«Заря» - «Александрия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:33

«Заря»

«Заря» пусть и удивляет своими результатами, но без везения здесь совершенно не обходится. В позиционной атаке совершенно ничего не получается у подопечных Скрипника. Да, в контратаку луганчане бегут действительно здорово.

Постоянные удаления у соперника в Лиге Европы очень здорово помогают команде, но без них неизвестно чтобы было. Пока еще ни разу не проигрывала «Заря» по ходу семи поединков проведенных в этом сезоне – пять побед и две ничьи

«Александрия»

Подопечные Шарана в этом сезоне действуют не слишком удачно. Наверняка это связано с тем, что никто не форсировал подготовку. Команде выступать в групповом раунде Лиге Европы. Именно к старту группового этапа команда должна подойти на пике. Сейчас есть проблемы с достижением результата. После трех туров одна победа на счету «Александрии» над «Олимпиком» (2:1). В двух других поединках подопечные Шарана уступили.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Зари» – 1,70

Ничья – 3,70

Победа «Александрии» – 4,80

Интересные факты:

Дважды между собой встречались команды. В обоих матчах «Заря» была сильнее соперника

«Александрия» в трех матчах Премьер-Лиги пропустила шесть голов

Прогноз

Мы считаем, что букмекеры уж слишком ошиблись в своих котировках. Откровенно не лучшим образом выглядит «Заря». В результатах игры этой команды присутствует фактор везения. В игре с «Александрией» мы считаем, что чуточку больше должно повести гостям, и этого хватит чтобы добиться положительного для себя результата и получить хотя б одно очков в текущей встрече. Сыграть двойной шанс на гостей в Pinnacle можно с коэффициентом 2,10.