Антирекорд, спорное удаление и шесть пропущенных голов на «Олд Траффорд». Худший день Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 22:32

Одно из самых болезненных поражений «Манчестер Юнайтед» за последние годы. «Соккер.ру» — об ударе, который получил МЮ на «Олд Траффорд».

Противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» воспринималось как центральное в этот английский уик-энд, но мало кто мог предположить, что игра окажется настолько громкой. Точнее, ее результат. Это полнейшее фиаско МЮ , которое только подчеркивает все те проблемы команды, о которых говорили много в последние недели. В первую очередь, речь о пассивности на трансферном рынке. Клуб уровня «Юнайтед» не может и не должен себе позволять решать кадровые вопросы в последние сутки перед закрытием трансферного окна.

Это признак полной несостоятельности менеджмента. Как и то, что «Юнайтед» зациклился на усилении атаки, но не хочет замечать, что набор из шести центральных защитников себя совершенно не оправдывает. Уже все эксперты, имеющие отношение к МЮ и совершенно далекие от клуба, трезвонят и намекают, что нужно укреплять оборону. Видимо, должен был случиться вот такой показательно унизительный матч, чтобы эта необходимость стала очевидной. Вот только времени на исправление уже не остается. Конечно, в чем-то матч получился необычным и не показательным, но очень наглядным.

Ужасная оборона МЮ и провал Магуайра

«Манчестер» быстро вышел вперед благодаря голу Бруно Фернандеша с пенальти, назначенного в первой же атаке хозяев – Санчес сбил в штрафной Марсьяля. Но как быстро МЮ вышел вперед, так же быстро «Тоттенхэм» сравнял. Причем это был первый тревожный сигнал в сторону защиты «Юнайтед», которая устроила цирк перед своими воротами, где Магуайр и компания не смогли просто вынести мяч подальше, а в итоге под прессингом подарили его перед воротами «шпорам», и Ндомбеле счет сравнял. Второй гол «Тоттенхэма» был забит через несколько минут и тоже ознаменовал собой провал защиты. Тот же Магуайр свалил Кейна и выключился из борьбы, а Харри быстро сориентировался и разыграл штрафной, использовав возникшую в центре защиты соперника дыру. Голом ее заткнул Сон Хын Мин.

И вот дальше могут робко поднять голос болельщики и представители МЮ . Потому что следующее решение судьи Энтони Тейлора, которое сыграло значительную роль в противостоянии, вызывает вопросы. На исходе получаса встречи судья удалил Марсьяля за толкотню с Ламелой. Причем в стандартной борьбе в штрафной Эрик первым оттолкнул Антони, попал в район шеи. Рефлекторно Марсьяль ответил тем же.

Ну толкаются люди и толкаются, судьи обычно в это время просто «шикают» на них и все. Но тут Ламела, несколько секунд поразмыслив, решает схватиться за лицо, словно ему впился в него вампир. И рефери реагирует так, как, наверное, сам Ламела не ожидал – просто удаляет Марсьяля. Правда, сам Эрик получил желтую карточку за провокацию. Но что она на фоне того, что соперник почти на полтора тайма остался в меньшинстве.

Кстати, сразу же «Тоттенхэм» численный перевес реализовал. Не без помощи многострадальной обороны МЮ . Теперь персонально привез гол Байи, а реализовала его все та же парочка: Сон отпасовал, Кейн забил. По сути, игра была сделана уже в тот момент. Но еще до перерыва Сон оформил дубль, заодно поиздевавшись над обороной «Юнайтед». Орье протолкнул мяч между ног защитнику, а кореец в касание с острого угла отправил мяч между ног де Хеа и мимо другого игрока обороны МЮ , который нелепо на это взирал.

Исторический антирекорд

Этот гол еще и историческим стал в какой-то степени. Потому что «Юнайтед» в чемпионате Англии пропустил четыре мяча за первый тайм впервые с мая 1990 года, когда к перерыву уступал «Ноттингему» со счетом 0:4. Нынешняя оборона позволяет ставить и такие антирекорды. И как бы не спишешь все на игру в меньшинстве. Ведь все эти голевые комбинации «Тоттенхэма» проходили при полном провале и попустительстве обороны МЮ , которая оказалась и рыхлой, и невнимательной, и инфантильной, и медленной. Наличие и отсутствие Марсьяля тут никакой роли не играло. К тому же первые два гола с теми же грубейшими ошибками были пропущены в полном составе.

Второй тайм в таких условиях превратился в пустую формальность, к тому же игроки МЮ снова в основном жалели себя, перестали бороться, добегать, проявлять характер. Причем такой инфантилизм накрыл всю команду. Почему-то в перерыве Сульшер решил обновить центр полузащиты, выпустив сразу Мактоминея и Фреда вместо Матича и Фернандеша. Словно это они были ключевыми виновниками. А не тот же Погба, например, если говорить о центре полузащиты. Поль, впрочем, свое слово еще в самом конце сказал, когда сфолил на пенальти, с которого Кейн оформил дубль и забил шестой мяч «Тоттенхэма». А пятый случился в самом начале второго тайма, и отличился Орье, которого много критикуют, но на фоне «Юнайтед» этот крайний защитник «шпор» отыграл просто божественно. Все познается в сравнении.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 5 (2) – 22 (8)

Чудовищная разница по главному показателю остроты игры, который продемонстрировал, что у МЮ не только не было обороны, но и атаки. Хотя к последнему претензий меньше, учитывая, что с 30-й минуты «Юнайтед» играл в меньшинстве. В любом случае хотя бы для приличия можно было постараться во втором тайме, когда «Тоттенхэм» сам играл расслабленно. Но нет, за второй тайм «Юнайтед» нанес всего один (!) удар в сторону ворот соперника. И ни одного в створ. А самым бьющим на поле был Кейн, который исполнил семь попыток – больше, чем весь МЮ .

Владение мячом (точность передач): 38% (83%) – 62% (90%)

По владению мячом все понятно – здесь в большей мере влияние оказывал тот факт, что МЮ играл в меньшинстве. «Тоттенхэм» комфортно владел мячом после удаления Марсьяля, а «Юнайтед» и не боролся за этот компонент. Точность же отражает отсутствие прессинга со стороны «Манчестера».

Слова

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Очень трудно выразить все словами. Ужасное чувство. Худший день, который я пережил как игрок и как тренер МЮ . Приходилось терпеть крупные поражения и раньше, но мы оправлялись. Нам надо просто отправить ребят в сборные, помочь им найти себя. После такого результата нужно очистить голову и смотреть вперед. Ошибки часть жизни, но мы допустили слишком много ошибок в одном матче. И нас наказывали почти за все ошибки. Мы не можем такое принять. Всю ответственность несу я. Удаление Марсьяля? Это палка о двух концах. С одной стороны, Антони молодец, что не упал, когда его ударили в шею. Но не стоило отвечать тем же. Когда так делаешь, всегда есть шанс, что тебя удалят. Но реакция Ламелы. Если бы это был мой сын, я бы посадил его на чердак на две недели без еды. Так нельзя делать. Это шутка.

Жозе Моуриньо (главный тренер «Тоттенхэма»):