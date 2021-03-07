Левандовски против вечного рекорда, сенсации из Норвегии и Бельгии. Лучшие снайперы сезона

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вчера, 18:19

В рейтинге «Золотой бутсы» интересен не только явный фаворит.

Старики-разбойники держат марку

Легенды оправдывают репутацию. Видно, что им сложно, но 36-летний Роналду забил 20 мячей в Серии А, а 33-летний Месси сочинил 19 мячей в Ла Лиге. А еще в 6 случаях сделал голевые передачи (у Криштиану 3 ассиста). Месси выдал два паса вчера, осчастливил очередного юного игрока – у «Барселоны» теперь три автора голов в сезоне младше 19 лет (Мориба, Фати и Педри).

У Месси и Роналду особый цикл подготовки, лучше многих умеют вернуть форму. И хотя у Лионеля прицел весной обычно работает через раз – помним печаль в его глазах в плей-офф ЛЧ , а Криштиану не может сыграть вместо всего «Ювентуса» в аналогичных матчах, персонально к легендам нет вопросов. В их возрасте форварды одной ногой на пенсии. Или двумя, если речь о 36-летних.

Одногодки Роналду – Марио Гомес, Лавесси и Руни уже завершили карьеру. А Криштиану в тройке в рейтинге «Золотой бутсы» (у топовых лиг коэффициент 2, у португальца 40 баллов), а у Месси – 38.

Датчанин и нигериец на пике формы

В первой десятке есть ребята, что забили много, но в лигах, где коэффициент равен 1.5, поэтому не лидируют, но уже себя показали. На втором месте (пока Роналду, Холанд, Месси и Андре Силва не вмешались) идет Каспер Юнкер – 27-летний нападающий «Будё-Глимт», который долгое время играл дома в Дании, но затем перебрался севернее.

В чемпионате Норвегии наколотил 27 голов в 25 матчах, хотя до этого ни разу в жизни не был результативным форвардом. Прорыв, который вряд ли приведет к трансферу Юнкера в серьезную лигу, но это его минута славы. Учитывая непростые условия для игры в футбол в Норвегии – заслуженный успех по итогам прошлого сезона. Благодаря Юнкеру «Будё-Глимт» выиграл первое чемпионство в истории.

Tenkte du at gårsdagens karantenetrening var stusselig? Prøv dagens forhold ... ❄️ pic.twitter.com/8r2wWp3dZL — FK Bodø/Glimt (@Glimt) February 11, 2021

У Пола Онуачу из «Генка» пока нет титула, перешел в чемпионат Бельгии после последнего титула для клуба. Зато «нигерийский Крауч» (как его величают из-за роста – 201 сантиметр) показывает лучшие результаты в карьере. На счету Пола уже 24 гола в 29 играх. И хотя персональные выступления Онуачу не привели его команду к титулу – на третьей строчке, отпустили «Брюгге» почти на двадцать пунктов, нигерийца заметили.

➡ Galatasaray'ın teklif yaptığı 2,01 boyundaki golcü Paul Onuachu pic.twitter.com/mIrfO2E8pW — TM Scouting ⚽ (@TMScouting) January 28, 2019

Форварду всего 26 лет, поэтому не исключено, что этот сезон его последний в Бельгии. Пойдет по стопам Крауча и поиграет в будущем в АПЛ ? Желаем ему этого, ведь забивает не только головой, а еще набил 52 % голов «Генка», даже у Левандовски доля мячей в «Баварии» ниже.

Дзюба и Азмун в районе 150-го места

В РПЛ , где плотная борьба и не самая высокая результативность, если сравнивать с другими европейскими чемпионатами, нельзя забить 25-30 мячей, чтобы повторить результат того же Карспера Юнкера и хотя бы на время оказаться среди лидеров в рейтинге «Золотой бутсы». Так что Дзюба и Азмун – отличились по 11 раз, далеко от лидирующих позиций.

Зато можем отметить других неожиданных лидеров. Например, норвежский форвард Амаль Пеллегрино отличился 25 раз в 29 играх прошлого сезона в Норвегии, а теперь 30-летний парень заработает деньги в Саудовской Аравии. Впечатляет результативность грека Георгиоса Якумакиса, в серьезной Ередивизии забил 23 мяча в 23 играх – у его «Венло» появился шанс спастись от вылета.

Может улучшить свое положение в списке Мбаппе, неплохо идет Лукаку, собрал 17 голов Салах, 16 точных ударов у Суареса. Но на себя скорее обращают внимание маленькие истории (как у Томаса Анри). Француз из бельгийской лиги забил 20 мячей. Жерар Морено из «Вильярреала» неслучайно год назад стал лучшим снайпером Ла Лиги среди испанцев – в хорошей форме, ждет новый вызов в сборную Испании в ближайшее время.

Если не учитывать коэффициент, а смотреть только по количеству голов, то в первой пятерке окажутся Юнкер, эстонец Саппинен – 26 мячей за «Флору», Пеллегрино и Онуачу. В первой десятке всего пять игроков из топ-5, только один человек забил больше тридцати мячей – лидер списка.

В этом забеге досрочный победитель

«Золотая бутса» достанется Левандовски, это будет его первая подобная награда. Много лет побеждали Месси или Роналду, изредка дуэт разбавлял Суарес, а в прошлом году случился прорыв Чиро Иммобиле. Теперь Роберт идет на рекорд Бундеслиги всех времен. У него еще 10 туров впереди, а уже повторил минимальный результат для получения «Золотой бутсы» – 31 гол в элитной лиге.

Поляк способен на большее, это он доказал хет-триком в ворота «Боруссии» из Дортмунда. «Бавария» взяла за привычку пропускать и отыгрываться. И поскольку у них в шикарной физической форме не только Роберт, но и Горецка, а Мюллер и Киммих могут отдать голевой пас с закрытыми глазами – Левандовски на ваших глазах переписывает историю немецкого футбола.

31 гол в 23 матчах – феноменальный показатель. Роберт вчера побил рекорд Мюллера, ведь великий Герд никогда в жизни так быстро не добирался до тридцатого гола в Бундеслиге. Зато Медведь держит абсолютный рекорд, ведь в сезоне 1971/72 собрал 40 мячей в 34 матчах. Левандовски впервые в жизни идет по такому бешеному графику – 1.35 гола за игру. Выдержать его практически невозможно, но Роберт попытается.

Если забьет 41 мяч — впечатлит, ведь не так давно гонку снайперов в Бундеслиге выигрывали с 19 голами. Холанд и Андре Силва уже не у дел, хотя оба высоко в рейтинге «Золотой бутсы». Поляк в прошлом сезоне отличился 34 раза, это был лучший результат за сорок три года, но не остановился. «Бавария» в задорном голевом настроении – много ошибаются в защите, но не забывают радовать Левандовски моментами.

Роберт много бьет по воротам – 94 удара, смело не попадает – лишь 40 ударов в створ, но демонстрирует нечеловеческую эффективность, ведь у поляка реализация метких выстрелов равна 77.5 процентов. У Роналду речь о 48.8 %, а у Месси – 30.6 %. Помним, что Левандовски – центральный форвард, но когда эффективность ударов в створ в два раза выше, чем у капитана «Барселоны» — речь об аномалии.

Поляку уже 32 года, но еще раз доказал – профессионализм, правильное питание и самоотдача на тренировках позволяют атлетам настоящего времени продлить свой спортивный век. Роберт настроился побить рекорд Герда Мюллера, и если получится – его показатель могут не превзойти десятки лет. Даже таким феноменам, как Холанд, надо годами готовиться и попасть в команду уровня нынешней «Баварии», чтобы забить 40 голов за сезон в Бундеслиге, ведь за всю историю так было лишь раз.