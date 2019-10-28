Европейский футбол. Судьба команд поколений

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Для человека сведущего в футболе не составит труда назвать самые сильные футбольные клубы Европы, назвать национальные сборные, которые традиционно считались сильными командами, которые всегда борются за самые высокие титулы. Почему одни команды постоянно находятся на вершине футбольного рейтинга, а другие сверкают на звездном небосклоне от случая к случаю?

Развитие клубного футбола. Основные факторы успеха

Чтобы ответить на вопрос, почему мадридский «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Ювентус» и «Бавария» стабильно играют на самом высоком уровне не нужно быть великими экспертом. Эти маститые и великие клубы традиционно участвуют в борьбе за чемпионство в национальных первенствах, регулярно выигрывают престижные турниры. В этих командах прекрасно поставлена селекционная работа, отлично работает внутренний менеджмент, имеется прочная финансовая база. Успехи клубов можно объяснить удачным сочетанием целого ряда важных факторов:

на текущий момент и в данный временной промежуток в команде собрались хорошие футболисты;

хорошо работает собственная кузница кадров;

у руля стоит толковый и опытный тренер;

финансовые дела клуба находятся в порядке, не отражаясь на подготовке и игре команды.

Фактор смены поколений футболистов практически не отражается на игре именитых клубов. В именитых клубах на смену одним классным игрокам приходят другие, рядом с опытными футболистами появляется талантливая молодежь. Для клуба главное, что бы этот разношерстный коллектив превратился в единый, стабильно работающий механизм. В этом немалая заслуга главного тренера, который сумеет разглядеть игровой потенциал каждого футболиста и определить его место на футбольном поле. В современном футболе примеров стремительных взлетов клубных команд предостаточно.

Чего только стоит невероятный успех лондонского «Челси». До прихода Абрамовича команда прочно сидела в числе середнячков английского футбола. Как только в клуб пришли большие деньги, команда приобрела классных футболистов, обзавелась хорошим тренером. Результат не заставил себя долго ждать. Лондонский «Челси» сначала выиграл Английскую Премьер Лигу, затем последовали победы на международной арене. Вложенные в команду огромные деньги стали отрабатываться.

Аналогичная ситуация и с другим английским клубом. До 2012 года клуб «Манчестер Сити» был мало известной рядовой командой АПЛ . Таким же образом складывается судьба французского клуба «Пари Сен-Жермен». Сегодня «Манчестер Сити» и « ПСЖ » гранды европейского футбола, которые борются только за самые высокие места в турнирах различного ранга.

Когда речь заходит о других клубах, периодически вспыхивающих на футбольном небосклоне Старого Света, то здесь срабатывает фактор поколений. Как только в команде подобрались хорошие футболисты, стала давать отдачу работа главного тренера, появились успехи и достижения. О каких командах идет речь?

Достаточно вспомнить результаты, которые демонстрировал в минувшем сезоне Лиги Чемпионов голландский «Аякс». Немецкие клубы «РБ „Лейпциг“ и „Айнтрахт“ тоже стремительно ворвались в элиту европейского футбола. Нынешнее поколение игроков в этих клубах способно развиваться и добиваться высоких целей. Естественно, для поддержания реноме сильного клуба необходима соответствующая финансовая база. Без больших денег ни один клуб не сможет долго удерживать свое место на футбольном Олимпе.

Ни сегодня завтра лидеры „Аякса“, „Лейпцига“ и других европейских клубов сменят прописку. В очередной раз усилятся новыми звездами „Барселона“ и „Реал“. Придут новые талантливые игроки в английские клубы. Не дремлют на трансферном рынке итальянские гранды „Ювентус“, „Интер“ и „Наполи“. Следом за ними в очереди за классными исполнителями стоит и мюнхенская „Бавария“.

Таковы тенденции в мировом футболе. Звезды притягиваются друг к другу.

Фактор смены поколений для национальных сборных

Совершенно иная ситуация с уровнем игры и результатами в национальных сборных. Такие сборные команды как Франция, Германия, Испания, Италия, Португалия, Голландия и Испания - это команды экстра - класса. Им просто необходимо держать марку и все время доказывать свою принадлежность к элите мирового футбола. Не случайно именно эти сборные и являются фаворитами в каждом турнире. Традиции заставляют играть эти сборные только на максимально приемлемый результат. Неважно, имеет ли команда в своем составе великих мастеров и соответствует ли уровень игрового мастерства заявленным целям.

Например, сборная Италии еще три, четыре года назад переживала кризис жанра. Нет, никуда не делись талантливые итальянские футболисты. Просто команда переживала смену поколений, и этот процесс проходил довольно болезненно. Результат, отсутствие сборной Италии на последнем чемпионате мира 2018. Примерно в той же ситуации оказалась и голландская сборная, которая вот уже четыре, пять лет не может попасть на крупный международный турнир. Подобный кризис переживала и сборная Германии, провалившая чемпионат мира в России. Можно приводить пример за примером, как на результатах игры национальной сборной негативно отражается смена поколений игроков.

За то другие национальные сборные на этом фоне выглядят довольно успешно. Пусть эти успехи и взлеты имеют случайный характер, зато футбол от этого становится интереснее и ярче. Достаточно вспомнить, как сверкала сборная СССР в конце 80-х годов прошлого столетия. Хорошая игра на чемпионате мира в Мексике, второе место на чемпионате Европы в 1988 году. Команда, состоящая из молодых и талантливых футболистов, действительно показывала красивый и мощный футбол.

Если брать времена ближе к нашему сегодняшнему дню, то яркий пример стремительного взлета, победа сборной Дании на чемпионате Европы в 1992 году, выигрыш чемпионского титула в 2004 году сборной Греции. Сегодня эти команды играют так себе, и говорить об их чемпионских амбициях уже не приходится. А вот тогда, в те годы, это были прекрасные сборные, успех которых пришелся на совершенно иное, другое поколение футболистов. Прошли годы и где сейчас эти сборные?

Подтверждением сказанного является игра нынешней сборной Бельгии. Сейчас бельгийский футбол переживает стремительный взлет. Появилось целое поколение отличных футболистов, способных играть по-настоящему мастерски и классно. Чего только стоят такие игроки как Тибо Куртуа, Вертонген, Эден Азар, Де Брёйне, Лукаку, Мертенс. Эти игроки имеют сегодня за плечами многомиллионные контракты с лучшими клубами планеты. Не случайно с таким составом сборная Бельгии на последнем чемпионате мира 2018 числилась в числе главных фаворитов.

Одним словом, в футболе все очень скоротечно и переменчиво. На смену одним командам фаворитам приходят другие, однако главными действующими лицами в любой команде являются футболисты. Их уровень подготовки, мастерство и сыгранность определяют успех любой команды.