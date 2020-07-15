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VAR в течение пары минут отобрал у «Спартака» пенальти и гол

15 июля 2020, 18:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Московский «Спартак» в течение нескольких минут матча против «Ахмата» дважды стал жертвой системы VAR.

Сначала арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной. А спустя несколько мгновений после подачи углового гол забил Эсекель Понсе, но и тут VAR сыграл против «Спартака». После просмотра повтора судьи решили, что в офсайде находился партнер Понсе по команде Самуэль Жиго, который мяча в атаке не коснулся, но находился на его траектории полета.

Недавно владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал VAR.

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bashnat013
bashnat013
16 июля в 09:09
Как это нытье надоело,таких надо даже не в ФНЛ ,а во вторую лигу пока себя вести не научатся
112910415
112910415
16 июля в 05:22
а гол-то был чистый !
Ruslan7797
Ruslan7797
15 июля в 23:14
Я еще удивляюсь как наши мячи засчитали или VAR сломался или судью завтра уволят что дал Спартаку победить
mortid
mortid ответ RamonCSKA (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 22:02
    Знатог
    Знатог
    15 июля в 21:53
    А если серьёзно, то в случае с пенальти как раз спартак сжульничал. Соперник чуть коснулся игрока Спартака за штрафной, а он вбежал в штрафную и упал. Объективный судья клюнул на этот трюк и назначил пенальти, то есть подыграл Спартаку. Но потом разобрался.
    zzz-
    zzz-
    15 июля в 21:47
    судья на бровке который отменил гол и ждал решения вар...так кулаком махал радостно когда гол отменили)))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
    15 июля в 21:22
    Задолбали двойные стандарты и наши судьи ! Матч Зенит - Спартак ( 4: 2 ) .Мяч попадает в опорную руку лежащего и опирающегося на эту руку Ещенко .В итоге эта тв.....рь Иванов ставит на точку ! ???????? Либо рука была ,либо нет !
    Adolf33
    Adolf33 ответ спартак 1987 (раскрыть)
    15 июля в 21:06
    Гол Зобнина надо было отменять. Зачем бить так сильно и издалека.?! А как наVAR смотрел на Соболева? Нельзя дважды 1 защитника обходить и воротчика обманывать - свободный удар!
    Знатог
    Знатог
    15 июля в 20:58
    Пенальти не было, а гол можно было засчитать.
    Сп62
    Сп62
    15 июля в 20:52
    Ну, правильно. Семёнов рукой ложится на мяч. Тысячи глаз это видят, а Безбородов со штангельциркулем этого не хочет видеть. Ему хоть микрометр, хоть электронный микоскоп. У него задача одна, найти активное вне игры.
    спартак 1987
    спартак 1987
    15 июля в 20:50, ред.
    Всех КБ с победой! В первом тайме судьи снова поиздевались над Спартаком ( удивила реакция бокового когда VAR отменил гол Понсе, увидев пасивный офсайд у Жиго. рефери просто сделал жест рукой и чуть не крикнул есссс!!! ) далее Семёнов просто катается на мяче и останавливает круглого рукой на глазах у Сухого...который промолчал. Джикия просто от злости бил кулаками газон стадиона, понимая что разговаривать с людьми в чёрной форме бесполезно. ну а во втором вместо Зобнина Ромы вышел Зидан и такой удар никакой VAR и судьи не смогли отменить! понятно что перед игрой в питере Аиртону нужен отдых, но Мирзов это просто нечто! ржали над ним с отцом весь второй тайм😂 яй..а Максименко спасли Спартак, не отбей тогда Саша игра могла пойти по другому сценарию. Соболев просто подтвердил свой класс, забил тоже так что подкопаться судьям было просто не к чему. хорошо сегодня вышел Тиль, хотелось бы увидеть его в паре с Бакаевым в игре против зенита. хорошую игру провёл Жиго, только всё время при стандартных положениях лезит в офсайд, Аиртон тоже хорош, Бакаев снова провёл игру блекло. теперь посмотрим как завтра сыграет уфа, шансы на 6ю строчку пока ещё остаются. вперёд Спартак!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    15 июля в 20:42, ред.
    И Вар оказывается бывает бессилен против Спартака, когда команда соберется и не опускает руки, а колотит, колотит, колотит...)).
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
    15 июля в 20:39
    Анекдотами отвлекал ? Или моргал чаще ,чем обычно ? Бред !
    Инсаров
    Инсаров
    15 июля в 20:32
    Судья в течение пары минут отобрал у "Спартака" пенальти и гол и умудрился затем не заметить игру рукой.
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    15 июля в 20:26
    Как можно отобрать пенальти, которого не было.
    cska1948
    cska1948
    15 июля в 20:13
    VAR в течение пары минут отобрал у «Спартака» пенальти и гол
    ----------------------
    И тем самым восстановил на поле СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
    cska1948
    cska1948 ответ beloff (раскрыть)
    15 июля в 20:12
    На эту руку защитник падал, а не играл ей в мяч.Когда ты падаешь на бок,то в каком положении твоя рука? Ты инстинктивно рукой ищешь ОПОРУ на земле.
    spartak kursk
    spartak kursk
    15 июля в 20:11
    Сегодня ВАРу можно сказать спасибо))))...Наконец-то у игроков появилась спортивная злость.Оказывается можно преодолеть систему...
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 июля в 20:09
    Жиго отвлекал не только вратаря, но и защитника.
    pomor 445
    pomor 445 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    15 июля в 20:01
    Проблема в том, что ВАР это точный инструмент, который есть у судьи, но нет у игроков, тренеров и болельщиков. Образно говоря, ВАР измеряет штангенциркулем, а остальные на глазок. Требуются такие допуски и допущения, которые уравняли бы человеческие возможности с возможностями ВАР. Например, если считать офсайдом положение игрока, когда он за линией всем корпусом, то ВАр перестанет ловить микроны и человеку его решения будут очевидны в подавляющем числе нарушений. Пока же человек просто не видит того, что видит вар.
    makkie
    makkie
    15 июля в 19:59
    Не помогло!
    3-0 и по домам.
    Спартак сегодня был сильнее во всём!
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода ответ Армейская душа (раскрыть)
    15 июля в 19:56
    Ага, и Глушаку, который спецом мимо ворот бьёт, пеналь выпрашивает, для Жиго коридор открывает))
    Sаshа
    Sаshа ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    15 июля в 19:54
    По правилам как Зенит)
    pomor 445
    pomor 445
    15 июля в 19:53
    ВАР не против, а за справедливость.
    Армейская душа
    Армейская душа
    15 июля в 19:47
    Спасибо Шалимову, который сдал матч спартачам
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    15 июля в 19:37
    Респект редакции сокера! Хоть у одного солидного издания проснулась совесть и отвага
    VAN ARM
    VAN ARM
    15 июля в 19:34
    пенальти по делу . в голе не вижу нарушений)))))
    MAYERS
    MAYERS
    15 июля в 19:31
    Заголовок звучит как сценарий ограбления из фильмов Гая Ричи xD :rofl: хД
    Zenit_84
    Zenit_84
    15 июля в 19:27
    Кровожадный
    Арбалет
    Арбалет
    15 июля в 19:22
    ВАР заговорщики купили.
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