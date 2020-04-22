УЕФА отменит использование VAR в оставшихся матчах ЛЧ и ЛЕ

По информации Mundo Deportivo, на заседании Исполкома УЕФА в четверг, 23 апреля, руководство союза может отменить использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, отложенных из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, что подобное решение может быть принято из-за того, что в контрольной комнате, в которой работают видеоассистенты арбитра, очень сложно соблюдать безопасные дистанции.
Ранее в УЕФА опровергли информацию о том, что ВОЗ рекомендовала организации отменить все международные турниры до конца 2021 года.