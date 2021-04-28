«Болонья» — «Фиорентина»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619602658

вчера, 12:37

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч 34-го тура Серии A «Болонья» — «Фиорентина», который пройдет 2 мая 2021 года.

«Болонья»

«Болонья», набравшая 38 очков за 33 игры чемпионата, занимает 12-е место в турнирной таблице. В пяти последних играх лиги команда одержала только одну победу – дома над «Специей» (4:1). Также в данной серии «красно-синие» проиграли «Интеру» (0:1), «Роме» (0:1) и «Аталанте» (0:5), а в домашней игре с «Торино» была зафиксирована ничья (1:1).

В 8 из 10 предыдущих домашних играх «Болонья» пропускала минимум один гол. При этом, в данной серии команда только дважды уступала своим соперникам – четыре победы и четыре ничьи.

«Фиорентина»

«Фиорентина», набрав 34 балла, поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам пяти предыдущих туров в лиге, коллектив из Флоренции занес себе в актив пять баллов – победа над «Вероной» (2:1), а также ничейные встречи против «Ювентуса» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

Также этой серии «Фиорентина» проиграла «Сассуоло» (1:3) и «Аталантой» (2:3). Отметим, что в девяти последних поединках «фиалок» в лиге забивали обе команды, а ставка на ТБ (2,5) прошла в семи играх этой серии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» — 2.943

Ничья – 3.388

Победит «Фиорентина» — 2.689

Статистика

«Фиорентина» не проигрывала в 13 предыдущих матчах против «Болоньи»

«Фиорентина» забивала минимум 1 гол в четырех прошлых выездных поединках

В 8 предыдущих матчах «Фиорентины» забивалось минимум 2 гола

Прогноз

Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Надежной игрой в защите «Болонья» и «Фиорентина» в прошлых турах не отличались. При этом, обе команды стабильно отличались голами по итогам минувших игр.