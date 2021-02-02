«Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Бернли»
31 января «Бернли» уступил в гостях «Челси» со счетом 0:2. Так команда прервала череду успешных матчей, в которых она переиграла «Ливерпуль» (1:0) в гостях и «Астон Виллу» дома (3:2).
В турнирной таблице АПЛ «Бернли» занимает 16-е место, опережая зону вылета на восемь очков. В девяти домашних играх «бордовые» показали такие результаты: четыре победы, одна ничья и четыре поражения.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» идет на серии из восьми побед в чемпионате Англии. В совокупности с осечками прямых конкурентов этот успех позволил «горожанам» единолично возглавить турнирную таблицу АПЛ.
В последнем туре «Манчестер Сити» с минимальным счетом обыграл дома «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В пяти последних матчах лиги команда Хосепа Гвардиолы не пропускала голы.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Бернли» — 14.900
- Ничья – 6.650
- Победа «Манчестер Сити» — 1.228
Статистика
- «Бернли» проиграл семь последних матчей «Манчестер Сити»
- «Манчестер Сити» не пропускал голы в трех прошлых матчах с «Бернли»
- В четырех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
В букмекерской конторе Pinnacle можно разместить комбинированную ставку на этот матч – победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2,5 голов. За такой исход предложен коэффициент 1.862.
Команда Хосепа Гвардиолы стабильно обыгрывает «Бернли» с крупным счетом в очных противостояниях.