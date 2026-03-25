Шотландия – Япония: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 11:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на международный товарищеский матч Шотландия – Япония, который состоится 28 марта 2026 года.

Шотландия

Сборная Шотландии достигла настоящего успеха, ведь в последнем туре смогла обойти Данию в квалификации и занять первое место в группе, таким образом получив прямую путевку на ЧМ 2026. Теперь коллективу нужно беречь себя от ненужных травм и сыгрываться плотнее, а также проводить товарищеские встречи с разными по игровому стилю командами. Встреча с Японией будет интересной, ведь сборные играют совершенно в разный футбол, поэтому зрителям независимо от результата скучать не придется.

Два последних матча сборной Шотландии завершились победой над Данией (4:2) и поражением от Греции (2:3).

Япония

Сборная Японии является интересной и одной из сильнейший сборных своего региона, поэтому встреча с Шотландией станет для них этапом подготовки и своего рода проверкой. Некоторые футболисты этой сборной играют в известных европейских клубах и должны внести свой вклад в эту игру. Результат в этот раз будет не так значим, как качество игры и готовность футболистов выполнять поставленные задачи.

Два последних товарищеских матча Японии завершились победами над Боливией (3:0) и Ганой (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победа Шотландия – 3.4

Ничья – 3.35

Победа Япония – 2.15

Статистика

Шотландия выиграла пять из семи последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча Японии на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз