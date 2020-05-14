«Фортуна» — «Падерборн»: прогноз и котировки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Фортуна» и «Падерборн».
«Фортуна»
Команда из Дюссельдорфа ушла на карантин, занимая шестнадцатое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. В последнем поединке Бундеслиги «Фортуна» сыграла вничью в гостях против «Майнца».
В активе хозяев предстоящей встречи пять побед и семь ничьих, при тринадцати поражениях. Чтобы покинуть зону вылета «Фортуне» нужно ликвидировать отставание от ближайшего конкурента в четыре балла.
«Падерборн»
По итогам 25 сыгранных туров в Бундеслиге «Падерборн» набрал всего шестнадцать очков и вполне логично замыкает турнирную таблицу чемпионата.
За плечами у этой команды серия из четырех поражений подряд. Последний раз «Падерборн» побеждал в немецком первенстве в конце января, когда обыграл в гостях «Фрайбург». В последнем матче перед паузой команда проиграла в гостях «Кельну» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фортуна» — 2.190
- Ничья – 3.620
- Победит «Падерборн» — 3.320
Статистика
- В матче первого круга Бундеслиги «Падерборн» победил дома «Фортуну» (2:0).
- «Фортуна» не побеждала в четырех последних матчах чемпионата.
- «Падерборн» проиграл два последних гостевых поединка.
- В 4 из 5 последних очных встреч команд прошла ставка на ТБ(2,5).
Прогноз
После длительного перерыва главные претенденты на вылет из Бундеслиги сойдутся в очном противостоянии. Статистика личных встреч говорит в пользу «Падерборна», который редко проигрывает «Фортуне», в том числе и в гостях.
Предлагаем заиграть ставку на двойной шанс гостей, за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.714.