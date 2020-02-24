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«Наполи» - «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:27

Представляем прогноз и обзор предложений БК Pinnacle для первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором сыграют «Наполи» и «Барселона».

«Наполи»

Дженнаро Гаттузо постепенно стабилизировал игру клуба из Неаполя. В чемпионате Италии «Наполи» выиграл 4 из 5 последних матчей, тем самым улучшив свои позиции в турнирной таблице.

В последнем поединке «Партенопеи» обыграли в гостях «Брешию» (2:1). Также в активе «Наполи» успешный матч в Кубке Италии, из которого команда выбила «Интер» (1:0). В предстоящем матче хозяевам не помогут травмированные защитники Калиду Кулибали и Кевин Малькюи.

«Барселона»

У каталонского клуба тоже наладилась игра с приходом Кике Сетьена. Несмотря на вылет из Кубка Короля, «Барселона» быстро пережила эту неудачу и активно принялась громить соперников в чемпионате Испании.

В последнем туре «Сине-гранатовы» разгромили на стадионе «Камп Ноу» «Эйбар» с хоккейным счетом 5:0. Четыре точных удара на свой счет записал Лионель Месси. «Барселона» вернулась на первую строчку в родном первенстве и уже на два пункта опережает «Реал», Пока каталонцы вынуждены обходиться без чистого форварда. В лазарете находятся Луис Суарес и Усман Дембеле, а также фланговый защитник Жорди Альба.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Наполи» - 3.260
  • Ничья – 3.610
  • Победит «Барселона» - 2.220

Статистика

  • Летом 2019 года «Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче (4:0).
  • Каталонцы выиграли 3 из 4 очных встреч против неаполитанского клуба.
  • В пассиве «Наполи» 5 поражений в 10 предыдущих домашних поединках.
  • «Барселона» не проигрывала в гостях в текущем сезоне Лиги Чемпионов – 2 победы и 1 ничья.

Прогноз

Несмотря на то, что «Наполи» набрал неплохую форму, сейчас команда Гаттузо вряд ли может на равных играть против «Барселоны», даже в домашнем поединке.

В защите неаполитанского клуба продолжает наблюдаться нервозность и результативные ошибки, чем обязательно воспользуется мощная атака гостей. Предлагаем заиграть на этот матч ставку Ф2(0), за которую БК Pinnacle предлагает приличный коэффициент 1.636.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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