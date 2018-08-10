Делайте ваши ставки! Итоговая таблица АПЛ 2018/2019

вчера, 18:12

Новый сезон стартует уже сегодня матчем МЮ и «Лестера» - команд, которые были чемпионами в новом веке. А на каких местах они финишируют в мае? «Соккер.ру» расставляет.

Английский чемпионат непредсказуем, и в этом его прелесть. Глядя на предсказания из прошлого лета и зная окончательные результаты чемпионата, местами становится стыдно. Удалось угадать манкунианских чемпиона и вице-чемпиона и отправить «Арсенал» на шестое место в последнем сезоне Арсена Венгера, в середине таблицы есть точные выстрелы, а вот с аутсайдерами совсем не срослось. И если «Брайтон» и «Хаддерсфилд» вели упорную борьбу за выживание, то «Бернли», который, согласно прогнозу отправлялся в Чемпионшип, взлетел на седьмую строчку, оказался первой командой следом за топ-6 и отобрался в Лигу Европы. Это самый поразительный промах. Да что там, смотрите сами, скрывать нечего, на то они и прогнозы. В этот раз наверняка тоже не обойдется без дикого фэйла, но ведь заранее никогда не знаешь, какой «Бернли» выстрелит, а какой «Сток» стухнет?

Делайте ваши ставки! Итоговая таблица АПЛ 2017/2018

20 место. «Кардифф»

Нужно чудо, чтобы «Кардифф» моментально не вернулся туда, откуда вышел. В АПЛ высочайшая конкуренция, которая очень четко прослеживается, если сравнивать кадровые ресурсы. Премьер-Лига стала ближе к североамериканским принципам спорта, где звезды решают все. Ну, или почти все. «Кардифф» потратил на усиление состава 30 миллионов евро, но это «копейки», тем более новички – сплошь из Чемпионшипа. Для сравнения другие новички усилились на 70 и 114 миллионов. У «Кардиффа» самый слабый состав с большим отрывом и высокие шансы стать худшей командой сезона.

19 место. «Уотфорд»

«Уотфорд» летом потерял Ришарлисона – парня, который брал игру на себя и решал матчи в пользу свой команды за счет выигранных ключевых эпизодов. На смену ему пришел подающий надежды Жерар Деулофеу, так что в целом у «Уотфорда» состав для борьбы за выживание. А еще не верю в тренерский гений Грасии, у которого замечательный агент: Хави находит работу после вылета из Примеры, едет в «Рубин» на большие деньги и с царским трансферным бюджетом, будучи середняком в Испании. Загубив проект в Казани, получает предложение из АПЛ . Других тренеров нет что ли?

18 место. «Кристал Пэлас»

Давайте будем исходить, что всегда есть место сенсации. «Кристал Пэлас» никак не должен вылетать, если исходить из объективных параметров и вспомнить, как мощно «орлы» под руководством Роя Ходжсона накатили на финиш прошлого сезона, старт которого провалили под руководством Франка Де Бура. Но именно дикая серия неудач и спровоцировала последующий ренессанс, эмоциональное выгорание при таких перепадах – обычный спутник, а состав «Кристал Пэлас» почти не обновил.

17 место. «Вулверхэмптон»

Состав уровня последней пятерки АПЛ , хотя «волки» могут похвастаться, например, наличием в команде сразу двух свежих чемпионов Европы – Руя Патрисиу и Жоао Моутиньо. Руководит «Вулверхэмптоном» Нуну Эшпириту Санту, который ведет политику «опортугаливания» «волков». Создание столь обширных династий не из коренных футболистов редко приводит к чему-то хорошему. Повезет, если задержатся в Премьер-Лиге.

16 место. «Хаддерсфилд»

В Клоппа-младшего, то есть Дэвида Вагнера, верю, тренер должен взбодрить команду одному ему ведомыми способами и настроить ее на подвиг. Да-да, для «Хаддерсфилда» повторение результата прошлого сезона станет уже подвигом. Пятое с конца место для «терьеров» станет отличным результатом.

15 место. «Саутгемптон»

Прошлый сезон получился очень трудным, и счастье, что «святые» сохранили прописку в АПЛ . Летом «Саутгемптон» подкрутил нужные гаечки, сделал несколько приобретений и, напуганный дыханием Чемпионшипа, планирует приземлиться чуть выше 17-го места. Сильно выше вряд ли удастся, но хотя бы так.

14 место. «Фулхэм»

«Фулхэм» потратил больше обоих манчестерских клубов и «Арсенала», четвертое место по общему чеку в АПЛ этим летом, впереди только «Лестер», «Челси» и «Ливерпуль». Трансферы – это еще не гарантия успешного выступления, но «дачники» проделали большую работу и собрали состав, достойный середняка АПЛ , хотя сезон провели в Чемпионшипе. Думаю, финишируют ниже центра, но достаточно спокойно в плане беспокойства за место под солнцем.

13 место. «Брайтон&Хоув»

В прошлом сезоне «Брайтон» был 15-м, теперь у планомерно развивающейся команды Хьютона есть возможность подтянуться чуть выше. Крис пошел на пятый срок (год) в «Брайтоне», команда сбитая и битая, не запаникует, если что-то пойдет не так.

12 место. «Борнмут»

Эдди Хоу и его «Борнмут» по-прежнему в порядке, но как-то остановились в развитии, упершись в свой потолок, однако когда ты 12-й в АПЛ и буксуешь на месте – что ж, это совсем не так плохо. «Вишенки» повторят прошлогодний результат, вы «за»?

11 место. «Бёрнли»

А вот «Бернли» откатится. Для таких команд не проходят даром успехи, пусть даже и относительные. «Бернли», конечно, не чемпионат выиграл, как «Лестер» пару лет назад, а всего лишь забрался на седьмую строчку, но и этого хватит, чтобы получить более упорное сопротивление от своих однокашников. К тому же, в составе мало новых лиц, тут бы ниже уютной серединки не скатиться.

10 место. «Эвертон»

По статусу и возможностям «ириски» - первый клуб следом за «Биг-6», да и на трансферном рынке не дремали. Вот только новички не всегда гладко заходят в состав «Эвертона», да и новый главный тренер Марку Силва нуждается в дополнительных тестах, ведь пока у него есть только опыт увольнений из клубов АПЛ .

9 место. «Лестер»

Предположу, что где-то здесь место «Лестера», который из лидеров чемпионского сезона сохранил только Варди. Рияд Марез летом перешел в «Манчестер Сити». Зато «лисам» удалось сохранить Харри Магуайра, который сегодня отправляется в Манчестер в качестве игрока «Лестера», хотя мог перебраться в МЮ . Пюэль, возможно, не самый большой выдумщик, но для дистанции тренер толковый, так что Варди и Ко ждем в верхней половине турнирной таблицы.

8 место. «Ньюкасл»

Рафа Бенитес сделает еще один маленький шажок к вершине Премьер-Лиги, на которую никогда не поднимался даже с «Ливерпулем» и «Челси». Немного настораживает отсутствие качественного усиления, с другой стороны, и потерь нет. «Ньюкасл» примерно такой же, как и в прошлом сезоне, но более опытный и искушенный.

7 место. «Вест Хэм»

Не верю, что «Большая шестерка» распадется, пока к этому нет предпосылок. «Вест Хэм», впрочем, постарается навязать борьбу самому слабому из грандов. «Молотобойцы» под руководством Мануэля Пеллегрини, выигрывавшего АПЛ с «Манчестер Сити», и с россыпью ярких новичков в составе, должны себя проявить.

6 место. «Тоттенхэм»

Предположу, что «шпоры» в этом сезоне забуксуют, у ряда игроков может наступить кризис мотивации, а абсолютное отсутствие свежей крови только усугубит его. «Тоттенхэм» не провалится, но сползет вниз по таблице, потому что лондонцы уже столько лет вверху, но главную вершину штурмовать не собираются. А вот в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» может сыграть ярко, там другие задачи и другие эмоции.

5 место. «Арсенал»

Должен же Эмери добиться хоть какого-то прогресса по сравнению с худшим сезоном Венгера? Унаи наверняка отдает себе отчет, что не в сказку попал, но ведь и в пятом месте нет подвига. Так почему бы «Арсеналу» его не занять?

4 место. «Челси»

Сарри в «Челси» - увлекательно, но трудно представить, что итальянец сходу выиграет чемпионат, например, как Конте. Не в его стиле. Маурицио будет корпеть над своей работой и долго строить, из этого может получиться нечто прекрасное, но не сразу, а если «Челси» готов ждать два-три сезона. Для старта и попадания в Лигу чемпионов будет достаточно.

3 место. «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуриньо умеет держаться на плаву, когда штормит, но португалец начинает третий сезон в МЮ , а дольше трех лет он нигде не задерживается, как известно. Межсезонье получилось богатым на жалобы от Жозе, желанных игроков он не получил, в то время как конкуренты не стали слабее. Лишь бы не получить конфликт с футболистами и такой сезон, как в «Челси» после крайнего чемпионства, а третье место – это вполне убедительно.

2 место. «Ливерпуль»

Хочется верить, что в этом году в АПЛ будет настоящая золотая гонка. «Манчестер Сити» будет защищать свое звание, а главным нападающим видится «Ливерпуль», прекрасно укрепившийся в трансферное окно. Состав у «красных» сейчас мощный и продуманный, но командный менталитет для побед в чемпионатах нужно ломать, а у команды Клоппа остается кубковый склад характера, что и не позволит дотянуться до вожделенного кубка.

1 место. «Манчестер Сити»

Механизированная команда Хосепа Гвардиолы может сломать зубы о какого-нибудь особенно противного соперника, каким в прошлом сезоне стал «Ливерпуль», однако при игре «в долгую» манкунианцы обладают ценными преимуществами над всеми своими реальными и потенциальными конкурентами. У «Ман Сити» лучшая позиционная атака в АПЛ , а может быть, и в мире, что позволяет эффективно вскрывать «автобусы» и собирать «трехочковые» из тура в тур. Клопп провел классную параллель между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», вспомнив Рокки Бальбоа и Ивана Драго.