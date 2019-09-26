«Торино» - «Милан»: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 06:54

«Торино»

Не слишком удачно в последних встречах действует подопечные Вальтера Мадзарри. После двух побед на старте серии А последовали не обязательные поражения от «Лечче» и «Сампдории».

Теперь «Торино» будет нацелено сделать максимум, чтобы прервать неприятную серию из поражений. Пока «быки» расположились на десятой строчки Серии А.

«Милан»

С приходом Марко Джампаоло пока кардинальным образом ничего не изменилось в игре коллектива из Милана. Слишком пассивно «россонери» играют в зоне атаки. В последнем туре «Милан» уступил «Интеру» (0:2). Ничего не показала команда в созидании.

Необходимо еще большое количество времени команде, чтобы всерьез претендовать на попадание в зону Лиги Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle на матч Торино – Милан:

Победа Торино – 2,51

Ничья – 3,22

Победа Милана – 3,12

Интересные факты об игре:

В шести последних домашних матчах «Торино» один раз обыграл «Милан» и еще пять поединков завершил вничью

«Быки» выиграл 6 из 8 последних поединков

«Милан» в последних четырех играх не забивал более одного гола

Прогноз

«Быки» и «росоннери» будут полны решимости реабилитироваться за последние неудачи. Ожидаем, что обе команды начнут поединок активно и не будут отсиживаться у своих ворот. Учитывая не самые лучшие результаты в последних встречах предположим, что нас ждет атакующая игра с обилием моментов у ворот обеих команда. Играем тотал больше 2,5 голов. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 2,20.