Такие видеоповторы нам не нужны! Главные грехи протокола VAR

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сегодня, 21:10

«Соккер.ру» – о том, как прекрасную идею опошляют бездумным использованием.

Был и остаюсь сторонником системы видеоповторов в футболе, но, к сожалению, нужно признать, что VAR в нынешнем виде портит игру и привносит весьма условную справедливость, о которой все мечтали. Что точно произошло, так это смещение вектора недовольства и непонимания. И да, некоторые ошибки раньше было даже проще понять, принять и простить, потому что у арбитра два глаза и не всегда оптимальная позиция. Человеческий фактор, знаете ли.

Из-за этого и ответственные лица быстрее признавали ошибки, не вели утомительные монологи, не ссылались без конца на протокол VAR и не топили непрофессионалов в разных интерпретациях схожих моментов, как Виктор Кашшаи во вчерашнем эфире. Судейство, которое с введением видеоповторов должно было сделать шаг к внятности и справедливости, для широкого круга зрителей стало менее прозрачным, потому что правила позволяют профи жонглировать правдой.

Тот же VAR в сегодняшнем виде остается красивой идеей, а на практике мы имеем замечательное многофункциональное устройство без толковой «прошивки». Так часто бывает, и вы могли сталкиваться в быту с прекрасными с инженерной точки зрения приборами, в которые нерадивые программисты не потрудились вложить достойные физической оболочки «мозги». С VAR ровно такая ситуация, и это убивает большинство хороших смыслов.

«Слепые зоны» в системе

Раньше казалось, что с видеоповторами начнется «век справедливости» в футболе, но VAR начал с кучи условностей: смотрим не все моменты, а только пенальти, красные карточки и голы. Если футболисту не по делу показали вторую желтую карточку или, напротив, игрок несправедливо избежал удаления, это неподсудные эпизоды. Не помогут видеоповторы, когда речь идет об опасных штрафных, а ведь в иных матчах даже решение об угловом, особенно на последних минутах, может оказаться судьбоносным.

Откуда такое пренебрежение к эпизодам за очерченным кругом? Понятно, что все из-за экономии времени, но эту проблему можно и нужно решать глобально: или использовать VAR по запросу команд — допустим, по две попытки на тайм, причем в случае неправоты рефери использованный запрос не сгорает, или сделать главным арбитра у монитора, чтобы он диктовал решения. Еще один вариант — перевести футбол на рельсы «чистого времени», и не бояться пауз из-за просмотра видеоповторов, телевизионщики научатся заполнять их рекламой, зрители — поцелуями, пивом и сэлфи. И всем хорошо.

Нынешняя система слепа на один глаз и хромает на обе ноги, такое использование VAR – это натягивание баяна на балалайку с уверенностью, что на выходе получится музыкальный инструмент с уникальным звучанием. Нет, получится два испорченных инструмента, только и всего.

Плохая сочетаемость с классическим судейством

На сегодняшний день не существует эффективного гибрида «полевого судейства» и VAR , это две отдельные системы, взаимодействие между которыми не выстроено, а коммуникация на уровне школьных записок. Моменты на стыке интересов пытаются регулировать вручную, например, арбитры на линии теперь поднимают флажки с задержкой или вовсе пропускают офсайды из-за сомнений. Так не должно быть. В идеале систему определения «вне игры» следует автоматизировать с помощью чипов, спрея или иных современных технологий, но пока этого не произошло, нужен нормальный алгоритм взаимодействия, в котором системы будут дополнять друг друга.

Скажем, у арбитров на линии нужно отобрать флажки, чтобы они ими никого не смущали, а вручить устройства с кнопкой, которую рефери должен нажимать в случае офсайда. Нажимать всегда, ни на кого не оглядываясь. Сигнал поступает к главному, а тот останавливает игру, когда получает второе подтверждение офсайда из VAR -комнаты. Для реализации не нужны дорогостоящие нанотехнологии, зато эффективность повысится. Чисто протокольный недочет.

«Параллельные реальности»

Показательный эпизод произошел в июньском матче «Локомотив» — «Оренбург», когда Станислав Васильев показал желтую карточку, которая стал второй, защитнику гостей Даниелу Мишкичу и назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Повторы показали, что перед фолом Мишкича на Крыховяке «железнодорожники» нарушили правила в атаке, поэтому пенальти отменили, но Мишкич ушел с поля, потому что сфолил на оппоненте грубо.

Был бы это тактический фол, желтую карточку аннулировали бы. Но, позвольте, разве это не рефери, пропустивший нарушение правил в атаке, создал ситуацию, в которой Мишкич вынужден был грубо играть против Крыховяка? Однако VAR -справедливость не учитывает этого и создает параллельные реальности: игра продолжается и без пенальти, и без Мишкича, хотя в одной временной линии так вроде бы быть не может. Такие лакуны в протоколе подрывают доверие к системе.

Принцип «очевидной ошибки»

А вот это мой самый любимый пункт, особенно на фоне выступлений Виктора Кашшаи, который этим принципом теперь оправдывает любое невмешательство VAR в течение матча. Глава судейского корпуса РФС говорит так:

Должна случиться очевидная ошибка со стороны рефери, чтобы VAR на это указал. Например, судья не увидел руку, которую видел весь стадион. Если момент дискуссионный — решение арбитра в поле остается в силе.

Здесь Кашшаи дает очередную удобную интерпретацию — для него все решения арбитров правильные, а везде, где VAR не вмешивается, не совершались очевидные ошибки. Это позволяет даже одинаковые эпизоды подавать под разным соусом, но сейчас разговор не о Кашшаи и не о судействе в РПЛ , а о том, что VAR сознательно самоустраняется от тех сложных эпизодов, где видеоповторы как раз помогут разобраться.

Принцип «очевидной ошибки» подчеркивает, что во всех сложных и спорных эпизодах футбол остается с теми же голыми руками (и не только руками), что и раньше — вся ответственность на главном арбитре, у которого по-прежнему только два глаза и один просмотр с одной точки. Да и как точно определить, где явная ошибка, а где нет? Это еще одна условность и еще одна интерпретация, перекрывающая кислород справедливости.

VAR – черный ящик