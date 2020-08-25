«Динамо» Москва – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Динамо» Москва и «Зенит» померяются силами в рамках пятого тура РПЛ. Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.08.2020.
«Динамо» Москва
Московская команда разжилась семью очками в четырех матчах и занимает пятую позицию в турнирной таблице. В прошлом туре «Динамо» проиграло первый матч в сезоне, когда уступило «Арсеналу» в Туле (0:2).
Перед этим «Бело-голубые» показывали надежную игру в обороне, которая обеспечила им победы над «Уралом» (2:0), «Ростов» (2:0) и ничью в противостоянии с «Ротором» (0:0).
«Зенит»
«Зенит» остается единственной командой РПЛ, которая выиграла все четыре стартовых матча. Под каток команды Сергея Семака попали «Ротор» (2:0), «Ростов» (2:0), ЦСКА (2:1) и «Тамбов» (4:1).
Добавим, что «Зенит» побеждает в девяти матчах кряду во всех турнирах. При этом, в пяти последних матчах команда забивала минимум два гола.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» — 5.190
- Ничья – 3.740
- Победит «Зенит» — 1.704
Статистика
- «Зенит» выиграл 3 последних матча против «Динамо».
- В 3 из 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5).
- В 8 последних матчах «Динамо» в Москве забивалось не больше двух голов.
Прогноз
Хозяевам могут рассчитывать на очки в этой встрече, лишь при надежной игре в обороне. Домашние матчи «Динамо» стабильно завершаются «низом».
«Зенит» пока не ощущает конкуренции в РПЛ, но физические кондиции команды Семака не безграничны. В связи с этим, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.819.