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Исландия – Англия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 07:53

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА, в котором сыграют сборные Исландии и Англии. Матч пройдет 5-го августа 2020 года в Рейкьявике.

Исландия

Национальная сборная Исландии не смогла квалифицироваться на ЕВРО-2020 через отборочный этап. В группе Н команда набрала 19 очков и заняла третье место, отстав от Турции на четыре очка.

В десяти сыгранных поединках «Викинги» показали такие результаты: шесть побед, одна ничья и три поражения. Добавим, что в пяти домашних матчах отбора Исландия одержала четыре победы, проиграв только Франции (0:1).

Англия

Для английской сборной отбор к ЕВРО-2020 прошел успешно. В группе A подопечные Гарета Саутгейта набрали 21 очков и уверенно заняли первое место.

Англичане наиграли на семь побед, и только однажды проиграли. Неудачным для команды оказался выезд в Чехию, где сильней была местная сборная (1:2). Отметим, что за восемь матчей отбора Англия забила 37 голов, пропустив при этом шесть мячей.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Исландия – 13.600
  • Ничья – 5.590
  • Победит Англия – 1.277

Статистика

  • В пяти последних домашних матчах Исландия пропустила два гола.
  • Последняя очная встреча команд завершилась в пользу Исландии (2:1).
  • В двух очных противостояниях команды обменивались забитыми голами.

Прогноз

Команда Исландии заметно сбавила обороты, но еще не лишилась шансов квалифицироваться на ЕВРО-2020. Вскоре «Викинги» примут участие в стыковых матчах, где им нужно выложиться по максимуму.

Англия может себе позволить эксперименты с составом в Лиге Наций УЕФА, поэтому качество игры гостей может заметно просесть. В БК Pinnacle ставку на Ф1(+2) можно разместить с коэффициентом 1.581.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:51
У Англии настолько мощный состав, что тяжело представить хоть какую-то борьбу в этом противостоянии ( быстрая и ловкая атака, умеющая комбинировать и разыгрывать на коротке)...неповоротливым «викингам» будет очень тяжко....хотя многие по инерции еще считает Исландию околотопом, но я бы не ориентировался на рейтинг буков ( обновлялся пару раз за год).... так что матч обещает быть интересным...
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