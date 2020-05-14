«Фортуна» — «Падерборн»: прогноз и котировки БК Pinnacle

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14 мая 2020, 17:17

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Фортуна» и «Падерборн».

«Фортуна»

Команда из Дюссельдорфа ушла на карантин, занимая шестнадцатое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. В последнем поединке Бундеслиги «Фортуна» сыграла вничью в гостях против «Майнца».

В активе хозяев предстоящей встречи пять побед и семь ничьих, при тринадцати поражениях. Чтобы покинуть зону вылета «Фортуне» нужно ликвидировать отставание от ближайшего конкурента в четыре балла.

«Падерборн»

По итогам 25 сыгранных туров в Бундеслиге «Падерборн» набрал всего шестнадцать очков и вполне логично замыкает турнирную таблицу чемпионата.

За плечами у этой команды серия из четырех поражений подряд. Последний раз «Падерборн» побеждал в немецком первенстве в конце января, когда обыграл в гостях «Фрайбург». В последнем матче перед паузой команда проиграла в гостях «Кельну» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фортуна» — 2.190

Ничья – 3.620

Победит «Падерборн» — 3.320

Статистика

В матче первого круга Бундеслиги «Падерборн» победил дома «Фортуну» (2:0).

«Фортуна» не побеждала в четырех последних матчах чемпионата.

«Падерборн» проиграл два последних гостевых поединка.

В 4 из 5 последних очных встреч команд прошла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз

После длительного перерыва главные претенденты на вылет из Бундеслиги сойдутся в очном противостоянии. Статистика личных встреч говорит в пользу «Падерборна», который редко проигрывает «Фортуне», в том числе и в гостях.

Предлагаем заиграть ставку на двойной шанс гостей, за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.714.