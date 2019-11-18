Сложнее не забить!

вчера, 23:26

На этом фоне всё чаще стали говорить о якобы готовящемся возвращении в сборную Игоря Акинфеева. И хотя оно было дезавуировано самим главным тренером национальной команды, тем не менее, на фоне четырёх голов, пропущенных Гильерме, некоторые люди говорят, что при Акинфееве такого не было. Моя цель - разобрать, так это или нет.

В феврале я уже делал разбор «сухих матчей» Акинфеева за сборную. Как и тогда, я не буду учитывать товарищеские матчи, хотя дебют Акинфеева в сборной - три пропущенных мяча от сборной Норвегии - уже очень показателен. Тогда сборная готовилась к Евро-2004, а в следующем «товарняке» с Австрией ни Овчинников, ни Малафеев не пропустили голов. Было неудивительно, что Ярцев отправит Акинфеева в глубокий запас. Тем не менее, сейчас нас волнуют только отборочные матчи крупных турниров и сами эти крупные турниры.

Отбор ЧМ -2006

1. Эстония - Россия 1:1, Сергей Терехов

Дебют Акинфеева в официальном матче состоялся в отборочном цикле мундиаля в Германии. После 5 матчей Россия отставала от Португалии и Словакии на 3 очка, и надо было «кровь из носу» набирать очки. Этого не получилось уже в начале второго круга: Акинфееву забил перешедший в «Шинник» Сергей Терехов, который за ярославскую команду не забил ни одного гола, а в своей сборной в 94 играх забил 5 мячей. Этот матч стал последней каплей для главного тренера Георгия Ярцева - его сменил Юрий Сёмин.

2. Латвия - Россия 1:1, Виталий Астафьев

Выезд в другую прибалтийскую республику окончился для россиян таким же провалом. И вновь забил легионер РФПЛ - «рубиновец» Виталий Астафьев, уже на 6-й минуте поймавший Акинфеева на весьма неприятной ошибке.

3. Россия - Люксембург 5:1, Клод Рейтер

Даже после потерь очков с прибалтами у сборной России оставался шанс попасть в «стыки». Она его не использует, сыграв вничью со Словакией, но Люксембург был «на классе» обыгран. Ложкой дёгтя стало то, что центральный защитник карликовой сборной реализовал пенальти при счёте 2:0 (между прочим, трое защитников сборной России были одноклубниками Акинфеева: братья Березуцкие и Гусев). Этот гол стал единственным международным голом Рейтера, никогда не уезжавшего играть из своей страны. Помимо смены вратаря, можно отметить и смену тренера: при Ярцеве Россия обыграла Люксембург всухую.

Отбор Евро-2008

4. Россия - Израиль 1:1, Амит Бен-Шушан

Отбор успешного чемпионата Европы, как известно, складывался для России непросто. Например, с Израилем удалось набрать лишь одно очко. В самом конце первой встречи Василий Березуцкий не справился с Тото Тамузом, а Акинфеев выбил мяч прямиком на вингера «Бейтара» 20-летнего Амита Бена Шушана, который забил один из двух своих голов за сборную - другой его жертвой была Андорра. После этой потери очков Россия занимала в группе 5 место:

https://youtu.be/zqJAByYw5J8

Евро-2008

5-8. Испания - Россия 4:1. Давид Вилья (3), Сеск Фабрегас

После домашней ничьей с Израилем Акинфеев провёл только 2 отборочных матча, а потом получил серьёзную травму. Решающие встречи были сыграны без него. Но именно на Игоря поставил Гус Хиддинк на Евро. Безусловно, Испания обыграла Россию на классе, и «позором» голы от Вильи и Фабрегаса считаться не могут. Но сам факт такого количества голов неприятный.

9. Нидерланды - Россия 1:3. Руд ван Нистелрой

Об этом голе вряд ли кто-либо сожалеет из российских болельщиков, ведь на этот «эквалайзер» сборная ответила двумя новыми голами Ван дер Сару. Однако, если бы в полуфинал прошла Голландия, к виновникам поражения был бы отнесён в том числе и Акинфеев, пропустивший в ближний угол:

https://youtu.be/trySD6UDsM4

10-12. Испания - Россия 3:0. Хави, Даниэль Гуиса, Давид Сильва

Горькая правда жизни: Гуиса забивал только пяти сборным, да и матчей за Испанию провёл только 21. Клиентами Даниэля были также Греция (на Евро), ЮАР (дубль на Кубке Конфедераций 2009), Азербайджан и Австрия, разгромленные соответственно 6:0 и 5:1. На долю Гуисы с двумя последними пришлись поздние голы «красной фурии». После Евро-2008 он перешёл из «Мальорки» в «Фенербахче», да и в целом звездой никогда не был. Сильва впервые забил в официальном матче - и после этого эту «машину» долгое время было не остановить.

Отбор ЧМ -2010

13. Россия - Уэльс 2:1. Джо Ледли

В этом матче Акинфеев отбил пенальти в исполнении молодого Бэйла, но не справился с Джо Ледли из «Кардиффа», выступавшего в Чемпионшипе. За Уэльс в официальных играх Ледли забивал помимо России только Сан-Марино.

14-15. Германия - Россия 2:1. Лукас Подольски, Михаэль Баллак

16. Уэльс - Россия 1:3. Джеймс Майкл Коллинз

Центральный защитник, выступавший в это время за «Астон Виллу», кроме России забивал Кипру в отборе Евро-2008 и Исландии в «товарняке».

17. Россия - Германия 0:1. Мирослав Клозе

18. Азербайджан - Россия 1:1. Вагиф Джавадов

Интересно, что Джавадов - воспитанник ЦСКА , был в дубле клуба до 2007 года. В 2009 году он выступал за «Карабах», который в те времена был скромным клубом даже по азербайджанским меркам.

19. Россия - Словения 2:1. Нейц Печник

Если потеря очков с Азербайджаном ни на что не повлияла, то следующие два матча навсегда остались в списке крупнейших провалов сборной России. Нейц Печник забивал за Словению раз в три года (по 2 гола в 2009, 2012 и 2015 календарных годах), играл в «Шеффилде» времён Чемпионшипа, пражской «Спарте», «Крыльях Советов», «Црвене Звезде» и даже 2-й японской лиге. 10 лет назад Печник был игроком «Насьонала» и выбивал «Зенит» из Лиги Европы.

20. Словения - Россия 1:0. Златко Дедич

Нет смысла упражняться в сильных выражениях, описывающих печально известный матч в Мариборе. Просто краткая биография Дедича: сдавался в аренду клубам Серии B вначале «Пармой» (играл в «Эмполи» и «Кремонезе»), затем... клубом Серии B «Фрозиноне» (в «Пьяченцу»). Летом 2009 перебрался в «Бохум», по итогам сезона вылетевший из Бундеслиги. Ни разу не забил больше 10 голов даже в «трясине» итальянского футбола, будучи нападающим. Зато нашёл своего вратаря в отборе ЧМ !

Отбор Евро-2012

21. Россия - Словакия 0:1. Мирослав Стох

Акинфееву не везло в сборной на игроков «Фенербахче». 20-летний Мирослав Стох, до этого забивавший только Сан-Марино, получил мяч, неудачно выбитый Акинфеевым, как стоячих обыграл пятерых защитников и принёс Словакии 3 очка:

https://youtu.be/ewYeJBr31_c

22-23. Ирландия - Россия 2:3. Робби Кин, Шейн Лонг

Горевшим 0:3 ирландцам подарил надежду Робби Кин, имевший неплохой послужной список клубов: «Интер», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». А раскалил ситуацию до предела Шейн Лонг из «Рединга».

24. Россия - Армения 3:1. Маркос Пиззелли

Хет-трик на «Петровском» оформил Роман Павлюченко, а следующие отборочные матчи сборная России провела уже без Акинфеева, не пропустив ни одного гола.

Отбор ЧМ -2014.

25. Португалия - Россия 1:0. Элдер Поштига

26. Северная Ирландия - Россия 1:0. Мартин Патерсон

Патерсон стал очередным футболистом, забившим Акинфееву свой первый гол в официальном матче за сборную. В августе 2013 года, когда состоялся указанный перенесённый матч, он выступал за «Хаддерсфилд», занявший 17 место в Чемпионшипе.

27. Россия - Люксембург 4:1. Орельян Жоахим

С «почтальонами» из Люксембурга Акинфеев отстоял на ноль только с третьей попытки - в выездном отборочном матче того же цикла.

28. Россия - Израиль 3:1. Эран Захави

Захави открыл счёт своим голам за сборную, а теперь борется за звание лучшего бомбардира отбора Евро.

29. Азербайджан - Россия 1:1. Вагиф Джавадов

С тех пор Вагиф неудачно съездил в нижегородскую «Волгу», ушёл из сборной Азербайджана и вернулся в неё. И не зря.

ЧМ -2014

30. Россия - Южная Корея 1:1. Ли Гын Хо

Забивший Филимонову Андрей Шевченко играл в «Милане» и «Челси», выиграл Золотой мяч, дважды выигрывал гонку бомбардиров в ЛЧ и Серии А. Забивший Акинфееву Ли Гын Хо никогда не играл в Европе, а на ЧМ -2014 был самым низкооплачиваемым футболистом с зарплатой $140 в месяц.

31. Бельгия - Россия 1:0. Дивок Ориги

Это был первый гол 19-летнего Ориги за сборную Бельгии. Благодаря нему Дивок привлёк внимание скаутов «Ливерпуля». Сейчас он победитель Лиги чемпионов, но в сборной забивал только Андорре в отборе Евро-2016 и Исландии в «товарняке». Типичная история для забивших Акинфееву.

32. Россия - Алжир 1:1. Ислам Слимани

В следующем, 2015 году Слимани сыграет с ЦСКА в ЛЧ за «Спортинг» и снова даст о себе знать старому знакомому.

Отбор Евро-2016

33. Швеция - Россия 1:1. Ола Тойвонен

34. Россия - Молдавия 1:1. Александр Епуряну

Для хорошо знавшего РПЛ Епуряну этот гол стал последним в сборной.

35. Австрия - Россия 1:0. Рубин Окоти

Австриец пакистанского происхождения, забив до этого Черногории, тоже с тех пор голами за сборную не отличался.

36. Россия - Австрия 0:1. Марк Янко

В это время Янко играл в чемпионате Австралии. Что не помешало ему забить Акинфееву в ближний угол:

https://youtu.be/T1ZoHzOtdz4

37. Молдавия - Россия 1:2. Евгений Чеботару

Играя за «Сибирь» в ФНЛ , Чеботару не мог забить Акинфееву, зато забил ему в отборе Евро. Гол стал для него единственным в 64 играх за сборную.

Евро-2016

38. Англия - Россия 1:1. Эрик Дайер

Дайер, как и многие другие в этом списке, открыл счёт своим голам в официальных матчах сборных.

39-40. Россия - Словакия 1:2. Владимир Вайсс, Марек Гамшик

Вайсс, Гамшик и Глушаков забили свои единственные голы на Евро.

41-43. Россия - Уэльс 0:3. Аарон Рэмзи, Нил Тейлор, Гарет Бэйл

Вот и Нил Тейлор ни до, ни после за сборную не забивал. Интересно другое. Считается, что после гола, забитого Рэмзи, умирает знаменитость. Может быть, после гола, пропущенного Акинфеевым, таковая рождается? Интересно будет сопоставить дни рождения будущих великих людей с матчами ЦСКА и сборной России.

Кубок Конфедераций-2017

44. Россия - Португалия 0:1. Криштиану Роналду

45-46. Мексика - Россия 2:1. Нестор Араухо, Ирвинг Лосано

Здесь важно не столько то, кто забил, сколько то, как они это делали, особенно Лосано.

ЧМ -2018

47. Россия - Египет 3:1. Мохамед Салах (пенальти)

После этого никто бы не мог подумать, что на ЧМ Акинфеев сможет отбить несколько 11-метровых.

48-50. Уругвай - Россия 3:0. Луис Суарес, Денис Черышев (автогол), Эдинсон Кавани

51. Испания - Россия 1:1. Сергей Игнашевич (автогол)

Дважды подряд пропустить от своей сборной - это надо постараться.

52-53. Россия - Хорватия 2:2. Андрей Крамарич, Домагой Вида

Ни до, ни после Вида россыпью голов за сборную похвастаться не мог (забил Косово в отборе триумфального для хорватов ЧМ ). Стал бы он так бурно праздновать победу Хорватии, если бы не забил гол, а потом послематчевый пенальти?

Итог. Какие сборные забили Акинфееву больше всего (всего 26)

1. Испания 8

2. Уэльс 5

3-5. Германия 3

Словакия 3

Уругвай 3

6-15. Австрия 2

Азербайджан 2

Израиль 2

Ирландия 2

Люксембург 2

Мексика 2

Молдавия 2

Португалия 2

Словения 2

Хорватия 2

16-26. Алжир 1

Англия 1

Армения 1

Бельгия 1

Египет 1

Латвия 1

Нидерланды 1

Северная Ирландия 1

Швеция 1

Эстония 1

Южная Корея 1

Проблема оценки Акинфеева в сборной - в том, что он, в сравнении с тем же Дасаевым, практически не играл с сильными соперниками. Даже в отборочных циклах по-настоящему сильный соперник был только один - Германия. На самих же турнирах из грандов можно назвать Испанию на ЧЕ -2008, с натяжкой Англию на ЧЕ -2016 и Хорватию на ЧМ -2018. Отстоять на ноль Игорю в этих матчах не удалось ни разу. Не считая автоголов, Акинфеев пропускал от 48 разных футболистов, в том числе «почтальонов» Люксембурга, завсегдатаев слабых клубов РФПЛ из стран бывшего СССР , игроков низших лиг Англии и Германии. Больше раза ему забивали двое: Давид Вилья и... Вагиф Джавадов!

Ошибки Акинфеева с Кореей, Мексикой или Голландией - это лишь верхушка айсберга. 13 лет у сборной не было полноценной вратарской конкуренции, даже когда появлялся вратарь, ни в чём не уступавший Акинфееву (например, Малафеев). В результате у многих молодых киперов не было стимула расти до сборной. Карьеры Беленова, Фильцова были загублены «фактором Акинфеева». Но эта история типична и для более сильных сборных - Нойер и Буффон не дадут соврать.

Но есть и ещё более неприятная статистика. Одноклубники Акинфеева - Хонда, Влашич, Тошич, Магнуссон - за это время в своих сборных не блистали. Многие говорят, что Гинер - мастер хорошей селекции, но ни в новых клубах, ни в сборных даже в лучшее время экс-«армейцы» не феерили. В Лиге Наций 2018/19 показателен был момент, когда Промес забил Германии и вывел Нидерланды в финал турнира, а сборные с Влашичем, Магнуссоном и Бийолом синхронно понизились в классе. Так, может быть, Акинфеева нет смысла ни идеализировать, ни демонизировать - он просто продукт той футбольной системы, которая его произвела на свет, пускай и весьма оригинальный?