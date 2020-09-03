Исландия – Англия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА, в котором сыграют сборные Исландии и Англии. Матч пройдет 5-го августа 2020 года в Рейкьявике.
Исландия
Национальная сборная Исландии не смогла квалифицироваться на ЕВРО-2020 через отборочный этап. В группе Н команда набрала 19 очков и заняла третье место, отстав от Турции на четыре очка.
В десяти сыгранных поединках «Викинги» показали такие результаты: шесть побед, одна ничья и три поражения. Добавим, что в пяти домашних матчах отбора Исландия одержала четыре победы, проиграв только Франции (0:1).
Англия
Для английской сборной отбор к ЕВРО-2020 прошел успешно. В группе A подопечные Гарета Саутгейта набрали 21 очков и уверенно заняли первое место.
Англичане наиграли на семь побед, и только однажды проиграли. Неудачным для команды оказался выезд в Чехию, где сильней была местная сборная (1:2). Отметим, что за восемь матчей отбора Англия забила 37 голов, пропустив при этом шесть мячей.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Исландия – 13.600
- Ничья – 5.590
- Победит Англия – 1.277
Статистика
- В пяти последних домашних матчах Исландия пропустила два гола.
- Последняя очная встреча команд завершилась в пользу Исландии (2:1).
- В двух очных противостояниях команды обменивались забитыми голами.
Прогноз
Команда Исландии заметно сбавила обороты, но еще не лишилась шансов квалифицироваться на ЕВРО-2020. Вскоре «Викинги» примут участие в стыковых матчах, где им нужно выложиться по максимуму.
Англия может себе позволить эксперименты с составом в Лиге Наций УЕФА, поэтому качество игры гостей может заметно просесть. В БК Pinnacle ставку на Ф1(+2) можно разместить с коэффициентом 1.581.