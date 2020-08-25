«Динамо» Москва – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:13

«Динамо» Москва и «Зенит» померяются силами в рамках пятого тура РПЛ . Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.08.2020.

«Динамо» Москва

Московская команда разжилась семью очками в четырех матчах и занимает пятую позицию в турнирной таблице. В прошлом туре «Динамо» проиграло первый матч в сезоне, когда уступило «Арсеналу» в Туле (0:2).

Перед этим «Бело-голубые» показывали надежную игру в обороне, которая обеспечила им победы над «Уралом» (2:0), «Ростов» (2:0) и ничью в противостоянии с «Ротором» (0:0).

«Зенит»

«Зенит» остается единственной командой РПЛ , которая выиграла все четыре стартовых матча. Под каток команды Сергея Семака попали «Ротор» (2:0), «Ростов» (2:0), ЦСКА (2:1) и «Тамбов» (4:1).

Добавим, что «Зенит» побеждает в девяти матчах кряду во всех турнирах. При этом, в пяти последних матчах команда забивала минимум два гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» — 5.190

Ничья – 3.740

Победит «Зенит» — 1.704

Статистика

«Зенит» выиграл 3 последних матча против «Динамо».

В 3 из 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5).

В 8 последних матчах «Динамо» в Москве забивалось не больше двух голов.

Прогноз

Хозяевам могут рассчитывать на очки в этой встрече, лишь при надежной игре в обороне. Домашние матчи «Динамо» стабильно завершаются «низом».