Нужно ли болеть за сборную России?

Шок! Кошмар! Как так можно? Этим вопросом задаются предатели и изменники! 95 процентов футбольных фанов в любой стране ответят «да», если задать им вопрос: болеете ли Вы за сборную своей страны? В то же самое время, отнюдь не у каждого человека любимая сборная - это национальная команда его страны. Особенно это касается жителей стран, сборные которых не относятся к «первому эшелону». И такие люди нередко вынуждены стоять перед дилеммой, если любимая сборная - или любимый игрок - выходит на поле против команды их страны. Немало народу «персофанит» Аргентину из-за Месси, Португалию из-за Роналду или другие сборные из-за определённых личностей; случается и хейтерство по тем же самым причинам. Как мы видим, футбол сборных - вещь неоднородная. Итак, поехали!
«За». Патриотизм
Если поддержка других клубов из своей страны - это признак поддержки национального футбола, то боление за национальную сборную - тем более. Россия играет с Испанией, Италия играет с Германией, то есть страна на страну, престиж и почёт. Противостояния России с некоторыми национальными командами (Англия в футболе, Канада в хоккее) выходят за чисто спортивные рамки. Конечно, очень много российских болельщиков радовались достойному выступлению сборной на ЧМ-2018.
«Против». А оно нам надо?
Вот только сразу же встаёт вопрос: да, ЧМ-2018, да, Евро-2008, но что было между ними? Что было до Евро-2008? И что будет после ЧМ-2018? Сверхдержавой в футболе Россия не является и не была никогда. Немало людей живут без футбола, не интересуются им и это не мешает им быть преданным своей стране. В том числе и в странах, чьи сборные - чемпионы мира.
«За». Солидарность между болельщиками
Уже даже по веткам «Соккера» можно заметить: даже самый принципиальный еврокубковый матч не так важен для болельщиков, как матчи сборной даже с командами уровня Казахстана. Переполненные стадионы, фанзоны, тысячи баров, кафе, где все переживали «валидольные» матчи с Испанией и Хорватией, радовались, когда антигероем серии пенальти оказался Аспас, и грустили по поводу ошибок Фернандеса и Смолова, - было мощно.
«Против». Возможные провокаторы
«Фернандеса и Смолова? Вы переходите на личности, уважаемый», - можете сказать Вы. И окажетесь правы. Большое число болельщиков относится к игрокам своих клубов очень ревностно. Знать, что это «их» Фернандес не забил пенальти Хорватии, «их» Жирков привёз пенальти с Бельгией, «их» Ковтун забил автогол за Исландию, они не желают. И наоборот, имеются также и такие, кто готов намекнуть об этом в любой момент. Аналогично и выделение «своих» в качестве героев сборной. Нет, признайтесь честно, Вы болельщик ЦСКА и Вы смотрели ЧМ-2018. Вы одинаково эмоционально воспринимали голы Дзюбы и сэйвы Акинфеева? Или Вы болельщик Спартака и смотрели Евро-1988. Кто был вашим «любимчиком»? К сожалению, не все, кто желает сборной успехов, может с уверенностью заявить, что делает это искренне и «со всей душой».
«За». Престиж страны на футбольной арене
Но цвета какой бы команды ни защищал тот или иной игрок на момент успешного турнира (возьмём тех же «кочевников» Самедова и Дзюбу), о футболе в стране, очевидно, начинают говорить после успешного чемпионата мира или Европы. Чего стоят Бельгия и Хорватия после ЧМ-2018, Уругвай после ЧМ-2010. О тебе заговорят, когда ты силён, останется лишь пройти испытание «медными трубами».
«Против». Сборная и страна - не одно и то же
Но интересно другое: если о роли Хорватии и Бельгии в футболе по итогам первенства мира 2018 года заговорили (и то не о чемпионате Хорватии или Бельгии), то совершенно ничего подобного не говорили о футболе во Франции. В самом деле, много ли игроков основы «трёхцветных» играли на момент финала с Хорватией за клубы Лиги 1? Когда Месси забивает за Аргентину, никаких вистов «Боке» или «Риверу» не перепадает; то же самое можно сказать и про Роналду и португальское трио, хотя Криштиану в юности защищал цвета «Спортинга». Возникали случаи, когда болельщики сборной освистывали собственного игрока (как в случае с Месси). Только ли потому, что он плохо играл?
«За». Пусть российских игроков замечают в Европе
Об этом говорилось и в анализе «клубного патриотизма»; в случае со сборной говорим то же самое в большем объёме. Евро-2008 привёл ряд видных российских футболистов в АПЛ; к сожалению, не состоялись возможные трансферы ряда россиян помимо Головина после ЧМ-2018, возможно, всё ещё впереди.
«Против». Краткосрочные турниры - не показатель уровня
И тут начинается самое интересное. Что есть показатель престижа, уровня и уважения футболиста в наши времена? Если раньше носили на руках Пеле, Марадону, то сейчас Клозе или Мбаппе не получают и сотой доли их славы. Герои нашего времени - лучшие футболисты «регулярок», двух главных называть не надо. В других видах спорта чемпионом считается не обладатель кубка, а победитель «регулярки»! А есть и виды спорта вообще без «кубковых» стадий, где каждый этап важен одинаково. Умение держать дистанцию требует куда большей выдержки, чем сиюминутные всплески. На турнир невозможно пройти без отбора. Ряд футболистов, которые проявили себя ярко в финальных стадиях ЧМ и Евро, оказывались далеко не так безупречны в длительной интеллектуальной битве. Отношение к футболу в России в целом иное, чем в Испании или Германии, у нас принято носить на руках тех, кто «тащит» с Испанией - и смешивать с грязью этих же людей, когда они проигрывают Словении. Все мы желаем успехов сборной России, но, может быть, надо делать это немножко по-другому? Не так эмоционально. Стоит относиться с холодной головой и к победам, и к поражениям, не отличать их с точки зрения полезности друг от друга. Стоит ценить не только героев эпизода, но и тех, кто методично, раз за разом оставлял соперника без мяча. И недопустимо разделение на «священных коров» и «козлов отпущения», на «тащеров» и «привозов». Не очень грамотные комментаторы порой создают у людей об игроках ложное представление.
На будущее.
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На будущее.
Вставка видео из ютуба:
ютуб -> поделиться -> встроить -> скопировать код -> вставить в текстовом редакторе в режиме "источник" или через кнопку в редакторе http://prntscr.com/mjrxx1
По поводу ссылок, в редакторе нажмите кнопку "источник" и посмотрите как она должна выглядеть.