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Слуцкий: «До удаления мы контролировали ход встречи»

04 октября 2020, 19:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Мы понимали, как будет проходить игра. «Ахмат» очень агрессивная команда, они хорошо играют в переходах. Мы понимали, что будет высокая игровая плотность. Я считаю, что до удаления мы контролировали ход встречи, забили гол, было много моментов. После удаления сконцентрировались в обороне и попытались удержать счет. Другого варианта у нас не было, но нам не удалось это сделать.

Нам где-то не хватает реализации, мы не добрали очки. У наших «завершателей» нет сверхсолидного уровня, потому что большая группа игроков — молодые и нестабильные. Даже сегодня мы можем сказать, что Макаров не очень вошел в игру, а Бакаев хорошо выглядел. И была куча игр, где было все наоборот. Я считаю, мы не добрали где-то 3-4 очка как минимум. Понятно, что если их приплюсовывать, то это борьба за самые высокие места. Но за все 10 туров не было провальной игры по качеству.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
04 октября в 20:30
Тут частично можно согласиться, но все же следует признать, что поначалу Ахмат смотрелся солиднее, а у Рубина долго ничего не получалось, а заиграли лишь к концу первого тайма. Второй тоже начали неплохо, но и Ахмат все время огрызался, так что про контроль несколько спорное утверждение. В целом шансы победить у Рубина были хорошие, а после удаления могли и проиграть. В целом ничья вполне заслуженна для обеих команд, на победу никто не наиграл.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 19:53
а ты думал будут как урал)))))))
ДСА
ДСА
04 октября в 19:53
Это не самая большая неудача.
shlomo
shlomo
04 октября в 19:25
Ход встречи, нужно контролировать всегда...закон футбола
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