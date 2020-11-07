«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:10

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 7 ноября в рамках поединка 8-го тура АПЛ . Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Эвертон»

Ливерпульская команда занимает пятую строчку в рейтинге чемпионата Англии. «Эвертон» успешно начал сезон, когда одержал четыре победы кряду. Прервалась серия викторий команды Карло Анчелотти в дерби против «Ливерпуля» (2:2).

Затем «Ириски» проиграли два матча подряд, и выпали из первой четверки. Неудачными для «Эвертона» оказались встречи с «Саутгемптоном» (0:2) и «Ньюкаслом» (1:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» в шести сыгранных матчах АПЛ набрали только семь очков. Команда Сульшера базируется на пятнадцатом месте в турнирной таблице.

В прошлом туре английского чемпионата « МЮ » уступил на своем поле «Арсеналу» (0:1), потерпев уже третье поражение в текущей кампании. Свои две победы команда оформила в противостояниях с «Ньюкаслом» (4:1) и «Брайтоном» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Эвертон» — 3.060

Ничья – 3.670

Победа «Манчестер Юнайтед» — 2.380

Статистика

Два последних матча соперников на стадионе «Эвертона» закончились вничью 1:1.

«Эвертон» не побеждал в трех последних домашних поединках.

«Манчестер Юнайтед» выиграл 4 из 5 предыдущих матча в гостях.

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть вариант со ставкой на «обе забьют – да», за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.625. «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» слабо играли в обороне в последних встречах, но атака команд регулярно отличалась. К тому же, этот исход сыграл в двух предыдущих очных встречах соперников.