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Нужно ли болеть «за всех наших» в Европе?

13 февраля 2019, 18:00

Возобновление еврокубкового сезона, в том числе для клубов РФПЛ, ставит перед большинством болельщиков серьёзную проблему: надо ли болеть за каждый клуб РФПЛ (или другой лиги, которую ты поддерживаешь)? Кто-то проявляет солидарность к другим командам, кто-то, напротив, поддерживает только свой клуб. Есть и такие (и их, наверное, большинство), кто болеет за всех, кроме нелюбимой команды.
Я же решил просто-напросто изучить плюсы и минусы, взвесить все «за» и «против». Итак, поехали!

«За». Таблица коэффициентов УЕФА
Самым весомым аргументом в руках поборников межклубной солидарности являются коэффициенты УЕФА, в простонародье - «евроочки». Ведь чем выше национальное первенство в таблице коэффициентов, тем больше клубов федерация может делегировать в еврокубки.
Также в рядах «евроочкистов» принято болеть против клубов из чемпионатов, соседних по той же таблице (недавно это была Франция, сейчас - Португалия, которая свалилась на 7 место, но дышит России в затылок).

«Против».  А оно нам надо?
Контраргументом к данной позиции являются сомнительные выступления многих российских клубов в еврокубках. В ЛЧ 2018/2019 случилось «пробитие дна» - два четвёртых места и вылет в квалификации, отборочные турниры ЛЕ, как правило, кто-то не проходит. Команды вроде «Уфы», «Кубани», «Амкара», «Сибири» в целом приносят РФПЛ небольшую пользу, «Тосно» и вовсе был расформирован, не говоря уже о старте в ЛЕ 2018/2019. Так, может, шесть команд в Еврокубках, из которых три - в ЛЧ, не нужно?

«За».  Солидарность между болельщиками
На самом деле ни для кого не секрет, что ветки многих клубов РФПЛ в дни их матчей в ЛЧ и ЛЕ полнятся болельщиками разных команд. Особенно это касается клубов, базирующихся за пределами Москвы и Питера, в частности, «Краснодара», «Рубина» или «Ростова». В поддержке российских команд практически все болельщики проявляют единодушие, сравнимое почти что с матчами сборной. Стоит отметить, что также это и способ установления контактов между фанатами и договоров мирососедства между фанами команд. Активисты общения точно оценят такую манеру.

«Против». Не дождёшься взаимности
Но не бывает такого, чтобы все люди мыслили одинаково и думали друг о друге в любой ситуации. Всегда находятся те, кто идёт против «линии партии». Это верная дорога быть записанным в предатели, но это только начало. В дальнейшем отсутствие поддержки переносят уже на всю твою команду... и тогда уже фаны условного «Краснодара» или «Локо» не болеют за тебя в Европе, потому что им это не надо - у них уже есть своя «тусовка» и соратники по ней! Естественным выглядит желание ответить взаимностью, ведь насильно мил не будешь.

«За». Хороший тон
Но вдаются ли в такие тонкости большинство болельщиков? Нет, ведь каждый болеет по-своему, имеет свои стандарты и нормы, не существует единого принципа боления. И да, в целом болеть «за всех наших» принято, это считается признаком хорошего тона (на болельщицком языке - адекватности). Всегда приятно получать искреннюю поддержку «со стороны» - подчёркиваем особо слово «искреннюю».

«Против». Манипуляции сознанием
Ведь есть два разных способа боления «за всех наших». Первый - это поддержка без всякой задней мысли, просто потому что нам этого действительно хочется. И второй - выпячивание одних команд и отторжение других: удачи команде А, не посрамите страну, как команда В! Не будьте командой В! О том, что команда С «позорилась» ещё жёстче (слова «прославлять» / «позорить(ся)» обсудим позже), такой агитатор заведомо не сообщает. А приятно ли самим фанатам команды А?

«За». Патриотизм
Но он же болеет за нас как за российскую команду", - ответит фанат команды А. И правильно сделает. Что ни говори, а приятно видеть РФПЛовские клубы в топе. Для чемпионатов второго плана, вроде России, Украины, Турции, само наличие многих клубов в евровесне отличает их от следующего эшелона (Чехия, Бельгия, Австрия...), заставляет говорить в высшем футбольном сообществе не просто о клубе типа «Андерлехта» или «Виктории», а о лиге.

«Против». Такого в мире нигде больше нет
Но одной из самых главных причин, которую антиевроочкисты называют в качестве аргумента, является очевидный фактор: каждый клуб борется сам за себя, а не за престиж лиги или за российский (украинский, турецкий) футбол. «Реал» не защищает интересы «Барсы» и «Атлетико». И много ли фанов «Реала» болело за «Барсу» против ПСВ, а фанов «Барсы» - за «Реал» против ЦСКА? Что и говорить, если даже после победы на ЧМ-2014 Швайнштайгер оскорблял фанатов Боруссии Дортмунд, за которую играло немало его партнёров по «Бундестим». Перспектива болеть за клубы «средней руки» из уважения или симпатии (как это делают фанаты клубов РФПЛ в отношении, скажем, «Рубина» или «Краснодара») там тоже сомнительна.
Я за «Реал», но удачи «Севилье» против «Краснодара», она наша, испанская, нужны евроочки? По сути это выражение нашего постсоветского менталитета. Отсюда же и понятия «представлять страну», «позорить страну». Сильно ли опозорила испанский футбол «Барса», проиграв «Рубину», а «Бавария» - немецкий футбол, проиграв «Зениту»?

«За». Пусть российских игроков замечают в Европе
Однако нельзя не заметить резонанса, который вызывают победы клубов из более слабых лиг над клубами из более сильных. Сейчас российских игроков в целом редко продают за рубеж (вспоминается разве что Головин), но как это было за 10 лет до ЧМ-2018? Наверняка Аршавин заинтересовал скаутов топ-клубов не только по Евро-2008, но по Кубку УЕФА. Так же и успехи «Спартака» в Европе в 1990-е позволяли заиграть на новом уровне Мостовому, Юрану и другим звёздам. Так пусть там играют наши ребята, а то всякие хорваты/бельгийцы/поляки! Но, опять же, будет ли фан «Реала» или «Барсы» болеть в «Ливерпуле» за испанца Торреса, но игравшего в «Атлетико»?

«Против». Еврокубки не главное
Мы подошли к самому сладкому. В прежнем пункте «против» речь шла о том, что «Реал», «Барса» и «Атлетико» («Спартак», ЦСКА и «Зенит») играют каждый сам за себя. Но если бы так!
Надо быть честным и идти до конца. Главный соперник клуба - не зарубежные команды, а соотечественники. Дерби между клубами из разных стран практически не бывает (даже постсоветские противостояния а-ля «Спартак» Москва - «Динамо» Киев находятся в состоянии медленной смерти), а в рамках одной страны их бесчисленное множество. Самыми ненавистными являются те, с кем приходится делить город, его фанатскую среду и инфраструктуру. Так где же тут родное? Где солидарность?

В любом виде спорта «свои» - более принципиальные враги, чем «чужие». Иностранцы заговорят о «нашем футболе»? Иностранцы говорят о «Базеле», имея в виду футбол Швейцарии. Каково фанам «Янг Бойз» или «Грассхоппера» от этого? Если следовать этой логике, болеть за чужую команду из своей страны - подлость! Кроме того, престиж всего турнира не определяется выступлениями в Европе. От того, что «Манчестер Сити» или «Тоттенхэм» возьмёт ЛЧ, престижа АПЛ не прибавится. 

Отдельно надо поговорить о межклубных союзах команд разных стран. Затронули они и Россию. Это прежде всего «Спартак» - «Црвена Звезда» и ЦСКА - «Партизан». Понятно, что боление фанатов ЦСКА против «Рубина» и «Спартака» против «Краснодара»
встретило неоднозначные отзывы, но его природу раскрывает вот это видео:




На мой взгляд, понятие о патриотизме применимо тогда, когда твоя страна может тебя услышать. Когда ты строишь школы, больницы, работаешь милиционером, пожарником, спасателем, врачом, учителем, с оружием в руках отстаиваешь независимость страны. Патриотизм в спорте? Даже в фигурном катании, биатлоне, где нет клубной вражды, в России есть фанаты, скажем, Ханю или Фуркада. Услышит ли родина, если ты, болея за «Амкар», болеешь за «Тосно» в еврокубках? (Чтобы никого не обидеть, я назвал расформированные клубы). А как вы считаете, какой нужен взгляд на еврокубки? Пишите в комментариях!

Переписанный
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Переписанный
SCR-2: Spartak Creative Rооm
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SCR-2: Spartak Creative Rооm
Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил NAZAR 007
   52 / 887
14 февраля в 16:19
Жесть, это надо же, такую негативнейшую статью о таком " явлении" ..и в главные ! ) Обращался пару лет назад, вот чисто футбольную статью о явлении Лейпцига запустить в главные, отказ, а один автор сплагиатил...и через пару дней запустил ) " Постсоветский менталитет..", пойми уже, когда играет российская команда в еврокубках, то многим лично параллельно кто там евро-клубные братья . Огромному большинству россиян этот околофутбол никогда понятен не будет , как можно топить за Партизан, когда играет в еврокубках российский Рубин, как можно топить , а еще хуже, оскорблять выступающий российский Анжи, когда он играет в России с Тоттенхэмом, как можно топить за Црвену Звзеду, когда она играет с российским Краснодаром и т.д.....Болельщику невдомек. Одно то, что поддерживаете забугорников в матчах с доморощенными, пусть вами нелюбимыми, но российскими командами, уже переводит вас в проигрышное положение, когда претензии уже во внутреннем чемпе у вас возникают к кому-то, ведь кто привык так действовать, рамок нет. Российская команда играет на европейской арене, и это для очень многих - главное, а автор не в курсе, как болели в СССР за наши команды друг за друга на евроарене, как радовались мы победам Динамо Киева, Тбилиси, Минска,Шахтера, Спартака, Жальгириса, Арарата, а теперь хоть без Союза, но мы ведь - граждане России, и если невмоготу, "можешь ненавидеть государство, но люби Родину".(Евтушенко)
Кто посмел сплагиатить чужой труд и опубликовать через пару дней?
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   97 / 887
14 февраля в 15:36
Почитай небольшой оффтоп, я ещё и стихи пишу. Он, конечно, фигура неоднозначная, но Гинер и Акинфеев куда больше вреда принесли его.

Много лет как нет тебя на свете;
Но в среде народной до сих пор
Жизнь твоя с рожденья и до смерти,
Как и прежде, вызывает спор.
Общество все факты извратило:
Стал для многих воплощеньем зла
Ты, Андрей Романыч Чикатило,
И твои великие дела.

Ты всё прояснить пытался дело,
За собой не чувствуя вины;
Только вот баранам мягкотелым
Хищники такие не нужны:
К наказанья наивысшей мере
Был приговорён ты сгоряча -
И оборвалась жизнь инженера
От руки и пули палача.

В безымянной ты лежишь могиле,
В ней найдя последний свой приют.
И пускай клянут тебя другие
И на прах заочно твой плюют,
Пусть тебя молва и окрестила
"Потрошителем" и "Сатаной" -
Память об Андрее Чикатило
Навсегда останется со мной!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил NAZAR 007
   33 / 887
14 февраля в 09:52
До майдана многие фаны Шахтёра и Динамо Киев болели за российские команды, и наоборот.
NAZAR 007
NAZAR 007
   32 / 887
14 февраля в 05:47
Жесть, это надо же, такую негативнейшую статью о таком " явлении" ..и в главные ! )

Обращался пару лет назад, вот чисто футбольную статью о явлении Лейпцига
запустить в главные, отказ, а один автор сплагиатил...и через пару дней запустил )

" Постсоветский менталитет..", пойми уже, когда играет российская команда
в еврокубках, то многим лично параллельно кто там евро-клубные братья .
Огромному большинству россиян этот околофутбол никогда понятен не будет ,
как можно топить за Партизан, когда играет в еврокубках российский Рубин,
как можно топить , а еще хуже, оскорблять выступающий российский Анжи,
когда он играет в России с Тоттенхэмом, как можно топить за Црвену Звзеду,
когда она играет с российским Краснодаром и т.д.....Болельщику невдомек.

Одно то, что поддерживаете забугорников в матчах с доморощенными,
пусть вами нелюбимыми, но российскими командами, уже переводит вас
в проигрышное положение, когда претензии уже во внутреннем чемпе
у вас возникают к кому-то, ведь кто привык так действовать, рамок нет.

Российская команда играет на европейской арене, и это для очень многих - главное,
а автор не в курсе, как болели в СССР за наши команды друг за друга на евроарене,
как радовались мы победам Динамо Киева, Тбилиси, Минска,Шахтера, Спартака,
Жальгириса, Арарата, а теперь хоть без Союза, но мы ведь - граждане России,
и если невмоготу, "можешь ненавидеть государство, но люби Родину".(Евтушенко)
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
14 февраля в 04:49
Лично я в еврокубках всегда болею за братьев-мусульман. За турецкие клубы, албанские, азербайджанские но они к сожелению редко квалификацию проходят.
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
14 февраля в 04:47
Я считаю что не нужно за всех болеть. Кто за кого хочет за того и болеет! Правельно Спартак сделали что за Царевну Звезду болели потому что это их братья а Краснодар для них кто? Пустое место.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   33 / 887
14 февраля в 02:56
Пока, кроме негатива, колонка не вызывает ничего. Непонятна мотивация автора. Зачем такие километровые тексты катать, если сказать нечего? Ну одни болеют, ну другие не болеют, дальше-то что? У всех свои предпочтения. Из пустого в порожнее. Хоть не откровенные оскорбления, как это было в прежней статейке.
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   97 / 887
14 февраля в 01:41
Думаю, что немало фанов Реала ржали в голос над Пике, который привёз пенальти, замазавший автогол Игношевича-Акинфеева, и вряд ли это было непатриотично.
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   97 / 887
14 февраля в 01:24
Я так счастлив, Ттх разорвали дортмунтский мешок. Квинси уже через 20 с половиной часов покажет всяким бездарям и недоучкам, как играть, и я на 43м небе от счастья, на самом что ни на есть 5x4м))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
13 февраля в 23:21
Все по делу ,но тема не такая противоречивая как сухари рекордсмена)) Я против ,я не хочу топить за Эрнани,Фернандеша и прочих ,я за Спартак ,мне и сборная по барабану,футбол это клуб ,остальное суета,толтко Спартак .
Кубки уефа лошадок и болота считаю их внутренними трофеями ,и мне не тепло ни холодно с них ,так зачем я буду пальцы держать за бьющего пенальти Мака?))
112910415
112910415
   70 / 887
13 февраля в 19:53
Браво! Толково изложено и разумно структурировано!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   50 / 887
13 февраля в 18:52
Лично для меня отношение к играм в еврокубках команд, кроме той, за которую я всегда болею, дело исключительно ситуативное - не вижу смысла лицемерно хейтить или топить за другую российскую команду, если не чувствую на самом деле таких эмоций. Могу троллить, болеть либо ненавидеть - только если действительно этого хочу, что зависит в первую очередь от самой команды: от того, как с ней ЦСКА сыграл; есть ли в ней люди, которые нравятся как игроки и как люди; от отношения к их соперникам; от стадии еврокубков. Много, много факторов.
Переписанный
Переписанный ответил Mikki
   97 / 887
13 февраля в 18:16
Большое спасибо Джобсу за редакцию, я делал через простой редактор.
Mikki
Mikki
   353 / 887
13 февраля в 18:06
Рекомендую разбить на абзацы, совершенно нечитабельно в таком виде.
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