августа в 18:13
Дуракам и клонам ответил, теперь адекватам обращусь - поддержите Российский клуб, в чемпе ругаться будем, тут очки для всех нужны, надеюсь меня поняли
вoлгoдoн
вoлгoдoн
08 августа в 18:12
mikysss
mikysss
08 августа в 18:11
Sully:
вся Россия хочет спартак 0-7 :)
вся Россия хочет чтоб клоны и дураки к школе готовились
Кlаsse
Кlаsse
08 августа в 18:04
2-0 на классе Спартак вывезет.
Faustello
Faustello
08 августа в 17:56
Страшно за Спартак ))
Jum13
Jum13
08 августа в 17:47
Владимир_Спартак:
Тяжёлый матч предстоит Спартаку. И не надо ни каких иллюзий. Главное в этом матче минимум пропустить, а забить как получиться. Стойкости Спартаковцам в этом матче.
Отличные слова! Прямо как с Ливерпулем - минимум пропустили (ведь могли и больше 7 пропустить), и забили как получится. А у спартака получилось полностью на игру забить!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 августа в 17:41
Тяжёлый матч предстоит Спартаку. И не надо ни каких иллюзий. Главное в этом матче минимум пропустить, а забить как получиться. Стойкости Спартаковцам в этом матче.
Sully
Sully
08 августа в 17:40
вся Россия хочет спартак 0-7 :)
Jum13
Jum13
08 августа в 17:34
Какой спартак нужен?
Никакой не нужен!
Какой спартак ннннада?
Никакой нинада!
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