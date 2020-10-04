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Булыкин: «Пауза на матчи сборных поможет „Локомотиву“ подготовиться к ЛЧ»

04 октября 2020, 19:41

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы московского клуба в Лиге чемпионов.

Выиграли сегодня, молодцы — это была важная победа, и теперь во время паузы у команды будет время психологически подготовиться, набрать форму, подлечиться и как следует подготовиться к матчам в чемпионате и Лиге чемпионов.

Футболисты всегда готовы играть в таких турнирах, все ждут Лиги чемпионов, все хотят сыграть и, безусловно, выйдут с хорошим настроением. А уж как получится, покажет игра, покажет будущее. Считаю, что объективно оценивать готовность клуба к национальному чемпионату или же к Лиге чемпионов можно только по прошествии хотя бы половины матчей.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 20:51
Пауза очень кстати...
sv_1969
sv_1969
04 октября в 20:23
Наивный Дима)))
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 20:04
это практически невозможно)))
Союзник противников
Союзник противников
04 октября в 20:01
В этой группе Локо не поможет никакой перерыв,любой продолжительности.
КЭТиК
КЭТиК
04 октября в 19:55
Может хоть очко наберут.
drug01
drug01
04 октября в 19:42
Желаем удачи и здоровья
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