«Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:31

«Бернли»

31 января «Бернли» уступил в гостях «Челси» со счетом 0:2. Так команда прервала череду успешных матчей, в которых она переиграла «Ливерпуль» (1:0) в гостях и «Астон Виллу» дома (3:2).

В турнирной таблице АПЛ «Бернли» занимает 16-е место, опережая зону вылета на восемь очков. В девяти домашних играх «бордовые» показали такие результаты: четыре победы, одна ничья и четыре поражения.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет на серии из восьми побед в чемпионате Англии. В совокупности с осечками прямых конкурентов этот успех позволил «горожанам» единолично возглавить турнирную таблицу АПЛ .

В последнем туре «Манчестер Сити» с минимальным счетом обыграл дома «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В пяти последних матчах лиги команда Хосепа Гвардиолы не пропускала голы.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Бернли» — 14.900

Ничья – 6.650

Победа «Манчестер Сити» — 1.228

Статистика

«Бернли» проиграл семь последних матчей «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не пропускал голы в трех прошлых матчах с «Бернли»

В четырех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

В букмекерской конторе Pinnacle можно разместить комбинированную ставку на этот матч – победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2,5 голов. За такой исход предложен коэффициент 1.862.

Команда Хосепа Гвардиолы стабильно обыгрывает «Бернли» с крупным счетом в очных противостояниях.