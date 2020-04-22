УЕФА отменит использование VAR в оставшихся матчах ЛЧ и ЛЕ

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22 апреля 2020, 20:22

По информации Mundo Deportivo, на заседании Исполкома УЕФА в четверг, 23 апреля, руководство союза может отменить использование системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, отложенных из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что подобное решение может быть принято из-за того, что в контрольной комнате, в которой работают видеоассистенты арбитра, очень сложно соблюдать безопасные дистанции.