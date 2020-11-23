«Боруссия» Дортмунд – «Брюгге»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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23 ноября 2020, 09:33

«Боруссия» Дортмунд и «Брюгге» 24 ноября сыграют в поединке 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов. Прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для этого матча в нашем анонсе.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» проиграла «Лацио» (1:3) в стартовом туре Лиги Чемпионов, после чего, оформила две виктории подряд. Сначала коллектив из Дортмунда обыграл дома «Зенит» (2:0), а затем разгромил в гостях «Брюгге».

21 ноября подопечные Люсьена Фавра разгромили в гостях «Герту» (5:2) в матче чемпионата Германии. Не менее двух голов забивала команда в шести последних домашних поединках.

«Брюгге»

«Брюгге» базируется на третьем месте в группе F. Бельгийский клуб в стартовом туре Лиги Чемпионов победила в гостях «Зенит» (2:1), после чего, сыграла вничью дома с Лацио (1:1).

В домашнем противостоянии с «Боруссией» команда показала пассивную игру в атаке и вполне заслуженно проиграла. Накануне предстоящего поединка «Брюгге» отметился минимальной победой над «Кортрейком» (1:0) в чемпионате Бельгии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.268

Ничья – 6.190

Победит «Брюгге» — 10.570

Статистика

В активе «Боруссии» семь побед в десяти предыдущих матчах во всех турнирах.

«Брюгге» не побеждал в пяти из десяти прошлых матчах во всех соревнованиях.

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в трех последних матчах «Боруссии».

Прогноз

После победы в Бельгии «Боруссии» нужно развивать успех, чтобы закрепиться в лидерах группы. Дома команда Люсьена Фавра играет мощно и результативно, поэтому вряд ли у гостей будут шансы на то, чтобы уйти от поражения.

Предлагаем комбинированную ставку на победу «Боруссии» и тотал больше 2,5 голов за 1.721 по линии букмекерской конторы Pinnacle.