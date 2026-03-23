Чехия – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 19:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Чехия – Ирландия, который состоится 26 марта 2026 года.

Чехия

Сборная Чехии явно выглядела еще до начала квалификации как вторая команда этой группы и в итоге все так и получилось. Коллектив набрал 16 очков и шесть пунктов уступил Хорватии, поэтому сейчас сыграет в плей-офф и первым соперником будет нестабильная Ирландия, которая не очень уверенно выглядит на выезде. Все это говорит о больших шансах хозяев на победу, хотя соперника до конца списывать все-таки не рекомендуется.

Два последних матча сборной Чехии завершились победами над скромными Гибралтаром (6:0) и Сан-Марино (1:0).

Ирландия

Сборная Ирландии старалась составить конкуренцию в своей квалификации на ЧМ 2026 и смогла обойти Венгрию в последнем туре на выезде. Тем не менее, команду ждет более сложный соперник, а поединок пройдет на выезде. В таких условиях фаворитом является Чехия, а гостям остается выбрать правильную тактику на поединок и дисциплинированно сыграть в обороне, чтобы потом попытать счастья у чужих ворот при возможности.

Два последних матча Ирландии завершились победами над Венгрией (3:2) и немотивированной Португалией (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победа Чехия – 1.95

Ничья – 3.5

Победа Ирландия – 4

Статистика

Сборная Чехии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Ирландия проиграла шесть из десяти последних поединков на выезде

Три из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Чехии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что Чехия более стабильная, чем команда Ирландии, а преимущество своего стадиона дает хозяевам еще больше шансов на успех.