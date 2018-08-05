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Суперкубок для маньяков. «Челси» vs «Манчестер Сити»

05 августа 2018, 10:00

На «Уэмбли» открывается английский сезон! Сарри с Гвардиолой – безумные профессора тактических наук, придумают, как порадовать читателей «Соккер.ру». 

Тактические рисунки и составы

Как в двух словах описать тактику Гвардиолы? Вертикальная тики-така. Как в двух словах описать тактику Сарри? Те же слова в том же порядке, пусть есть синоним – Сарри-бол. Встречаются два маньяка быстрой доставки мяча к чужим воротам. И хотя Хосепу проще, ведь знает свою команду, Маурицио хорош зашел – у «Челси» резко меняется рисунок игры. Мората хочет остаться, Давид Луис хвалит наставника и его философию, Сарри восторгаются даже соперники.  

Только Куртуа мечтает об уходе, но даже Азар не намекал на «Реал» в последнее время. Поскольку «Челси» может выбрать ту же тактику, что и «Манчестер Сити» - если Хосеп не перейдет на 3 в центре уже сегодня (нечто вроде «3-3-3-1»), то будет битва разных, хотя и зеркальных схем. Сегодня, разумеется, на поле не ждут ни Де Брюйне, ни Стерлинга, ни бельгийцев и французов из «Челси». Суперкубок используют для экспериментов, так что угадать составы и тактику непросто. Есть несколько вариантов, особенно у «горожан».  

Ориентировочные составы: 

«Челси» (4-3-3): Кабальеро – Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер, Алонсо – Фабрегас, Жоржиньо, Баркли – Педро, Мората, Хадсон-Одои. 
«Манчестер Сити» (4-3-3): Браво – Болтон, Гарсия (Денайер), Ляпорт, Зинченко – Сильва, Фоден, Диас (Гюндоган) – Марез (Б. Силва), Агуэро (Нмеча), Сане. 

Ключевые противостояния

Жоржиньо – хавбеки «горожан». «Челси» благодаря подписанию Сарри увел у Гвардиолы бразильского итальянца. Хосеп заявлял, что как случилось – так и хорошо, но не случайно испанец интересовался хавбеком «Наполи». В «Челси» уже строят игру вокруг новичка, а это без Канте и Азара в старте. С ними все будет немного иначе, если эти ребята останутся, то связки могут быть сказочными. Жоржиньо почти не теряет мяч! 

Мората и Педро – Ляпорт и Гарсия. Не исключено, что сегодня в основах насчитаем восемь испанцев, а говорящих на испанском языке соберется еще больше за счет аргентинцев Кабальеро, Агуэро и чилийца Браво. Понятно, что экспериментальная защита МС может дрогнуть перед Моратой и Педро, которые между собой сыграны. Но посмотреть на эту войну будет интересно, ведь это не тройка Стоунз – Компани – Отаменди, когда очевидно, что Морате сделать второй дубль года после рождения близнецов будет сложнее.  

Молодые игроки – волнение. Для Болтона, Гарсии, Фодена и особенно Зинченко это определяющий матч. Если не понравятся Гвардиоле сегодня – уйдут до девятого августа. У «Челси» молодых игроков меньше. Даже Баркли в 24 года только кандидат в основу. Не говоря о семнадцатилетнем Хадсоне-Одои. Хавбека наперебой хвалят, словно уже лучше Виллиана – бразилец опоздал в расположение «Челси», поэтому может уйти в МЮ. От того, как Гвардиола настроит молодежь на бой с командой Сарри, многое зависит. 

Марез - Алонсо. У Сане спрашивают, не боится ли он конкуренции с Марезом? Но ведь немец и алжирец легко могут играть на противоположных флангах. А поскольку в Лондоне время от времени говорят о минусах Алонсо в защите, то сравнить самого дорого новичка МС в истории Мареза с Маркосом будет любопытно. Многие ждут кульминацию поединка от хавбеков, но в стартовом матче сезона один удар или навес с фланга может стать решающим. 

Агуэро против Рюдигера и Луиса. Серхио снова будет воевать с Жезусом за место в основе. Так что сегодня для него важный поединок, если сыграет именно ветеран. В любом случае, Гвардиола или убедится, что правильно сделал, не подписывая нового нападающего, или пожалеет. Жезус и Агуэро не всегда понимают его установки, но в такой атакующей команде форвардам живется хорошо. Даже юный англичанин Нмеча может выйти и забить. 

Интересные факты накануне финала Суперкубка Англии

- «Челси» не побеждал в Комьюнити Шилд девять лет, с 2009 года и серии пенальти с МЮ. Проиграл четыре финала Суперкубка подряд. С учетом, что у Сарри в карьере ни одного трофея – матч важен и для клуба, и для тренера; 

- «Манчестер Сити» не разыгрывал этот трофей шесть лет, причем обыграл в последнем финале в 2012 году именно «Челси» - со счетом 3:2. Хотя играл не на «Уэмбли», а на «Вилла Парк»; 

- если для Сарри это первая игра в жизни на «Уэмбли», то для «Челси» и МС – третий такой поединок между собой. В последнем таком матче выиграли «горожане» 2:1 в 2013 году в полуфинале Кубка Англии; 

- «Челси» уступил «горожанам» в двух матчах подряд при Конте, если Сарри проиграет – впервые за восемь лет в статусном противостоянии будет серия из трех поражений одной из сторон; 

- забавно, но Гвардиола каждый раз на «Уэмбли» играет в разных турнирах. Начинал в ЛЧ, потом проверял себя в Кубках Англии, Лиги и АПЛ. Теперь очередь Суперкубка, причем в прошлых случаях не проигрывал – 3 победы и 1 ничья; 

- последний чемпион Англии, выигравший Суперкубок страны – «Манчестер Юнайтед». Было это пять лет назад, дальше трофей брали строго обладатели Кубка, которые потом еще и неудачно выступали в АПЛ

- у «Челси» 20 побед на «Уэмбли». Только у «шпор» (32), МЮ (23) и «Арсенала» (21) больше успехов на центральном стадионе королевства; 

- из 17 последних голов «Челси» на «Уэмбли» в основное время матчей забивал один англичанин – Терри. Учитывая, что сегодня на поле может быть всего четверо англичан (и троим меньше 19 лет), снова ждем интернациональный Суперкубок Англии; 

- Агуэро – специалист по «Челси», ведь в последних пяти матчах забил пять раз. Правда, однажды был хет-трик. Также Серхио умеет играть на «Уэмбли», забил трижды, в МС никого успешнее нет; 

- Сарри может стать первым тренером АПЛ со времен Мойеса, который возьмет трофей в первой же игре новой команды. Дэвид в итоге неудачно заменил Фергюсона, но Маурицио проще – меняет Конте, которого не все в «Челси» любили, а также ставит на зрелищный футбол. 

Матч крут тем, что нет фаворита?

В основных составах главным был бы чемпион, ведь МС уже обыгрывал «Челси». Но у «горожан» будет слишком много замен, а это шанс для лондонцев. Поскольку для Сарри и Гвардиолы важна система игры, не переживайте из-за имен или выставочного статуса матча - резервисты зрелищу не помеха. Если бы уставших в России звезд Азара, Канте, Жиру, Де Брюйне и Стерлинга бросили в бой, могло получиться даже хуже. 

А так должно быть веселее, чем годом ранее. Хотя даже «Арсенал» Венгера и «Челси» Конте создали матч с ударами и драматургией в серии пенальти. Тогда Куртуа, которому надоело играть за «Челси», не забил пенальти Чеху и пропустил четырежды подряд с «точки». «Аристократы» не хотят терять трофей второй раз подряд, но и Гвардиола мечтает обыграть Сарри

Хосеп восторгается первыми матчами Маурицио в «Челси». А итальянец на комплименты ответил прямо – именно каталонец приглашал его в АПЛ и болел, чтобы тренер оказался в его новой лиге. Как видите, соперники достойные, Гвардиола не боится сильных конкурентов. Стили очень интересные, тактические идеи свежие, как Хадсон-Одои или Болтон – парням 17-18 лет, а уже сегодня от них во многом зависит судьба первого трофея нового английского сезона! 

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
05 августа в 14:13
Медив:
Даже участники этого матча, будут бегать по полю со смартами, чтобы одновременно смотреть и матч в Самаре
Им регламент запретит брать с собой посторонние вещи на поле, а вот трибуны могут себе такое позволить.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
05 августа в 12:34
Думаю Челси победит за счет более опытной полузащиты
BaGMeL
BaGMeL
05 августа в 12:24
Удачи Челси!
DXTK
DXTK
05 августа в 11:00
Спокойно и не спеша Хосеп возьмет супер кубок. Победы МС.
SkiNheD
SkiNheD
05 августа в 10:43
Будет наверно интересный матч.
борька
борька
05 августа в 10:35
Опять по матч тв покажут этот хлам, а перед этим матчем матч из чемпионата Андорры! За какой 66 деды, отцы ,мы платим налоги, что бы по общественному каналу смотреть зарубежный хлам!
Медив
Медив
05 августа в 10:30
Фата лист:
Да кому этот матч интересен, настоящие любители футбола будут смотреть Крылья Советов - Оренбург.
Даже участники этого матча, будут бегать по полю со смартами, чтобы одновременно смотреть и матч в Самаре
Фата лист
Фата лист
05 августа в 10:15
Да кому этот матч интересен, настоящие любители футбола будут смотреть Крылья Советов - Оренбург.
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