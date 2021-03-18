«Бавария» — «Штутгарт»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26 тура Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт», который состоится 20 марта 2021 года.

«Бавария»

Коллектив Флика снова не замечает никого на своем пути. «Бавария» лидирует в чемпионате и без труда на днях оформила выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, в матче с итальянским «Лацио». Сложно представить немецкий клуб, который по игре может превзойти Мюнхен. Ближайшие матчи чемпионата станут решающими в битве за чемпионство, ведь «РБ Лейпциг» позади всего на четыре очка.

17 марта «Бавария» выиграла в ответном матче у «Лацио» (2:1) в рамках Лиги Чемпионов, а 13 числа уверенно победила «Вердер» из Бремена (3:1).

«Штутгарт»

«Штутгарт» показывает симпатичный футбол и даже ведет свою серию из побед, которая насчитывает пять поединков. Команда занимает восьмое место и при максимально удачных обстоятельствах может претендовать на участие в Лиге Европы. Сможет ли коллектив продлить свою приятную серию без поражений – можно будет узнать уже в следующем поединке против чемпиона страны.

14 марта «Штутгарт» оказался сильнее «Хоффенхайма» (2:0), а шестого числа команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» — 1.247

Ничья – 7.12

Победит «Штутгарт» — 11.19

Статистика

«Бавария» на своем поле не проигрывает более 20 матчей подряд

«Штутгарт» идет без поражений уже 5 встреч в чемпионате

«Штутгарт» уступил в 19 из 20 последних матчах против «Баварии»

Последние восемь домашних матча «Баварии» в Бундеслиге закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить победу «Баварию» с форой (-2) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Мюнхенский клуб идет к очередной победе в чемпионате очень уверенно и вряд ли позволит себе подарить шанс конкуренту в своем домашнем матче.