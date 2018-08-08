Кто круче? ПАОК vs «Спартак»

08 августа 2018, 12:15

«Соккер.ру» оценивает соперника «Спартака», ведь футбольная команда российского владельца и тренера Луческу вооружена и опасна. Кто же в этой паре ЛЧ фаворит?

Глубина и сила состава

Вернблума в ПАОКе пока нет, его жене не понравился город Салоники. Зато есть бывший игрок «Зенита». Маурисио играет в полузащите в команде Луческу. Но не бывшего тренера петербуржцев, ведь Мирча работает со сборной Турции, а его сына Развана. Знакомых людей полно. В обороне Лео Матос, игравший за «Днепр». Есть еще один бывший представитель того же клуба – Евгений Шахов. Наконец, в защите Хачериди из киевского «Динамо», а справа в атаке Лео Жаба из «Ахмата».

Если сравнивать команды поименно, то получите преимущество ПАОКа на четырех позициях – вратарь, фланги обороны и центральный нападающий. Ничьи еще на трех позициях и победы «Спартака» на оставшихся четырех. Команды играют по похожим схемам «4-3-2-1» и «4-2-3-1», но своих Жиго, Промеса, Фернандо и Зобнина у них нет. Также нет той глубины состава, что у Карреры. Луис Адриано у греков на замену не выйдет, а Ханни в глубоком резерве нет. Они бы и от Попова не отказались.

Вердикт: победа «Спартака». После сравнения футболистов лицом к лицу ПАОК может победить, но в сумме у Карреры состав крепче, чем у Луческу.

Народная поддержка

Важный пункт именно в этом противостоянии. Ведь клубы славятся фанатами, даже позиционируют себя как команды с шумной поддержкой. Кроме того, спартаковцам и вообще россиянам сегодня запрещен проход на стадион ПАОКа. Наказание от УЕФА за проступки из прошлого. Обещают проверять документы, а от местных фанатов не нужны обещания в поддержке – греки болеют как сумасшедшие.

Местный стадион «Тумба» сейчас вмещает 28 000 зрителей, но собирал в Суперлиге прошлого сезона всего по 16 900 фанатов в среднем, причем это уже прирост на 42 % по сравнению с предыдущим показателем. Но этот мощный ресурс греки не используют полноценно. У «Спартака» есть проблемы с аншлагами – то ли владельцы абонементов занятые люди, то ли клубная недоработка, но московская армия в 30-36 тысяч болельщиков впечатляет сильнее.

Вердикт: победа «Спартака». На ЛЧ в Салониках придут, будут болеть страстно, но для ПАОКа 60 % наполняемости арены – обычный, но средний показатель.

Атакующие параметры

Поскольку в Греции лига состоит из 16 клубов, то удобно сравнивать суммарные показатели соперников в прошлом сезоне. Какова разница между «Спартаком» и ПАОКом, которые в своих лигах финишировали на похожих позициях? По голам счет в пользу греков – 59 мячей против 51, хотя если «красно-белые» в РПЛ первые по результативности, то ПАОК у себя второй, первый призер «Олимпиакос» забил 63 раза.

Но по ударам разница уже в пользу «Спартака». 525 выстрелов против 364 у греков. Получается, у одних процент реализованных ударов высокий - 16.2 %, а у вторых всего 9.7 %. Конечно, «красно-белым» статистику подпортили матчи против Добвни – 62 удара и 1 гол со штрафного, но даже если их отнять, с ПАОКом в эффективности не сравниться. И хотя у них почти вдвое меньше ударов из пределов штрафной в прошлом сезоне, даже по голам в результате комбинаций «Спартак» «сделал» 37 ассистов против 34.

Вердикт: победа ПАОКа. Греки намного конкретнее в атаке. «Спартак» и в прошлом, и в этом сезоне возится с ударами, создает шансы, но реализация хромает. Ждем, что прорвет?

Состояние лидеров

Стыковые матчи для тренеров сложнее, чем игры плей-офф в еврокубках, поскольку никогда не знаешь, как выступит собственная команда. Но даже в плей-офф можно проиграть сезон за тайм, как помните по пути «Ромы» или «Ливерпуля» в полуфинал ЛЧ. Лидеры и их индивидуальные действия важны. У «Спартака» идет переосмысление важного понятия. Например, Квинси лидер по цифрам, но не по сути.

С моральными авторитетами в «Спартаке» беда. Джикия – травма, Ребров – на лавке, Глушаков не тот, что танцевал на машине. А вот у ПАОКа таких проблем нет. Против «Базеля» хорошо работали вратарь Пашалакис, защитники Варела и Матос, хавбеки Каньяс, Маурисио и Пелкас, а также форвард Прийович. Состояние их лидеров лучше. Даже когда Виейринья не вышел в старте во втором матче – грохнули швейцарцев 0:3 на выезде.

Вердикт: победа ПАОКа. «Спартак» тяжело входит сезон, хромает реализация, не набрали идеальную форму Промес, Глушаков, Ещенко, Зе Луиш. А у греков лидеры по игре уже сейчас хороши.

Показатели в обороне

Эмоциональные ребята у Луческу. Желтых карточек даже больше, чем у «Спартака». А пропущенных голов намного, намного меньше. ПАОК пропустил всего 19 раз, а оборона Карреры допустила 32 ошибки. Разница огромная, особенно если учесть, что обе команды попали в Лигу чемпионов, то есть в своих лигах были фаворитами. Откуда у ПАОКа такие приятные цифры? Ответ надо искать в показателях, ведь они у греков приличные. По сэйвам равенство – 65 у «Спартака», 67 у вратарей греческого клуба.

Но по перехватам разница заметная. ПАОК 596 раз обокрал соперников, а «красно-белые» собрали 479 эпизодов. По меркам РПЛ «Спартак» лучший в этом компоненте, но греки играли интенсивнее. Хотя в своей Суперлиге ПАОК тоже выделяется настырностью. Зато «Спартак» лучше отбивается – 536 выносов против 249. Впрочем, это не главный показатель в защите, греки могут просто реже садиться в оборону в чемпионате, поэтому реже выносят мяч.

Вердикт: победа ПАОКа. Они намного успешнее в защите, чем «Спартак». И хотя Суперлига ниже классом, чем РПЛ, у ПАОКа в своей песочнице тот же статус, что у «Спартака», но пропускают намного реже.

ПАОК – соперник «Спартака»

Опыт квалификации

Важный пункт, пускай напрямую не связанный с нынешними матчами, ведь любую статистическую серию можно прервать. Но у каждой команды есть темперамент, и если говорить о темпераменте «Спартака», то это ребята, которые не вышли в финал Кубка России, проиграв «Тосно». До этого тоже бесславно завершили путь в том же турнире уже при Каррере. А самого Массимо назначили после позора с кипрским АЕКом в ЛЕ. Да и «Атлетик» не прошли, как знаете…

Вот только у ПАОКа похожая история в квалификациях. Пускай они выиграли Кубок Греции – Луческу поработал над моральной стороной вопроса, но дважды подряд не могли выйти из группы ЛЕ. Второй раз играли с «Краснодаром», была ничья и поражение в России. Затем «Аякс» выставил их в квалификации ЛЧ, после чего в ЛЕ вышли в плей-офф, но «Шальке» не прошли. А в прошлом году обыграли «Олимпик» из Донецка, но отдали «Эстерсунду» из Швеции место в группе ЛЕ. Проход «Базеля» настораживает, но еще не вечер.

Вердикт: ничья. Встречаются команды, которые куда чаще разочаровывали в матчах на вылет, чем побеждали.

Главные тренеры

Разван Луческу, если судить по тому, в какой футбол ПАОК сыграл против «Базеля» - талантливый тренер. Не самый успешный, но не похож на своего отца по подходу, что знаем со слов Маурисио, которому в «Зените» игралось сложнее, чем в Греции. Но при этом умеющий поставить выход в атаку, как и Мирча.

Младший Луческу после работы с «Ксанти» возглавил ПАОК, выиграл с клубом Кубок Греции, со скандалом выпал из чемпионской борьбы. Как и Каррера в Москве, Луческу хорошо зашел, хотя кризис второго сезона его еще только поджидает за углом. Но, как и «Спартак», ПАОК – живая, хотя и не всегда полностью контролируемая тренером команда. Пожалуй, Разван и Массимо тренеры одного уровня.

Вердикт: ничья. Луческу чаще получал по голове и пережил немало увольнений, у Массимо карьера главного тренера складывается успешнее. Но это хорошие наставники, которые главные матчи сыграют в будущем.

Общий счет. ПАОК – «Спартак» - 5:4

Поскольку оцениваем не только футбольные параметры, но и важные нюансы, способные повлиять на ход противостояния, вроде шумовой поддержки – на стадионе ПАОКа многие соперники «плыли», а у «Спартака» плохая история выездных еврокубковых сражений под давлением, то не стоит путать матчи.

У «Спартака» будут разные задачи дома и в гостях. Настораживает легкость, с которой ПАОК не только создает моменты, но и их реализовывает – по этому параметру намного мощнее разбазаривающей шансы команды Карреры, но ПАОК - это не «Манчестер Сити». И не «Ливерпуль».

Команда Луческу технично вынесла «Базель», но «Спартак» другой, играет иначе. ПАОК уступил АЕКу в чемпионате, который в прошлом году сумел в квалификации пройти ЦСКА, но это разные по темпераменту команды. ПАОК и «Спартак» похожи, так что судьбу противостояния может решить любая мелочь. Надо их уважать, ведь если поймают кураж – держите семеро.