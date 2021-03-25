Хорватия – Кипр: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:35

Вашему вниманию обзор ставок БК Pinnacle и прогноз на матч квалификации Чемпионата Мира Хорватия – Дания, который состоится 27 марта 2021 года.

Хорватия

Старт отборочного цикла к ЧМ -2022 получился для Хорватии неудачным. В гостевой встрече против Словении команда уступила с минимальным счетом 0:1. Так «шашечные» продлили серию без побед до пяти матчей во всех соревнованиях (четыре поражения и одна ничья).

Два прошлых поединка на своем поле Хорватия проиграла. После поражения от Франции (1:2), сборная уступила Португалии (2:3).

Кипр

В стартовом матче квалификации Кипр принимал дома Словакию. Команда надежно сыграла в обороне, не позволив сопернику вскрыть свои ворота – ничья 0:0. В последних пяти поединках киприоты одержали только одну победу, обыграв дома Люксембург (2:1) в Лиге Наций УЕФА .

В гостевых встречах Кипр не побеждает на протяжении пяти матчей (четыре победы и одна ничья), пропустив в данной серии 14 голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 1.131

Ничья – 8.520

Победит Кипр – 19.930

Статистика

Соперники провели одну очную встречу – победа Хорватии 2:0

Кипр не забивал больше гола в пяти прошлых выездных матчах

Семь побед одержала Хорватия в 10 прошлых матчах на своем поле

Прогноз

Поставить на победу Хорватии с форой (-1,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.500. «Шашечные» неудачно сыграли в стартовом туре, поэтому в этой игре команда попытается реабилитироваться. Кипр заметно уступает сопернику в классе и мало забивает в гостевых встречах.