Булыкин: «Пауза на матчи сборных поможет „Локомотиву“ подготовиться к ЛЧ»

Советник генерального директора «Локомотива» оценил перспективы московского клуба в Лиге чемпионов.

Выиграли сегодня, молодцы — это была важная победа, и теперь во время паузы у команды будет время психологически подготовиться, набрать форму, подлечиться и как следует подготовиться к матчам в чемпионате и Лиге чемпионов.

Футболисты всегда готовы играть в таких турнирах, все ждут Лиги чемпионов, все хотят сыграть и, безусловно, выйдут с хорошим настроением. А уж как получится, покажет игра, покажет будущее. Считаю, что объективно оценивать готовность клуба к национальному чемпионату или же к Лиге чемпионов можно только по прошествии хотя бы половины матчей.