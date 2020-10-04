Слуцкий: «До удаления мы контролировали ход встречи»

Главный тренер «Рубина» подвёл итоги матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Мы понимали, как будет проходить игра. «Ахмат» очень агрессивная команда, они хорошо играют в переходах. Мы понимали, что будет высокая игровая плотность. Я считаю, что до удаления мы контролировали ход встречи, забили гол, было много моментов. После удаления сконцентрировались в обороне и попытались удержать счет. Другого варианта у нас не было, но нам не удалось это сделать.

Нам где-то не хватает реализации, мы не добрали очки. У наших «завершателей» нет сверхсолидного уровня, потому что большая группа игроков — молодые и нестабильные. Даже сегодня мы можем сказать, что Макаров не очень вошел в игру, а Бакаев хорошо выглядел. И была куча игр, где было все наоборот. Я считаю, мы не добрали где-то 3-4 очка как минимум. Понятно, что если их приплюсовывать, то это борьба за самые высокие места. Но за все 10 туров не было провальной игры по качеству.