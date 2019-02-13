Нужно ли болеть «за всех наших» в Европе?

13 февраля 2019, 18:00

Возобновление еврокубкового сезона, в том числе для клубов РФПЛ , ставит перед большинством болельщиков серьёзную проблему: надо ли болеть за каждый клуб РФПЛ (или другой лиги, которую ты поддерживаешь)? Кто-то проявляет солидарность к другим командам, кто-то, напротив, поддерживает только свой клуб. Есть и такие (и их, наверное, большинство), кто болеет за всех, кроме нелюбимой команды.

Я же решил просто-напросто изучить плюсы и минусы, взвесить все «за» и «против». Итак, поехали!

«За». Таблица коэффициентов УЕФА

Самым весомым аргументом в руках поборников межклубной солидарности являются коэффициенты УЕФА , в простонародье - «евроочки». Ведь чем выше национальное первенство в таблице коэффициентов, тем больше клубов федерация может делегировать в еврокубки.

Также в рядах «евроочкистов» принято болеть против клубов из чемпионатов, соседних по той же таблице (недавно это была Франция, сейчас - Португалия, которая свалилась на 7 место, но дышит России в затылок).



«Против». А оно нам надо?

Контраргументом к данной позиции являются сомнительные выступления многих российских клубов в еврокубках. В ЛЧ 2018/2019 случилось «пробитие дна» - два четвёртых места и вылет в квалификации, отборочные турниры ЛЕ , как правило, кто-то не проходит. Команды вроде «Уфы», «Кубани», «Амкара», «Сибири» в целом приносят РФПЛ небольшую пользу, «Тосно» и вовсе был расформирован, не говоря уже о старте в ЛЕ 2018/2019. Так, может, шесть команд в Еврокубках, из которых три - в ЛЧ , не нужно?



«За». Солидарность между болельщиками

На самом деле ни для кого не секрет, что ветки многих клубов РФПЛ в дни их матчей в ЛЧ и ЛЕ полнятся болельщиками разных команд. Особенно это касается клубов, базирующихся за пределами Москвы и Питера, в частности, «Краснодара», «Рубина» или «Ростова». В поддержке российских команд практически все болельщики проявляют единодушие, сравнимое почти что с матчами сборной. Стоит отметить, что также это и способ установления контактов между фанатами и договоров мирососедства между фанами команд. Активисты общения точно оценят такую манеру.



«Против». Не дождёшься взаимности

Но не бывает такого, чтобы все люди мыслили одинаково и думали друг о друге в любой ситуации. Всегда находятся те, кто идёт против «линии партии». Это верная дорога быть записанным в предатели, но это только начало. В дальнейшем отсутствие поддержки переносят уже на всю твою команду... и тогда уже фаны условного «Краснодара» или «Локо» не болеют за тебя в Европе, потому что им это не надо - у них уже есть своя «тусовка» и соратники по ней! Естественным выглядит желание ответить взаимностью, ведь насильно мил не будешь.

«За». Хороший тон

Но вдаются ли в такие тонкости большинство болельщиков? Нет, ведь каждый болеет по-своему, имеет свои стандарты и нормы, не существует единого принципа боления. И да, в целом болеть «за всех наших» принято, это считается признаком хорошего тона (на болельщицком языке - адекватности). Всегда приятно получать искреннюю поддержку «со стороны» - подчёркиваем особо слово «искреннюю».

«Против». Манипуляции сознанием

Ведь есть два разных способа боления «за всех наших». Первый - это поддержка без всякой задней мысли, просто потому что нам этого действительно хочется. И второй - выпячивание одних команд и отторжение других: удачи команде А, не посрамите страну, как команда В! Не будьте командой В! О том, что команда С «позорилась» ещё жёстче (слова «прославлять» / «позорить(ся)» обсудим позже), такой агитатор заведомо не сообщает. А приятно ли самим фанатам команды А?



«За». Патриотизм

Но он же болеет за нас как за российскую команду", - ответит фанат команды А. И правильно сделает. Что ни говори, а приятно видеть РФПЛовские клубы в топе. Для чемпионатов второго плана, вроде России, Украины, Турции, само наличие многих клубов в евровесне отличает их от следующего эшелона (Чехия, Бельгия, Австрия...), заставляет говорить в высшем футбольном сообществе не просто о клубе типа «Андерлехта» или «Виктории», а о лиге.

«Против». Такого в мире нигде больше нет

Но одной из самых главных причин, которую антиевроочкисты называют в качестве аргумента, является очевидный фактор: каждый клуб борется сам за себя, а не за престиж лиги или за российский (украинский, турецкий) футбол. «Реал» не защищает интересы «Барсы» и «Атлетико». И много ли фанов «Реала» болело за «Барсу» против ПСВ , а фанов «Барсы» - за «Реал» против ЦСКА ? Что и говорить, если даже после победы на ЧМ -2014 Швайнштайгер оскорблял фанатов Боруссии Дортмунд, за которую играло немало его партнёров по «Бундестим». Перспектива болеть за клубы «средней руки» из уважения или симпатии (как это делают фанаты клубов РФПЛ в отношении, скажем, «Рубина» или «Краснодара») там тоже сомнительна.

Я за «Реал», но удачи «Севилье» против «Краснодара», она наша, испанская, нужны евроочки? По сути это выражение нашего постсоветского менталитета. Отсюда же и понятия «представлять страну», «позорить страну». Сильно ли опозорила испанский футбол «Барса», проиграв «Рубину», а «Бавария» - немецкий футбол, проиграв «Зениту»?

«За». Пусть российских игроков замечают в Европе

Однако нельзя не заметить резонанса, который вызывают победы клубов из более слабых лиг над клубами из более сильных. Сейчас российских игроков в целом редко продают за рубеж (вспоминается разве что Головин), но как это было за 10 лет до ЧМ -2018? Наверняка Аршавин заинтересовал скаутов топ-клубов не только по Евро-2008, но по Кубку УЕФА . Так же и успехи «Спартака» в Европе в 1990-е позволяли заиграть на новом уровне Мостовому, Юрану и другим звёздам. Так пусть там играют наши ребята, а то всякие хорваты/бельгийцы/поляки! Но, опять же, будет ли фан «Реала» или «Барсы» болеть в «Ливерпуле» за испанца Торреса, но игравшего в «Атлетико»?

«Против». Еврокубки не главное

Мы подошли к самому сладкому. В прежнем пункте «против» речь шла о том, что «Реал», «Барса» и «Атлетико» («Спартак», ЦСКА и «Зенит») играют каждый сам за себя. Но если бы так!

Надо быть честным и идти до конца. Главный соперник клуба - не зарубежные команды, а соотечественники. Дерби между клубами из разных стран практически не бывает (даже постсоветские противостояния а-ля «Спартак» Москва - «Динамо» Киев находятся в состоянии медленной смерти), а в рамках одной страны их бесчисленное множество. Самыми ненавистными являются те, с кем приходится делить город, его фанатскую среду и инфраструктуру. Так где же тут родное? Где солидарность?

В любом виде спорта «свои» - более принципиальные враги, чем «чужие». Иностранцы заговорят о «нашем футболе»? Иностранцы говорят о «Базеле», имея в виду футбол Швейцарии. Каково фанам «Янг Бойз» или «Грассхоппера» от этого? Если следовать этой логике, болеть за чужую команду из своей страны - подлость! Кроме того, престиж всего турнира не определяется выступлениями в Европе. От того, что «Манчестер Сити» или «Тоттенхэм» возьмёт ЛЧ , престижа АПЛ не прибавится.

Отдельно надо поговорить о межклубных союзах команд разных стран. Затронули они и Россию. Это прежде всего «Спартак» - «Црвена Звезда» и ЦСКА - «Партизан». Понятно, что боление фанатов ЦСКА против «Рубина» и «Спартака» против «Краснодара»

встретило неоднозначные отзывы, но его природу раскрывает вот это видео:







На мой взгляд, понятие о патриотизме применимо тогда, когда твоя страна может тебя услышать. Когда ты строишь школы, больницы, работаешь милиционером, пожарником, спасателем, врачом, учителем, с оружием в руках отстаиваешь независимость страны. Патриотизм в спорте? Даже в фигурном катании, биатлоне, где нет клубной вражды, в России есть фанаты, скажем, Ханю или Фуркада. Услышит ли родина, если ты, болея за «Амкар», болеешь за «Тосно» в еврокубках? (Чтобы никого не обидеть, я назвал расформированные клубы). А как вы считаете, какой нужен взгляд на еврокубки? Пишите в комментариях!