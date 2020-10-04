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Наумов: «Черевченко за короткий срок уже поставил свою игру»

04 октября 2020, 17:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о матче 10-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» обыграли «Химки» (2:1).

Игра мне очень понравилась, очень живенький получился матч. Знаете, когда играют команды разного уровня, то матч обычно получается тягостным, кто-то давит, кто-то обороняется. А тут была игра на встречных курсах, очень интересная.

Я давно знаком с Игорем Черевченко, когда-то принимал его на работу в «Локомотив». Хочу сказать, что это очень умный и грамотный тренер, «Химкам» очень повезло. За такой короткий срок он уже поставил свою игру, и то, как выглядели «Химки», меня очень поразило, они владели мячом, это очень здорово. Несмотря на результат, команда мне сегодня очень понравилась.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
05 октября в 07:14
С Черевченко у Химок есть шанс остаться в рфпл.
я из Химок
я из Химок ответ mihaluch (раскрыть)
04 октября в 21:00, ред.
Игру поставил Талалаев! Жаль что ушёл!
нечитайло
нечитайло
04 октября в 18:19
Похвально
ermak6848
ermak6848
04 октября в 18:02
Локо с Победой!!!
mihaluch
mihaluch
04 октября в 18:00
Так она была поставлена Юраном.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
04 октября в 17:59
Нормальный тренер. Арсенал сделал ошибку расставшись с ним. Команда смотрелась, играла. Не понимаю..
STVA 1
STVA 1
04 октября в 17:57
Глядишь и получится
drug01
drug01
04 октября в 17:40
Молодец так продолжай
офигенный
офигенный
04 октября в 17:38
да хорошо смотрятся
КЭТиК
КЭТиК
04 октября в 17:38
Тонущую команду уже просто не спасти
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