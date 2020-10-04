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Заболотный — о дубле «Ростову»: «В десятом туре наконец-то прорвало»

04 октября 2020, 19:32
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился эмоциями после дубля в ворота «Ростова» (4:2) в матче 10-го тура РПЛ.

Что необходимо, чтобы еще и еще видели такие голы? Только моя работа на тренировках. Получилось то, что задумывали, в десятом туре наконец-то прорвало. Соперник не уступал ни в чем. Они постоянно сравнивали счет, давали нам стимул, было сложно играть. Повезло, что у них эмоционально не сдержался игрок, это пошло нам на пользу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 октября в 00:19
в 10-м сезоне наконец то прорвало...
mortid
mortid
04 октября в 20:27
Слабительное нужно пить, от запоров. Тогда бы намного раньше прорвало :D
Leha-ha50
Leha-ha50
04 октября в 19:55
«В десятом туре наконец-то прорвало»
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А может просто остатки "выплеснул"???
h8you
h8you
04 октября в 19:42
красава
beefs
beefs
04 октября в 19:40
прорвало когда забьешь хотя бы в трех-четырех матчах...
stachel
stachel ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 октября в 19:38
В будущей пятилетке, может быть..
Q-J-G
Q-J-G ответ DmitryMalorodov (раскрыть)
04 октября в 19:37
Добрый вечер, спасибо за информацию.
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ Q-J-G (раскрыть)
04 октября в 19:34
Добрый вечер.
Можно, но автоцензура ссылку может скрыть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 19:34
Теперь точно попрет...
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