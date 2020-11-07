ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 10:10

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 7 ноября в рамках поединка 8-го тура АПЛ. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Эвертон»

Ливерпульская команда занимает пятую строчку в рейтинге чемпионата Англии. «Эвертон» успешно начал сезон, когда одержал четыре победы кряду. Прервалась серия викторий команды Карло Анчелотти в дерби против «Ливерпуля» (2:2).

Затем «Ириски» проиграли два матча подряд, и выпали из первой четверки. Неудачными для «Эвертона» оказались встречи с «Саутгемптоном» (0:2) и «Ньюкаслом» (1:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» в шести сыгранных матчах АПЛ набрали только семь очков. Команда Сульшера базируется на пятнадцатом месте в турнирной таблице.

В прошлом туре английского чемпионата «МЮ» уступил на своем поле «Арсеналу» (0:1), потерпев уже третье поражение в текущей кампании. Свои две победы команда оформила в противостояниях с «Ньюкаслом» (4:1) и «Брайтоном» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа «Эвертон» — 3.060
  • Ничья – 3.670
  • Победа «Манчестер Юнайтед» — 2.380

Статистика

  • Два последних матча соперников на стадионе «Эвертона» закончились вничью 1:1.
  • «Эвертон» не побеждал в трех последних домашних поединках.
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл 4 из 5 предыдущих матча в гостях.

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть вариант со ставкой на «обе забьют – да», за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.625. «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» слабо играли в обороне в последних встречах, но атака команд регулярно отличалась. К тому же, этот исход сыграл в двух предыдущих очных встречах соперников.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:15
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100