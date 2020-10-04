Наумов: «Черевченко за короткий срок уже поставил свою игру»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о матче 10-го тура РПЛ , в котором «железнодорожники» обыграли «Химки» (2:1).

Игра мне очень понравилась, очень живенький получился матч. Знаете, когда играют команды разного уровня, то матч обычно получается тягостным, кто-то давит, кто-то обороняется. А тут была игра на встречных курсах, очень интересная.

Я давно знаком с Игорем Черевченко, когда-то принимал его на работу в «Локомотив». Хочу сказать, что это очень умный и грамотный тренер, «Химкам» очень повезло. За такой короткий срок он уже поставил свою игру, и то, как выглядели «Химки», меня очень поразило, они владели мячом, это очень здорово. Несмотря на результат, команда мне сегодня очень понравилась.