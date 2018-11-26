Кононов. Проба пера.

26 ноября 2018, 05:42

Команда доказала, что пребывает в хорошем расположении духа, но разве мы это уже не проходили? С Каррерой, фамилия которого по иронии судьбы также начинается на «К», все было почти идентично. Футболисты напоминают в чем-то детей, которые, получив игрушку, радуются-не нарадуются, да ведь мы же знаем, как детям быстро они приедаются, и с какой истерикой они порой начинают просить купить им новую… Купи! Я это не буду, я хочу борщ! А теперь я не хочу есть, я хочу играть! Детский сад. Впрочем… Куда хуже, ведь детский сад Ярцева стал легендой.

Было, бесспорно, отрадно видеть, как красно-белые за минуту переломили ход игры, но тому есть две причины: хорошее расположение духа, о котором сказано выше, и, в какой-то степени случайность: очень редко команды за минуту забивают два мяча. А не забили бы сразу, то не факт еще, что сумели бы вырвать победу. Да и забили-то как? Опять воспользовавшись еще более поднятым настроением. А если судья назначил бы пенальти, что сделать по мнению одного из ветеранов клуба, он был обязан, то дай бог, чтобы с Крылышками мы взяли бы хотя бы ничью, затруднив жизнь Назарову, который лишь дифирамбы петь мастак.

А если по сути? На игру вышли те же игроки, которых уже многие записали в балласт, имея на то все основания. Кононов, похоже, оказался пока в том же положении, что и Каррера, и вынужден выкручиваться сам. Федун напоминает богатого папочку, который требует от тренера: «Я плачу деньги, чтобы мои дети играли, а не сидели!». Да и сам тренер сказал: «У игроков контракты, и здесь, конечно же… Я только одна из составляющих клуба».

Федун, наверно, не нарадуется! Состав ему нравится, да и слова новичок говорит правильные, сказав, например, что видит клуб на первом месте. Вроде бы какой дурак сейчас поверит, что Спартак станет чемпионом, но как греет душу! А уж Федуну-то как греет! Ему это как раз и надо, а то он, бедолага, недавно вернулся с моря, и ему простужать нельзя ни пятую точку, ни душу…Если, конечно, она у него еще не вложена в акции.

Словом, пока что новая игрушка устраивает всех. Мне лично Кононов очень нравится и как человек, и как профессионал, да и вид у него интеллигентный. Он говорит все правильно, взвешенно, но, когда он сказал, что игроки, которые сегодня вышли, ему не только подходят, но и, что он через них будем строить тот футбол, который хотел, то я усомнился в его искренности. Я хочу, очень хочу ему верить и услышать однажды с трибун восторженное «Глушаков – это похороны», но все это как-то неправдоподобно. Ну кто строит новый дом на сгнивших сваях, которые и без того зиждутся на болоте? Ну ладно бы он это сказал относительно Джона Терри… Но сегодняшний матч показал, что ему скорее пригодятся Адриано и Ханни, чем начальник похоронного агентства, который уже пережил ни одного владельца. Ну, вы поняли о ком я.

Куда охотней я верю в то, что Олег Георгиевич романтик. Но вот только какой романтик будет мечтать о Глушакове? Такое ощущение, что он очень хочет высоко взлететь, да его уже запрягли в шлейку и держат за нее. Слушая Кононова и, видя его робкий взгляд, мне порой казалось, что ему очень подошла бы в кино роль заложника, которому приставили дуло к спине и вынудили говорить то, что надо. Я очень надеюсь, что он выживет и чего-то добьется в этих жутких условиях, но пройдет год, полтора и Дениске, например, может надоесть новая игрушка, да и играть вряд ли он станет лучше, и, как только его позиция пошатнется, то он, как вредный мальчик, попытается убрать стул из-под тренера. А контракт его как раз подразумевает, что ему сам ОН (Федун) приказал долго жить в клубе. Я не буду вас уверять здесь, что Денис слил Карреру, пусть каждый делает выводы сам, но то, что он пытался нарушить микроклимат в команде – это, кажется, для многих уже свершившийся факт.

Впрочем, бог с ним, лист перевернут, на нем уже появились первые штрихи, сделанные талантливым (верю) художником. Посмотрим, что за картину он нам нарисует к концу сезона.

Удачи вам, Олег Георгиевич. Да хранит вас бог!