Бердыев строит, а ему мешают

03 августа 2018, 17:00

«Рубин» впервые после переезда чемпионата России на систему «осень-весна» стартовал с победы. «Соккер.ру» интересуется, чего может достичь казанская команда в этом сезоне.

Стартуем!

Победа над «Краснодаром» - хороший знак для «Рубина», ведь с тех пор, как чемпионат России начал брать старт летом (2012 год), казанцы ни разу не выигрывали в первом туре. Посмотрите на результаты первых туров в предыдущих сезонах.

2012/2013: «Краснодар» - «Рубин» - 2:1.

2013/2014: «Кубань» - «Рубин» - 1:1.

2014/2015: «Рубин» - «Спартак» - 0:4.

2015/2016: ЦСКА – «Рубин» - 1:0.

2016/2017: «Рубин» - «Амкар» - 0:0.

2017/2018: «Рубин» - «Краснодар» - 1:2.

2018/2019: «Рубин» - «Краснодар» - 2:1.

Итого, до нынешнего сезона «Рубин» четыре раза стартовал с поражений и дважды – с ничейных результатов. Видим, что казанцам регулярно выпадают старты либо с краснодарскими клубами, либо с представителями столицы. Как бы то ни было, первая победа за семь сезонов в стартовом туре – уже событие. И уже лучший старт за пять лет, если говорить о дистанции в два тура, ведь в сезонах 2015/2016 и 2017/2018 у казанцев после двух раундов было 0 очков, а в кампаниях 2014/2015 и 2016/2017 – по одному. Сейчас есть шанс стартовать с двух побед подряд, для этого нужно набрать три очка в сегодняшнем поединке с «Динамо». Но уже сейчас есть повод заглянуть в календарь и погадать: на что может рассчитывать «Рубин» в первой части чемпионата?

Календарь

1 тур. «Рубин» - «Краснодар» - 2:1.

2 тур. «Динамо» - «Рубин».

3 тур. «Рубин» - «Зенит».

4 тур. «Ахмат» - «Рубин».

5 тур. «Рубин» - ЦСКА .

Адский старт, скажете вы. И окажетесь правы. С одной стороны. Представляете, в пяти стартовых турах предстоит сыграть с «Краснодаром» (скальп уже снят), «Зенитом» и ЦСКА дома, а также съездить в Грозный и в гости к «Динамо». Но если взглянуть на ситуацию под другим углом, то для «Рубина» это шанс доказать свою состоятельность и притязания в этом сезоне. Вот выиграют казанцы под руководством Бердыева пять из пяти матчей, и вы же запишите их в претенденты на чемпионство, потому что Курбан Бекиевич победы на воздух не выбрасывает. Вторая причина – неустойчивость состава. До конца августа «Рубин» могут покинуть лидеры, клуб приводит свою финансовую деятельность в порядок, а после закупок под Хави Грасию дисбаланс серьезно нарушился.

И здесь есть два сценария, оба, в общем-то, плюсовые, пусть и совершенно разные. «Рубин» успеет сыграть против сильных соперников до конца лета своим лучшим составом, что повышает шанс обретения очков в этих матчах. А если результаты будут хорошими, глядишь, руководство республики Татарстан почувствует близость славы, зашевелятся чиновники и спонсоры, которые могут помочь «Рубину» сохранить состав, а то и укрепиться. Так что этот тестовый отрезок очень кстати, Курбан Бердыев и его команда имеют шанс собственноручно провернуть колесо судьбы, нужно только не останавливаться на победе над «Краснодаром».

Состав

По данным «Трансфермаркта», у «Рубина» шестой по стоимости состав в РПЛ , однако отставание от первой пятерки серьезное: у четвертого ЦСКА немцы насчитали футболистов на 77 миллионов, в то время как у казанцев – всего на 40. Летом «Рубин» расстался с ветеранами: Рыжиковым, Караденизом, Кузьминым, а Рифат Жемалетдинов вернулся в «Локомотив». Закончились аренды у Нобоа и Попова, но на них и не приходилось рассчитывать на постоянной основе. А если говорить о тех игроках, что были на контракте, то серьезных потерь казанцы не понесли: команду покинули либо заслуженные «старички», либо иностранцы, на которых не делалась ставка. Зато «Рубин» укрепился рядом россиян крепкого среднего уровня, как раз в стиле Бердыева: контракт Подберезкина у «Краснодара» выкуплен, Байрамян пришел из «Ростова», Полоз и Цаллагов взяты в аренду у «Зенита». Плюс два легионера в линию защиты – молодой Уремович и опытный Чико. В распоряжении Курбана Бердыева крепкий состав без очевидных дыр. По крайней мере, на данный момент.

Вратари. Сослан Джанаев – номер «один», а вот за его спиной молодые ребята, Акмурзин и Коновалов, без опыта игры в РПЛ . Тут приходится рассчитывать на то, что Джанаев обойдется без травм, а также на чутье Виталия Кафанова, который еще ни разу не подводил Бердыева на вверенном ему вратарском участке.

Защитники. Навас, Гранат, Чико, Уремович, Сорокин – пять кандидатов на три позиции в центре обороны, плюс Федор Кудряшов может исполнить левого центрбека, если потребуется. Полный комплект.

Латерали. Против «Краснодара» справа играл Цаллагов, а слева – Байрамян. Кудряшов и Устинов дублируют эти позиции, хотя Федор скорее будет в старте, когда наберет форму и если останется в Казани.

Полузащитники. В матче с «Краснодаром» треугольник в центре поля составили Камболов, Коновалов и Могилевец. Махатадзе, Шекари и Подберезкин в наличии. Снова по два игрока на каждую позицию, и пусть с возможностями половины из этих ребят нам только предстоит ознакомиться, зона укомплектована, этого нельзя отрицать. Бердыеву не впервой делать из «ноунеймов» важных и полезных футболистов в своих командах.

Атака. Азмун, Полоз и Бухаров еще недавно играли под руководством Бердыева за «Ростов» в Лиге чемпионов, а теперь они в «Рубине». Четвертым будет Никита Голдобин, которого подтянули из молодежной команды.

Резюме: состав «Рубина» ладно скроен и крепко сшит, возможно, ему не хватает шарма и звездных игроков, но нужно учитывать текущий уровень возможностей клуба. Другое дело, что казанцы могут потерять до конца трансферного окна кого-то из лидеров. Бердыев заявил, что предложения по Азмуну, Кудряшову и Гранату будут рассмотрены. Но, опять же, даже их уход не станет катастрофой, потому что каждая позиция в составе продублирована, нет такого, чтобы за спиной у игрока основного состава образовывалась пустота. Все грамотно и по-бердыевски четко. Кстати, единственное пожелание Курбана Бекиевича относительно усиления до конца лета – еще один игрок в среднюю линию, плеймейкер или «восьмерка». В общем, человек формата Нобоа, а лучше бы сам Кристиан. Но Семак не Манчини, эквадорца из «Зенита» не отпустит.

Тактика

Курбан Бердыев продолжает культивировать схему с тремя центральными защитниками, которая принесла ему успех в «Ростове». Впрочем, общее количество игроков в предпоследней линии казанцев с учетом стиля игры – пять, а не три. Против «Краснодара» так и играли: Навас, Уремович и Чико в центре, Цаллагов и Байрамян на флангах. Обратите внимание, что все, кроме железного Цезаря, новички команды, поэтому не удивительно, что гол «Рубин» пропустил из-за несогласованности защитников. Но когда в этой линии Бердыев наведет порядок, придут в кондиции Кудряшов с Гранатом, то пройти такую оборону будет непросто. Объективные трудности будут, но Курбан Бердыев знает свое дело, и мне кажется, что «Рубин» готов побороться за место в первой пятерке по итогам сезона и уж точно не должен финишировать ниже шестого места.