Делайте ваши ставки! Итоговая таблица АПЛ 2018/2019

Новый сезон стартует уже сегодня матчем МЮ и «Лестера» - команд, которые были чемпионами в новом веке. А на каких местах они финишируют в мае? «Соккер.ру» расставляет.
Английский чемпионат непредсказуем, и в этом его прелесть. Глядя на предсказания из прошлого лета и зная окончательные результаты чемпионата, местами становится стыдно. Удалось угадать манкунианских чемпиона и вице-чемпиона и отправить «Арсенал» на шестое место в последнем сезоне Арсена Венгера, в середине таблицы есть точные выстрелы, а вот с аутсайдерами совсем не срослось. И если «Брайтон» и «Хаддерсфилд» вели упорную борьбу за выживание, то «Бернли», который, согласно прогнозу отправлялся в Чемпионшип, взлетел на седьмую строчку, оказался первой командой следом за топ-6 и отобрался в Лигу Европы. Это самый поразительный промах. Да что там, смотрите сами, скрывать нечего, на то они и прогнозы. В этот раз наверняка тоже не обойдется без дикого фэйла, но ведь заранее никогда не знаешь, какой «Бернли» выстрелит, а какой «Сток» стухнет?
Делайте ваши ставки! Итоговая таблица АПЛ 2017/2018
20 место. «Кардифф»
Нужно чудо, чтобы «Кардифф» моментально не вернулся туда, откуда вышел. В АПЛ высочайшая конкуренция, которая очень четко прослеживается, если сравнивать кадровые ресурсы. Премьер-Лига стала ближе к североамериканским принципам спорта, где звезды решают все. Ну, или почти все. «Кардифф» потратил на усиление состава 30 миллионов евро, но это «копейки», тем более новички – сплошь из Чемпионшипа. Для сравнения другие новички усилились на 70 и 114 миллионов. У «Кардиффа» самый слабый состав с большим отрывом и высокие шансы стать худшей командой сезона.
19 место. «Уотфорд»
«Уотфорд» летом потерял Ришарлисона – парня, который брал игру на себя и решал матчи в пользу свой команды за счет выигранных ключевых эпизодов. На смену ему пришел подающий надежды Жерар Деулофеу, так что в целом у «Уотфорда» состав для борьбы за выживание. А еще не верю в тренерский гений Грасии, у которого замечательный агент: Хави находит работу после вылета из Примеры, едет в «Рубин» на большие деньги и с царским трансферным бюджетом, будучи середняком в Испании. Загубив проект в Казани, получает предложение из АПЛ. Других тренеров нет что ли?
18 место. «Кристал Пэлас»
Давайте будем исходить, что всегда есть место сенсации. «Кристал Пэлас» никак не должен вылетать, если исходить из объективных параметров и вспомнить, как мощно «орлы» под руководством Роя Ходжсона накатили на финиш прошлого сезона, старт которого провалили под руководством Франка Де Бура. Но именно дикая серия неудач и спровоцировала последующий ренессанс, эмоциональное выгорание при таких перепадах – обычный спутник, а состав «Кристал Пэлас» почти не обновил.
17 место. «Вулверхэмптон»
Состав уровня последней пятерки АПЛ, хотя «волки» могут похвастаться, например, наличием в команде сразу двух свежих чемпионов Европы – Руя Патрисиу и Жоао Моутиньо. Руководит «Вулверхэмптоном» Нуну Эшпириту Санту, который ведет политику «опортугаливания» «волков». Создание столь обширных династий не из коренных футболистов редко приводит к чему-то хорошему. Повезет, если задержатся в Премьер-Лиге.
16 место. «Хаддерсфилд»
В Клоппа-младшего, то есть Дэвида Вагнера, верю, тренер должен взбодрить команду одному ему ведомыми способами и настроить ее на подвиг. Да-да, для «Хаддерсфилда» повторение результата прошлого сезона станет уже подвигом. Пятое с конца место для «терьеров» станет отличным результатом.
15 место. «Саутгемптон»
Прошлый сезон получился очень трудным, и счастье, что «святые» сохранили прописку в АПЛ. Летом «Саутгемптон» подкрутил нужные гаечки, сделал несколько приобретений и, напуганный дыханием Чемпионшипа, планирует приземлиться чуть выше 17-го места. Сильно выше вряд ли удастся, но хотя бы так.
14 место. «Фулхэм»
«Фулхэм» потратил больше обоих манчестерских клубов и «Арсенала», четвертое место по общему чеку в АПЛ этим летом, впереди только «Лестер», «Челси» и «Ливерпуль». Трансферы – это еще не гарантия успешного выступления, но «дачники» проделали большую работу и собрали состав, достойный середняка АПЛ, хотя сезон провели в Чемпионшипе. Думаю, финишируют ниже центра, но достаточно спокойно в плане беспокойства за место под солнцем.
13 место. «Брайтон&Хоув»
В прошлом сезоне «Брайтон» был 15-м, теперь у планомерно развивающейся команды Хьютона есть возможность подтянуться чуть выше. Крис пошел на пятый срок (год) в «Брайтоне», команда сбитая и битая, не запаникует, если что-то пойдет не так.
12 место. «Борнмут»
Эдди Хоу и его «Борнмут» по-прежнему в порядке, но как-то остановились в развитии, упершись в свой потолок, однако когда ты 12-й в АПЛ и буксуешь на месте – что ж, это совсем не так плохо. «Вишенки» повторят прошлогодний результат, вы «за»?
11 место. «Бёрнли»
А вот «Бернли» откатится. Для таких команд не проходят даром успехи, пусть даже и относительные. «Бернли», конечно, не чемпионат выиграл, как «Лестер» пару лет назад, а всего лишь забрался на седьмую строчку, но и этого хватит, чтобы получить более упорное сопротивление от своих однокашников. К тому же, в составе мало новых лиц, тут бы ниже уютной серединки не скатиться.
10 место. «Эвертон»
По статусу и возможностям «ириски» - первый клуб следом за «Биг-6», да и на трансферном рынке не дремали. Вот только новички не всегда гладко заходят в состав «Эвертона», да и новый главный тренер Марку Силва нуждается в дополнительных тестах, ведь пока у него есть только опыт увольнений из клубов АПЛ.
9 место. «Лестер»
Предположу, что где-то здесь место «Лестера», который из лидеров чемпионского сезона сохранил только Варди. Рияд Марез летом перешел в «Манчестер Сити». Зато «лисам» удалось сохранить Харри Магуайра, который сегодня отправляется в Манчестер в качестве игрока «Лестера», хотя мог перебраться в МЮ. Пюэль, возможно, не самый большой выдумщик, но для дистанции тренер толковый, так что Варди и Ко ждем в верхней половине турнирной таблицы.
8 место. «Ньюкасл»
Рафа Бенитес сделает еще один маленький шажок к вершине Премьер-Лиги, на которую никогда не поднимался даже с «Ливерпулем» и «Челси». Немного настораживает отсутствие качественного усиления, с другой стороны, и потерь нет. «Ньюкасл» примерно такой же, как и в прошлом сезоне, но более опытный и искушенный.
7 место. «Вест Хэм»
Не верю, что «Большая шестерка» распадется, пока к этому нет предпосылок. «Вест Хэм», впрочем, постарается навязать борьбу самому слабому из грандов. «Молотобойцы» под руководством Мануэля Пеллегрини, выигрывавшего АПЛ с «Манчестер Сити», и с россыпью ярких новичков в составе, должны себя проявить.
6 место. «Тоттенхэм»
Предположу, что «шпоры» в этом сезоне забуксуют, у ряда игроков может наступить кризис мотивации, а абсолютное отсутствие свежей крови только усугубит его. «Тоттенхэм» не провалится, но сползет вниз по таблице, потому что лондонцы уже столько лет вверху, но главную вершину штурмовать не собираются. А вот в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» может сыграть ярко, там другие задачи и другие эмоции.
5 место. «Арсенал»
Должен же Эмери добиться хоть какого-то прогресса по сравнению с худшим сезоном Венгера? Унаи наверняка отдает себе отчет, что не в сказку попал, но ведь и в пятом месте нет подвига. Так почему бы «Арсеналу» его не занять?
4 место. «Челси»
Сарри в «Челси» - увлекательно, но трудно представить, что итальянец сходу выиграет чемпионат, например, как Конте. Не в его стиле. Маурицио будет корпеть над своей работой и долго строить, из этого может получиться нечто прекрасное, но не сразу, а если «Челси» готов ждать два-три сезона. Для старта и попадания в Лигу чемпионов будет достаточно.
3 место. «Манчестер Юнайтед»
Жозе Моуриньо умеет держаться на плаву, когда штормит, но португалец начинает третий сезон в МЮ, а дольше трех лет он нигде не задерживается, как известно. Межсезонье получилось богатым на жалобы от Жозе, желанных игроков он не получил, в то время как конкуренты не стали слабее. Лишь бы не получить конфликт с футболистами и такой сезон, как в «Челси» после крайнего чемпионства, а третье место – это вполне убедительно.
2 место. «Ливерпуль»
Хочется верить, что в этом году в АПЛ будет настоящая золотая гонка. «Манчестер Сити» будет защищать свое звание, а главным нападающим видится «Ливерпуль», прекрасно укрепившийся в трансферное окно. Состав у «красных» сейчас мощный и продуманный, но командный менталитет для побед в чемпионатах нужно ломать, а у команды Клоппа остается кубковый склад характера, что и не позволит дотянуться до вожделенного кубка.
1 место. «Манчестер Сити»
Механизированная команда Хосепа Гвардиолы может сломать зубы о какого-нибудь особенно противного соперника, каким в прошлом сезоне стал «Ливерпуль», однако при игре «в долгую» манкунианцы обладают ценными преимуществами над всеми своими реальными и потенциальными конкурентами. У «Ман Сити» лучшая позиционная атака в АПЛ, а может быть, и в мире, что позволяет эффективно вскрывать «автобусы» и собирать «трехочковые» из тура в тур. Клопп провел классную параллель между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», вспомнив Рокки Бальбоа и Ивана Драго.
2) МС
3) ТТХ
4) МЮ
5) Челси
6) Арсенал
7) ВХЮ
8) Эвертон
9) Вулверхэмптон
10) Лестер
11) Фулхэм
12) Бёрнли
13) Кристал Пэлэс
14) Борнмут
15) Ньюкасл
16) Уотфорд
17) Брайтон
18) Саутгемптон
19) Хаддерсфилд
20) Кардифф
2) МС
3) ТТХ
4) МЮ
5) Челси
6) Арсенал
7) ВХЮ
8) Эвертон
9) Вулверхэмптон
10) Лестер
11) Фулхэм
12) Бёрнли
13) Кристал Пэлэс
14) Борнмут
15) Ньюкасл
16) Уотфорд
17) Брайтон
18) Саутгемптон
19) Хаддерсфилд
20) Кардифф
Не пойму даже почему редакция им отдала 17 место, а тому же Фулему -14-е.
Кардифф явный аутсайдер без сомнений. На выход ещё 2-е из Брайтон, Хаддерсфилд, Уотфорд или Борнмут.
Ливер в топ-4 без сомнений. МС, наверное, сохранит трофей. Судьба МЮ зависит от Моура, начнет психовать, потянет на дно.
По Челси и Арсеналу сказать трудно.
Не пойму даже почему редакция им отдала 17 место, а тому же Фулему -14-е.
Кардифф явный аутсайдер без сомнений. На выход ещё 2-е из Брайтон, Хаддерсфилд, Уотфорд или Борнмут.
Ливер в топ-4 без сомнений. МС, наверное, сохранит трофей. Судьба МЮ зависит от Моура, начнет психовать, потянет на дно.
По Челси и Арсеналу сказать трудно.
19)Хаддерсфилд
18)Вулверхэмптон
17)Брайтон
16)Уотфорд
15)Борнмут
14)Бернли
13)Ньюкасл
12)Фулхэм
11)Кристал Пэлас
10)Саутгемптон
9)Вест Хэм
8)Лестер
7)Эвертон
6)Арсенал
5)Тоттенхэм
4)МЮ
3)Ливерпуль
2)Челси
1)МС
19)Хаддерсфилд
18)Вулверхэмптон
17)Брайтон
16)Уотфорд
15)Борнмут
14)Бернли
13)Ньюкасл
12)Фулхэм
11)Кристал Пэлас
10)Саутгемптон
9)Вест Хэм
8)Лестер
7)Эвертон
6)Арсенал
5)Тоттенхэм
4)МЮ
3)Ливерпуль
2)Челси
1)МС
Вот мой прогноз:
Кручу-верчу, предсказать хочу. Итоговая таблица АПЛ сезона 2018/2019
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1061429
PS c 2009 года не один клуб АПЛ не брал титул второй год подряд, последним был МЮ Фергюсона, с тех пор односезонный чемпион.
Вот мой прогноз:
Кручу-верчу, предсказать хочу. Итоговая таблица АПЛ сезона 2018/2019
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1061429
PS c 2009 года не один клуб АПЛ не брал титул второй год подряд, последним был МЮ Фергюсона, с тех пор односезонный чемпион.