вчера, 11:04
Шотландия – Япония: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на международный товарищеский матч Шотландия – Япония, который состоится 28 марта 2026 года.

Шотландия

Сборная Шотландии достигла настоящего успеха, ведь в последнем туре смогла обойти Данию в квалификации и занять первое место в группе, таким образом получив прямую путевку на ЧМ 2026. Теперь коллективу нужно беречь себя от ненужных травм и сыгрываться плотнее, а также проводить товарищеские встречи с разными по игровому стилю командами. Встреча с Японией будет интересной, ведь сборные играют совершенно в разный футбол, поэтому зрителям независимо от результата скучать не придется.

Два последних матча сборной Шотландии завершились победой над Данией (4:2) и поражением от Греции (2:3).

Япония

Сборная Японии является интересной и одной из сильнейший сборных своего региона, поэтому встреча с Шотландией станет для них этапом подготовки и своего рода проверкой. Некоторые футболисты этой сборной играют в известных европейских клубах и должны внести свой вклад в эту игру. Результат в этот раз будет не так значим, как качество игры и готовность футболистов выполнять поставленные задачи.

Два последних товарищеских матча Японии завершились победами над Боливией (3:0) и Ганой (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победа Шотландия – 3.4
  • Ничья – 3.35
  • Победа Япония – 2.15

Статистика

  • Шотландия выиграла пять из семи последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних матча Японии на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Шотландии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что букмекеры недооценивают шотландцев, у которых собрался сильный состав и они хотят это доказать еще до ЧМ 2026.

