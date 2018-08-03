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Бердыев строит, а ему мешают

03 августа 2018, 17:00

«Рубин» впервые после переезда чемпионата России на систему «осень-весна» стартовал с победы. «Соккер.ру» интересуется, чего может достичь казанская команда в этом сезоне.

Стартуем!

Победа над «Краснодаром» - хороший знак для «Рубина», ведь с тех пор, как чемпионат России начал брать старт летом (2012 год), казанцы ни разу не выигрывали в первом туре. Посмотрите на результаты первых туров в предыдущих сезонах.

2012/2013: «Краснодар» - «Рубин» - 2:1.

2013/2014: «Кубань» - «Рубин» - 1:1.

2014/2015: «Рубин» - «Спартак» - 0:4.

2015/2016: ЦСКА – «Рубин» - 1:0.

2016/2017: «Рубин» - «Амкар» - 0:0.

2017/2018: «Рубин» - «Краснодар» - 1:2.

2018/2019: «Рубин» - «Краснодар» - 2:1.

Итого, до нынешнего сезона «Рубин» четыре раза стартовал с поражений и дважды – с ничейных результатов. Видим, что казанцам регулярно выпадают старты либо с краснодарскими клубами, либо с представителями столицы. Как бы то ни было, первая победа за семь сезонов в стартовом туре – уже событие. И уже лучший старт за пять лет, если говорить о дистанции в два тура, ведь в сезонах 2015/2016 и 2017/2018 у казанцев после двух раундов было 0 очков, а в кампаниях 2014/2015 и 2016/2017 – по одному. Сейчас есть шанс стартовать с двух побед подряд, для этого нужно набрать три очка в сегодняшнем поединке с «Динамо». Но уже сейчас есть повод заглянуть в календарь и погадать: на что может рассчитывать «Рубин» в первой части чемпионата?

Календарь

1 тур. «Рубин» - «Краснодар» - 2:1.

2 тур. «Динамо» - «Рубин».

3 тур. «Рубин» - «Зенит».

4 тур. «Ахмат» - «Рубин».

5 тур. «Рубин» - ЦСКА.

Адский старт, скажете вы. И окажетесь правы. С одной стороны. Представляете, в пяти стартовых турах предстоит сыграть с «Краснодаром» (скальп уже снят), «Зенитом» и ЦСКА дома, а также съездить в Грозный и в гости к «Динамо». Но если взглянуть на ситуацию под другим углом, то для «Рубина» это шанс доказать свою состоятельность и притязания в этом сезоне. Вот выиграют казанцы под руководством Бердыева пять из пяти матчей, и вы же запишите их в претенденты на чемпионство, потому что Курбан Бекиевич победы на воздух не выбрасывает. Вторая причина – неустойчивость состава. До конца августа «Рубин» могут покинуть лидеры, клуб приводит свою финансовую деятельность в порядок, а после закупок под Хави Грасию дисбаланс серьезно нарушился.

И здесь есть два сценария, оба, в общем-то, плюсовые, пусть и совершенно разные. «Рубин» успеет сыграть против сильных соперников до конца лета своим лучшим составом, что повышает шанс обретения очков в этих матчах. А если результаты будут хорошими, глядишь, руководство республики Татарстан почувствует близость славы, зашевелятся чиновники и спонсоры, которые могут помочь «Рубину» сохранить состав, а то и укрепиться. Так что этот тестовый отрезок очень кстати, Курбан Бердыев и его команда имеют шанс собственноручно провернуть колесо судьбы, нужно только не останавливаться на победе над «Краснодаром».

Состав

По данным «Трансфермаркта», у «Рубина» шестой по стоимости состав в РПЛ, однако отставание от первой пятерки серьезное: у четвертого ЦСКА немцы насчитали футболистов на 77 миллионов, в то время как у казанцев – всего на 40. Летом «Рубин» расстался с ветеранами: Рыжиковым, Караденизом, Кузьминым, а Рифат Жемалетдинов вернулся в «Локомотив». Закончились аренды у Нобоа и Попова, но на них и не приходилось рассчитывать на постоянной основе. А если говорить о тех игроках, что были на контракте, то серьезных потерь казанцы не понесли: команду покинули либо заслуженные «старички», либо иностранцы, на которых не делалась ставка. Зато «Рубин» укрепился рядом россиян крепкого среднего уровня, как раз в стиле Бердыева: контракт Подберезкина у «Краснодара» выкуплен, Байрамян пришел из «Ростова», Полоз и Цаллагов взяты в аренду у «Зенита». Плюс два легионера в линию защиты – молодой Уремович и опытный Чико. В распоряжении Курбана Бердыева крепкий состав без очевидных дыр. По крайней мере, на данный момент.

Вратари. Сослан Джанаев – номер «один», а вот за его спиной молодые ребята, Акмурзин и Коновалов, без опыта игры в РПЛ. Тут приходится рассчитывать на то, что Джанаев обойдется без травм, а также на чутье Виталия Кафанова, который еще ни разу не подводил Бердыева на вверенном ему вратарском участке.

Защитники. Навас, Гранат, Чико, Уремович, Сорокин – пять кандидатов на три позиции в центре обороны, плюс Федор Кудряшов может исполнить левого центрбека, если потребуется. Полный комплект.

Латерали. Против «Краснодара» справа играл Цаллагов, а слева – Байрамян. Кудряшов и Устинов дублируют эти позиции, хотя Федор скорее будет в старте, когда наберет форму и если останется в Казани.

Полузащитники. В матче с «Краснодаром» треугольник в центре поля составили Камболов, Коновалов и Могилевец. Махатадзе, Шекари и Подберезкин в наличии. Снова по два игрока на каждую позицию, и пусть с возможностями половины из этих ребят нам только предстоит ознакомиться, зона укомплектована, этого нельзя отрицать. Бердыеву не впервой делать из «ноунеймов» важных и полезных футболистов в своих командах.

Атака. Азмун, Полоз и Бухаров еще недавно играли под руководством Бердыева за «Ростов» в Лиге чемпионов, а теперь они в «Рубине». Четвертым будет Никита Голдобин, которого подтянули из молодежной команды.

Резюме: состав «Рубина» ладно скроен и крепко сшит, возможно, ему не хватает шарма и звездных игроков, но нужно учитывать текущий уровень возможностей клуба. Другое дело, что казанцы могут потерять до конца трансферного окна кого-то из лидеров. Бердыев заявил, что предложения по Азмуну, Кудряшову и Гранату будут рассмотрены. Но, опять же, даже их уход не станет катастрофой, потому что каждая позиция в составе продублирована, нет такого, чтобы за спиной у игрока основного состава образовывалась пустота. Все грамотно и по-бердыевски четко. Кстати, единственное пожелание Курбана Бекиевича относительно усиления до конца лета – еще один игрок в среднюю линию, плеймейкер или «восьмерка». В общем, человек формата Нобоа, а лучше бы сам Кристиан. Но Семак не Манчини, эквадорца из «Зенита» не отпустит.

Тактика

Курбан Бердыев продолжает культивировать схему с тремя центральными защитниками, которая принесла ему успех в «Ростове». Впрочем, общее количество игроков в предпоследней линии казанцев с учетом стиля игры – пять, а не три. Против «Краснодара» так и играли: Навас, Уремович и Чико в центре, Цаллагов и Байрамян на флангах. Обратите внимание, что все, кроме железного Цезаря, новички команды, поэтому не удивительно, что гол «Рубин» пропустил из-за несогласованности защитников. Но когда в этой линии Бердыев наведет порядок, придут в кондиции Кудряшов с Гранатом, то пройти такую оборону будет непросто. Объективные трудности будут, но Курбан Бердыев знает свое дело, и мне кажется, что «Рубин» готов побороться за место в первой пятерке по итогам сезона и уж точно не должен финишировать ниже шестого места. 

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
05 августа в 09:29
Всегда отмечал тренера, что это глыба. Строить команду в условиях больших проблем при этом достойно выглядеть в еврокомпаниях, с командами т.н топами росфутбола. Не буду повторяться, поэтому всего хорошего тренерскому штабу рубиновых. Игрокам без травм, Азмуну быстрей встать на ноги, самому Бекиевичу здоровья и, чтобы республиканский клуб завил себя на весь голос, как было раньше. Болелам приходить и подддерживать клуб и в радости, и в проблемах. Бриллиант без внимания и ухода тускнеет , а у рубиновых он есть, живет и работает. С наилучшими пожеланиями от простого болельщика росфутбола!
Правдин Семён
Правдин Семён
05 августа в 08:58
Название не подходит статье.Но в целом хорошо.
SkiNheD
SkiNheD
04 августа в 17:46
Согласен на все 100%.
kts
kts
04 августа в 10:36
В тройку войти по силам
Ver
Ver
04 августа в 10:06
Так и не понял, кто же ему мешает строить...А то что в нашем футбольном мире КББ чужой среди своих, так не новость же...Побед Рубину, больших, красивых, разных!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 августа в 20:37
Если не уйдут Азмун и компания Рубин может и побороться за 4.- 5 места. Но для этого надо выдержать первые пять туров.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
03 августа в 19:49
Каждый год Рубин должен занять не ниже 6.
Нет , слишком много якорей в Казани. И руководство бандиты
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
03 августа в 19:48
SkiNheD:
Курбан Бекиевич Бердыев знает своё дело.
вот кому надо доверить штурвал сборной России по футболу
mondial18
mondial18
03 августа в 19:08
Roger Young:
Я думаю, что состав этого года, слабее состава 2016-17 Если бы Бердыев имел те средства, которые имел Грасия и примерно тех игроков, Рубин смог бы закончить сезон в зоне Еврокубков. Сейчас Рубин максимум будет 7-8
Только средства которые у него появляются сразу уходят в карман
борька
борька
03 августа в 18:38
Пожелая казаку донскому, К Бердыеву здоровья и успехов!
SkiNheD
SkiNheD
03 августа в 18:25
Курбан Бекиевич Бердыев знает своё дело.
Roger Young
Roger Young
03 августа в 17:50
Владимир_Спартак:
Так, выводы нам делать. Я думаю, что в руках Бердыева это крепкий состав. Ещё пару матчей сыграют без поражений и попрёт. Полоз должен у него разыграться.
Я думаю, что состав этого года, слабее состава 2016-17

Если бы Бердыев имел те средства, которые имел Грасия и примерно тех игроков, Рубин смог бы закончить сезон в зоне Еврокубков.

Сейчас Рубин максимум будет 7-8
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 августа в 17:48
Так, выводы нам делать. Я думаю, что в руках Бердыева это крепкий состав. Ещё пару матчей сыграют без поражений и попрёт. Полоз должен у него разыграться.
Roger Young
Roger Young
03 августа в 17:37
Статья как-будто не дописана. Остановились на тактике, но выводов нет
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