VAR в течение пары минут отобрал у «Спартака» пенальти и гол

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15 июля 2020, 18:41

Московский «Спартак» в течение нескольких минут матча против «Ахмата» дважды стал жертвой системы VAR .

Сначала арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной. А спустя несколько мгновений после подачи углового гол забил Эсекель Понсе, но и тут VAR сыграл против «Спартака». После просмотра повтора судьи решили, что в офсайде находился партнер Понсе по команде Самуэль Жиго, который мяча в атаке не коснулся, но находился на его траектории полета.