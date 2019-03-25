Нужно ли болеть за сборную России?

вчера, 00:32

Шок! Кошмар! Как так можно? Этим вопросом задаются предатели и изменники! 95 процентов футбольных фанов в любой стране ответят «да», если задать им вопрос: болеете ли Вы за сборную своей страны? В то же самое время, отнюдь не у каждого человека любимая сборная - это национальная команда его страны. Особенно это касается жителей стран, сборные которых не относятся к «первому эшелону». И такие люди нередко вынуждены стоять перед дилеммой, если любимая сборная - или любимый игрок - выходит на поле против команды их страны. Немало народу «персофанит» Аргентину из-за Месси, Португалию из-за Роналду или другие сборные из-за определённых личностей; случается и хейтерство по тем же самым причинам. Как мы видим, футбол сборных - вещь неоднородная. Итак, поехали!

«За». Патриотизм

Если поддержка других клубов из своей страны - это признак поддержки национального футбола, то боление за национальную сборную - тем более. Россия играет с Испанией, Италия играет с Германией, то есть страна на страну, престиж и почёт. Противостояния России с некоторыми национальными командами (Англия в футболе, Канада в хоккее) выходят за чисто спортивные рамки. Конечно, очень много российских болельщиков радовались достойному выступлению сборной на ЧМ -2018.

«Против». А оно нам надо?

Вот только сразу же встаёт вопрос: да, ЧМ -2018, да, Евро-2008, но что было между ними? Что было до Евро-2008? И что будет после ЧМ -2018? Сверхдержавой в футболе Россия не является и не была никогда. Немало людей живут без футбола, не интересуются им и это не мешает им быть преданным своей стране. В том числе и в странах, чьи сборные - чемпионы мира.

«За». Солидарность между болельщиками

Уже даже по веткам «Соккера» можно заметить: даже самый принципиальный еврокубковый матч не так важен для болельщиков, как матчи сборной даже с командами уровня Казахстана. Переполненные стадионы, фанзоны, тысячи баров, кафе, где все переживали «валидольные» матчи с Испанией и Хорватией, радовались, когда антигероем серии пенальти оказался Аспас, и грустили по поводу ошибок Фернандеса и Смолова, - было мощно.

«Против». Возможные провокаторы

«Фернандеса и Смолова? Вы переходите на личности, уважаемый», - можете сказать Вы. И окажетесь правы. Большое число болельщиков относится к игрокам своих клубов очень ревностно. Знать, что это «их» Фернандес не забил пенальти Хорватии, «их» Жирков привёз пенальти с Бельгией, «их» Ковтун забил автогол за Исландию, они не желают. И наоборот, имеются также и такие, кто готов намекнуть об этом в любой момент. Аналогично и выделение «своих» в качестве героев сборной. Нет, признайтесь честно, Вы болельщик ЦСКА и Вы смотрели ЧМ -2018. Вы одинаково эмоционально воспринимали голы Дзюбы и сэйвы Акинфеева? Или Вы болельщик Спартака и смотрели Евро-1988. Кто был вашим «любимчиком»? К сожалению, не все, кто желает сборной успехов, может с уверенностью заявить, что делает это искренне и «со всей душой».

«За». Престиж страны на футбольной арене

Но цвета какой бы команды ни защищал тот или иной игрок на момент успешного турнира (возьмём тех же «кочевников» Самедова и Дзюбу), о футболе в стране, очевидно, начинают говорить после успешного чемпионата мира или Европы. Чего стоят Бельгия и Хорватия после ЧМ -2018, Уругвай после ЧМ -2010. О тебе заговорят, когда ты силён, останется лишь пройти испытание «медными трубами».

«Против». Сборная и страна - не одно и то же

Но интересно другое: если о роли Хорватии и Бельгии в футболе по итогам первенства мира 2018 года заговорили (и то не о чемпионате Хорватии или Бельгии), то совершенно ничего подобного не говорили о футболе во Франции. В самом деле, много ли игроков основы «трёхцветных» играли на момент финала с Хорватией за клубы Лиги 1? Когда Месси забивает за Аргентину, никаких вистов «Боке» или «Риверу» не перепадает; то же самое можно сказать и про Роналду и португальское трио, хотя Криштиану в юности защищал цвета «Спортинга». Возникали случаи, когда болельщики сборной освистывали собственного игрока (как в случае с Месси). Только ли потому, что он плохо играл?

«За». Пусть российских игроков замечают в Европе

Об этом говорилось и в анализе «клубного патриотизма»; в случае со сборной говорим то же самое в большем объёме. Евро-2008 привёл ряд видных российских футболистов в АПЛ ; к сожалению, не состоялись возможные трансферы ряда россиян помимо Головина после ЧМ -2018, возможно, всё ещё впереди.

«Против». Краткосрочные турниры - не показатель уровня