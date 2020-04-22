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УЕФА отменит использование VAR в оставшихся матчах ЛЧ и ЛЕ

22 апреля 2020, 20:22

По информации Mundo Deportivo, на заседании Исполкома УЕФА в четверг, 23 апреля, руководство союза может отменить использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, отложенных из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что подобное решение может быть принято из-за того, что в контрольной комнате, в которой работают видеоассистенты арбитра, очень сложно соблюдать безопасные дистанции.

Ранее в УЕФА опровергли информацию о том, что ВОЗ рекомендовала организации отменить все международные турниры до конца 2021 года. 

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Все комментарии
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
вчера в 20:37
Жаль зенит не играет только в еврокубках.
Альфамен
Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 15:01
Так вроде написал в сообщении.Или у Вас со зрением проблемы???Тогда срочно к врачу,с этим не шутят....
Альфамен
Альфамен ответ BarSlona (раскрыть)
вчера в 15:00
С Вами общаться не интересно,для Вас специальные клубы есть....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:55
Это будет не радостное решение.
Азамат марксович
Азамат марксович
вчера в 12:03
Очем вы ребята из за вируса клуби пртеряли бабки они должны их отработать если вар не будет работать начнетса продажные матчи с бук канторами договарные матчи.
Legend 6
Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 07:58
Кого там Реал разобрал?
BarSlona
BarSlona ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 01:55
Так прикольно когда фаны мароканского заднеприводного клубишки с картонными кубками пытаются огрызаться , изза того что они вечно 2е;))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Конфедерат (раскрыть)
вчера в 01:50
Вот только в Лондонском институте экономики провели исследования, и выяснили, что без вар Ливерпуль выигрывал бы у МС все равно +18 очков, так то, ЛиВАРпуль ничего больше, как выдумка хейтеров Ливерпуля.
Альфамен
Альфамен ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 00:34
Чтоб так категорично судить,нужно чтоб данная информация была официальной,а не из разряда бабушка на лавочке сказала...
Альфамен
Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 00:32
Этот "донный" Реал разобрал на запчасти Вашу Барсу в Классико.Если Реал донный,тогда какая же Барса?
Не спартак
Не спартак
вчера в 00:27
Сказали бы сразу, не оправдал себя.
Faustello
Faustello
22 апреля в 23:15
Бред, пандемия мозгов в УЕФА уже давно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
22 апреля в 22:45
Какие - то аргументы детские по поводу просмотровой комнаты. А как же, в таком случае, футболисты, надо тогда и им запретить приближаться друг к другу ближе чем на два метра. По-моему, как раз в просмотровой наиболее безопасное место, разве не так ? Обезопасить трех человек за мониторами гораздо проще, чем двадцать пять мужиков, включая арбитров, на поле, да кучу запасных с обслуживающим персоналом. Ничего не понимаю в логике УЕФА.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 22:17
скорее всего и без игроков..пандемия же...зарики бросать будут
Ruslan3132
Ruslan3132
22 апреля в 22:16
ого, будут барсу тянуть что ли чтобы не обанкротились?
Legend 6
Legend 6
22 апреля в 21:57
Понятно, донный Реал будут протаскивать к очередному ушастому.
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 21:18
Временная вынужденная мера. Ничего страшного нет. Раньше не знали, что такое VAR, но судили лучше, честнее.
VIPded
VIPded
22 апреля в 21:13
Ну и зря..
Конфедерат
Конфедерат
22 апреля в 21:11
Ливерпуль всё равно вылетел! Теперь вару помогать некому!
параZит
параZит
22 апреля в 21:04
Напомните пожалуйста, "Реал Мадрид" еще участник или уже победитель этой ЛЧ?
рус фан
рус фан
22 апреля в 21:00
Возможно будут потом скандалы, типа так специально сделали, а ошибки арбитров не случайны.
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 20:54
Ну да. Играть без зрителей, без VAR. Давайте ещё и без вратарей)))))
112910415
112910415
22 апреля в 20:51
это решение можно понять
Footbolista
Footbolista
22 апреля в 20:49
Не долго музыка VARилась...
drug01
drug01
22 апреля в 20:48
Мы так уже привыкли,была возможность исправить некоторые ошибки арбитров в таких ответственных матчах с использованием этой системы и вот..... пожелаем ,что это временное явление и здоровье важнее всего!
AgentART
AgentART
22 апреля в 20:38
Толку от ВАРа все равно никакого, даже больше вреда.
ДСА
ДСА
22 апреля в 20:29
Судьи недополучают денег, нужно как-то компенсировать.
dimagas2
dimagas2
22 апреля в 20:26
ЛЧ и ЛЕ думаю так и не доиграют.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 20:23
да совсем надо отменять
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