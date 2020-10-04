Заболотный — о дубле «Ростову»: «В десятом туре наконец-то прорвало»

Нападающий «Сочи» поделился эмоциями после дубля в ворота «Ростова» (4:2) в матче 10-го тура РПЛ .

Что необходимо, чтобы еще и еще видели такие голы? Только моя работа на тренировках. Получилось то, что задумывали, в десятом туре наконец-то прорвало. Соперник не уступал ни в чем. Они постоянно сравнивали счет, давали нам стимул, было сложно играть. Повезло, что у них эмоционально не сдержался игрок, это пошло нам на пользу.