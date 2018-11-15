Респект от Уткина

15 ноября 2018, 23:27

Смотрел прошлый «Футбольный клуб» с Уткиным и как-то порадовался. Во-первых, он додумался извиниться перед Кононовым, которого пока вообще не в чем упрекнуть, если ему не вменять в вину, что он ходит в пиджаке. Во-вторых, поклонники Карреры тоже, наверно, были удовлетворены, ведь Уткин не только сделал респект имиджу Массимо, но даже предположил, что Карреру еще позовут назад в красно-белую семью, и это лишь вопрос времени. Очень оптимистично звучит. по крайней мере для поклонников золотоносного тренера.

Но ведь, правда, когда пройдет опять лет 15 (здесь я горестно ухмыляюсь) и в клубе переберут дюжину коучей, уж наверно, вспомнят и о Массимо. Вы ведь еще не забыли, про спартаковский цикл, в котором все начинается и заканчивается от цикла к циклу одним и тем же способом? К тому же, уже Карпина успели позвать (и на что надеялись?), о Черчесове говорили, так неужто никогда не вспомнят о том, кто не просто побывал за рулем клуба, но стал единственным тренером после Романцева, сумевшим взять золотые медали. Что ж, остается лишь набраться терпения и ждать. Если повезет, то Каррера вернется, а если повезет еще больше, то тогда Кононов сломает спартаковские традиции (опять ухмыляюсь) и привнесет в клуб качественный и, главное, стабильный футбол.

Если же не повезет... Нет! Уж хотя бы здесь давайте говорить только о позитиве.