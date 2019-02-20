Тропою Гинера. Как ЦСКА кубок УЕФА брал

20 февраля 2019, 21:21

С тех пор прошло четырнадцать лет, подробности завоевания клубом Гинера и Газзаева титула в общественном понимании «замылились». Остался, пожалуй, просто факт того, что ЦСКА - обладатель Кубка УЕФА . Помнит обыватель, пожалуй, имена отдельных людей, его завоевавших: главный тренер Валерий Газзаев, а также Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич, Жирков, Семак, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо. Словом, те, кто состоял в сборной, которая 3 года спустя успешно выступила на Евро-2008, плюс пара-тройка, как бы сейчас сказали, «зулусов». Кто же играл в том памятном турнире за «красно-синих», какие соперники были пройдены и как складывалась судьба ЦСКА раннего Гинера до и после, расскажет эта статья.



Трансферная кампания

Основные приобретения ЦСКА состоялись не в 2005-м, а в 2004-м. Ещё перед началом РФПЛ 2004 были приобретены защитники Сергей Игнашевич (25 лет) и Чиди Одиа (21 год), полузащитники Осмар Феррейра (21 год), Юрий Жирков (21 год), Евгений Алдонин (24 года), вернулся из аренды Ренат Янбаев (20 лет). Летом дополнили картину Вагнер Лав, Милош Красич (оба 20 лет) и вернувшийся из аренды Сергей Даду (23 года). Средний возраст пришедших игроков составлял лишь 21,67 лет. За календарный 2005-й год в ЦСКА пришло лишь два футболиста, а ушло 13. Возникают вполне справедливые отсылки к нынешнему ЦСКА , который также приобретает молодых игроков, при этом отпуская тех, кто играл за «армейцев» много лет.



Предыдущие европоходы при Гинере

Евгений Леннорович Гинер пришёл в ЦСКА в 2001-м году, в возрасте 41 года. Две последних европейских кампании до Гинера закончились неудачами: вылетами во 2-м раунде ЛЧ 1999-2000 от норвежского «Мольде» (2:0, 0:4) и в 1-м раунде 2000-2001 от датского «Виборга» (0:0, 0:1). В еврокубках сезона 2001-2002 ЦСКА , занявший восьмое место в российском первенстве 2000 года, не играл. С приходом «Лен(н)орыча», как ласково называют его болельщики «красно-синих», многое изменилось. Вначале речь шла, как минимум, о повышении частоты участия в еврокубках. Но и в сезоне 2002-2003, и в сезоне 2003-2004 ЦСКА вылетал от первого же соперника, и если в 2002-м это была «Парма» в 1-м раунде Кубка УЕФА , то в 2003-м - лишь «Вардар» во 2-м раунде ЛЧ . Прорывной оказалась еврокампания 2004-2005.



Путь к трофею. Часть 1

По итогам сезона 2003 РФПЛ ЦСКА стал чемпионом и попал во 2-й квалификационный раунд ЛЧ 2004-2005. В те далёкие времена только одна команда РФПЛ попадала в ЛЧ . Чемпионат России был лишь на 18-м месте в таблице коэффициентов. ЦСКА был сеяным во втором раунде (был предпоследним по рейтингу среди сеяных). Его возможными соперниками были (здесь и далее - в порядке убывания рейтинга УЕФА ):

Янг Бойз (Швейцария), Локомотив Пловдив (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), Жилина (Словакия), Сконто (Латвия), ХИК (Финляндия), Горица (Словения), Шериф (Молдавия), ВИТ Джорджия (Грузия), Каунас (Литва), Шелбурн (Ирландия)*, Пюник (Армения)*, Тирана (Албания)*, Нефтчи (Азербайджан)*.

* Несеяные клубы, прошедшие во 2-й раунд



ЦСКА достался «Нефтчи», оказавшийся самым слабым по рейтингу возможным соперником (хотя, по сути, единственным стопроцентно нежелательным клубом был бы «Янг Бойз», не подарок был бы любой клуб вплоть до ХИКа и, применительно к ЦСКА , «Пюник», победивший чемпиона Македонии). Состав «нефтяников» был скромным даже по азербайджанским меркам: перестал вызываться в сборную ещё в 2003-м вратарь Гусейн Магомедов, основной защитник Игорь Гетман провёл последний матч за национальную сборную целых три года назад, в 2001-м. Несмотря на это, ЦСКА испытал серьёзное сопротивление азербайджанцев, сыграв в Баку 0:0. Таким же счёт был и в первом тайме ответного матча. Во втором тайме Валерию Газзаеву пришлось перестроить игру, убрав капитана Сергея Семака. Его заменил Вагнер Лав, и после чуть более чем часа игры вначале отличился Ролан Гусев (навес Василия Березуцкого вошёл в построение бакинцев как нож в масло), а затем и сам Лав. 2:0 - итоговый счёт, свидетельствующий об уверенной победе, но далась подопечным Газзаева она непросто.



Возможные соперники ЦСКА по 3-му квалификационному раунду: Реал Мадрид (Испания), Манчестер Юнайтед (Англия), Депортиво (Испания), Ливерпуль (Англия), Ювентус (Италия), Интер (Италия), ПСВ (Нидерланды), Байер-04 (Германия), Спарта Прага (Чехия), Монако (Франция), Андерлехт (Бельгия), Брюгге (Бельгия), Рейнджерс (Шотландия), Русенборг (Норвегия), ПАОК (Греция), Динамо Киев (Украина)



В новом раунде «армейцы» были уже несеяными. Ниже ЦСКА по рейтингу были только «Юргорден», «Горица» и «Шелбурн». Если в прошлом раунде ЦСКА достался один из многих слабых соперников (просто «красно-синие» не были теми «счастливчиками», кому выпал «Янг Бойз»), то теперь «армейцам» крупно повезло. Гранды Испании, Англии, Италии, не нуждающиеся в представлении, миновали ЦСКА . Впрочем, не каждый из них с одинаковой уверенностью прошёл дальше (в частности, «Ювентус» дома умудрился сыграть 2:2 с «Юргорденом», отыгравшись с 0:2, после чего разгромил шведов на выезде - но и там счёт 1:4 совсем не отражал положения на поле). Но «Рейнджерс» не шёл ни в какое сравнение с «Реалом», МЮ или «Ливерпулем».

10 августа 2004 года состоялся первый матч на стадионе «Локомотив». Вагнер Лав вывел хозяев вперёд уже на 4-й минуте в результате молниеносной атаки. Вратарь «джерс» Штефан Клос был просто не готов к отскоку. На 7-й минуте он исправился, выбив мяч на угловой после опаснейшего штрафново. На 37-й минуте Начо Ново сравнял счёт и забил гол на выезде. Это была серия грубейших ошибок «армейцев»: сразу трое игроков потеряли мяч, в последний раз в метре от линии ворот мяч был выбит прямо на Начо, Акинфеев вышел из ворот и был не готов к такому развитию событий. Один из авторов такого «привоза» Василий Березуцкий был в перерыве заменён. На этот раз Сергею Семаку предстояло выходить на замену. Такой ход оправдал себя уже в самом начале 2-го тайма: на 46-й минуте отличился Иржи Ярошик. Стоит отметить, что арбитр Ян Вегерееф из Голландии должен был хорошо видеть, что удар Олича, казавшийся ударом сильно выше ворот, пришёлся именно в защитника шотландцев, после чего Жирков вбросил аут, а Ярошик забил с острого угла. Победа 2:1, но очень скользкий и неудобный счёт. Но Вагнер Лав отличился на 60-й минуте «ответки» - Клос не успел прикрыть его, и гол Стивена Томпсона подарил надежду, но она была уже слишком поздней - 87 минута. 3:2 в пользу ЦСКА . В те времена раунда квалификационного плей-офф в ЛЧ не было, и «армейцы» сразу прошли в группу.





Путь к трофею. Часть 2

Групповой этап. Корзины:

1. Порту (Португалия, обладатель трофея), Реал Мадрид (Испания), Валенсия (Испания), Барселона (Испания), МЮ (Англия), Бавария (Германия), Депортиво (Испания), Арсенал (Англия)

2. Милан (Италия), Ливерпуль (Англия), Ювентус (Италия), Интер (Италия), Рома (Италия), Лион (Франция), Челси (Англия), Панатинаикос (Греция)

3. ПСВ (Нидерланды), Байер-04 (Германия), Селтик (Шотландия), Спарта Прага (Чехия), Монако (Франция), Андерлехт (Бельгия), Аякс (Нидерланды), ПСЖ (Франция)

4. Русенборг (Норвегия), Динамо Киев (Украина), Олимпиакос (Греция), Вердер (Германия), Шахтёр Донецк (Украина), Фенербахче (Турция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), ЦСКА (Россия)



ЦСКА серьёзно отставал по рейтингу УЕФА даже от предпоследней команды в списке (14.012 у «Маккаби» Тель-Авив против 8.572 у ЦСКА ), и противостояние с Рейнджерс показало, что ЦСКА - команда нескучная, но ещё очень сырая и с множеством проблем. «Группой смерти» для армейцев могло стать противостояние, например, с МЮ , «Миланом» и «Монако». Доставшаяся группа не была откровенной «группой жизни» (могли достаться «Панатинаикос» и «Андерлехт»), но факт остаётся фактом. Армейцам достались последние или предпоследние команды в каждой корзине (рейтинг «Порту» - 99.969, рейтинг «Арсенала» - 103.511), кроме того, известным являлось сотрудничество президента ЦСКА Гинера с главой «Челси» Абрамовичем. Впрочем, ЦСКА по-любому был «андердогом» группы, и уже третье место являлось серьёзным успехом.

ЦСКА удалось неплохо стартовать в ЛЧ . С «Драгау» увезли нулевую ничью (это, кстати, был дебют на тот момент 21-летнего португальца Пепе в ЛЧ ), а на «Локомотиве» Семак и Вагнер (последний - с пенальти) принесли «армейцам» первую в истории победу в Лиге чемпионов над ПСЖ . ЦСКА шёл на 2-м месте в группе. Но затем случились 3 подряд сухих поражения, отбросившие «армейцев» на последнее место в группе. Уверенно лидировал «Челси», после двух побед над ЦСКА шедший на рекорд «Барселоны» и «Спартака» в ЛЧ - ведь «синие» вообще не теряли очков. Но в пятом туре Бенни МакКарти утвердил третье поражение ЦСКА в группе, а «Челси» потерял очки с парижанами. Оставшийся без Моуриньо «Порту» ужасно выступал в португальской Примейре (Насьонал 2-2 Порту, Порту 0-1 Боавишта, Порту 0-1 Бейра-Мар), но в ЛЧ возник шанс избежать последнего места или даже выйти в плей-офф. Между тем ПСЖ выступал ещё хуже, в итоговой таблице Лиги 1 парижане заняли 9 место, сменив не только тренера, но и президента. Имелись поражения от «Нанта» (1-0), «Бордо» (3-0). «Челси» побеждал в АПЛ всех, но именно в лигочемпионский квартал случились редкие потери очков (Астон Вилла 0-0 Челси, Челси 2-2 Болтон) и единственное поражение от домансуровского Манчестер Сити. Турнирная таблица в группе была такой:

1. Челси 13 (4-1-0)

2. ПСЖ 5 (1-2-1)

3. Порту 5 (1-2-1)

4. ЦСКА 4 (1-1-2)

ПСЖ был выше «Порту» по личным встречам. ЦСКА нужно было побеждать в Париже, и тогда победа «Челси» над «Порту» выводила «армейцев» в плей-офф ЛЧ . Ничья приводила к сохранению 4-го места, так как «Порту» по личным встречам был выше ЦСКА и в случае равенства очков прошёл бы в Кубок УЕФА . В результате хет-трик Семака гарантировал ЦСКА евровесну, но победа «Порту» над «Челси» вынудила «армейцев» довольствоваться участием в Кубке УЕФА . Семак же перебрался в Париж, в состав команды, которую совсем недавно побеждал.

Путь к трофею. Часть 3



ЦСКА занял 3 место в группе ЛЧ и квалифицировался в Кубок УЕФА . Соперником стала лиссабонская «Бенфика». Команда была хороша в Примейре, но в еврокубках двигалась ни шатко ни валко. В группе Кубка УЕФА «орлов» разбил «Штуттгарт» (3:0). Теперь же лишняя обуза была вряд ли нужна португальским клубам, отчаянно рубившимся между собой в чемпионате (кстати, «Порту», обыгравший ЦСКА в обоих матчах, вылетел от «Интера»; «Челси» же прошёл «Барсу» и «Баварию», но в полуфинале «Ливерпуль» оказался тем английским клубом, который полетит в Стамбул на финал, - итог известен широко). У ЦСКА ситуация была совсем иная: чемпионат проходил по системе «весна-осень», сложный турнир забирал лишь полсезона.

Точные удары Василия Березуцкого и Вагнера принесли ЦСКА уверенную победу над «Бенфикой». В ответном матче Игнашевич открыл счёт в уникальной ситуации: сразу два игрока ЦСКА , бывшие на мяче, не стали его касаться. На удар Сергея просто никто не рассчитывал. Теперь орлам надо было забивать четырежды, и удалось выполнить лишь четверть задачи: норвежец Карадас сравнял счёт в лиссабонском матче, Акинфеев сложился верно, но мяч прошёл над ним. Итоговый результат - победа ЦСКА 3-1 (2-0, 1-1). «Бенфика» сконцентрировалась на чемпионате Португалии и выиграла его.

Участники 1/8 Финала: «Олимпиакос» (Греция), «Ньюкасл Юнайтед» (Англия), «Миддлсбро» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Стяуа» (Румыния), «Вильярреал» (Испания), «Шахтёр» Донецк (Украина), « АЗ » (Нидерланды), «Аустрия» Вена (Австрия), «Сарагоса» (Испания), «Севилья» (Испания), «Парма» (Италия), «Партизан» (Сербия и Черногория), ЦСКА (Россия), «Лилль» (Франция), «Осер» (Франция).

Очевидным андердогом одной восьмой был «Партизан», считающийся дружественным клубом «армейцев». Более слабой лигой, оставшейся в Кубке УЕФА , был только чемпионат Румынии (26 место против 19). «Партизан» и достался ЦСКА . По сути получился дружеский «междусобойчик», особенно в первом матче, окончившемся вничью. Ответный матч армейцы выиграли 2-0, итого сценарий противостояния был идентичен матчам ЦСКА и «Бенфики».