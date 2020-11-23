«Боруссия» Дортмунд – «Брюгге»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Боруссия» Дортмунд и «Брюгге» 24 ноября сыграют в поединке 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов. Прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для этого матча в нашем анонсе.
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» проиграла «Лацио» (1:3) в стартовом туре Лиги Чемпионов, после чего, оформила две виктории подряд. Сначала коллектив из Дортмунда обыграл дома «Зенит» (2:0), а затем разгромил в гостях «Брюгге».
21 ноября подопечные Люсьена Фавра разгромили в гостях «Герту» (5:2) в матче чемпионата Германии. Не менее двух голов забивала команда в шести последних домашних поединках.
«Брюгге»
«Брюгге» базируется на третьем месте в группе F. Бельгийский клуб в стартовом туре Лиги Чемпионов победила в гостях «Зенит» (2:1), после чего, сыграла вничью дома с Лацио (1:1).
В домашнем противостоянии с «Боруссией» команда показала пассивную игру в атаке и вполне заслуженно проиграла. Накануне предстоящего поединка «Брюгге» отметился минимальной победой над «Кортрейком» (1:0) в чемпионате Бельгии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.268
- Ничья – 6.190
- Победит «Брюгге» — 10.570
Статистика
- В активе «Боруссии» семь побед в десяти предыдущих матчах во всех турнирах.
- «Брюгге» не побеждал в пяти из десяти прошлых матчах во всех соревнованиях.
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в трех последних матчах «Боруссии».
Прогноз
После победы в Бельгии «Боруссии» нужно развивать успех, чтобы закрепиться в лидерах группы. Дома команда Люсьена Фавра играет мощно и результативно, поэтому вряд ли у гостей будут шансы на то, чтобы уйти от поражения.
Предлагаем комбинированную ставку на победу «Боруссии» и тотал больше 2,5 голов за 1.721 по линии букмекерской конторы Pinnacle.