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Руй Витория и Жорже Жезуш — давние недруги. Их вражда украсит соперничество «Спартака» и «Бенфики»

вчера, 16:46
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Португальские страсти.

Тренерскому противостоянию Витории и Жезуша почти 11 лет

Когда стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Спартак» встретится с «Бенфикой», только и разговоров было о том, что Руй Витория на заре своей карьеры в России встретит клуб, который дважды делал чемпионом Португалии. Но гораздо интереснее отношений между Виторией и «Бенфикой» его история соперничества с нынешним тренером «орлов» Жорже Жезусом.

Эти специалисты встречались друг с другом 21 раз, на стороне Жезуша подавляющее преимущество: 13 побед при 4 ничьих и 4 успехах Витории. Конечно, нужно понимать, что тренеры далеко не всегда были в равных условиях. 10 из 13 поражений Руй потерпел, когда пытался укусить «Бенфику» Жезуша со скромными «Пасуш де Феррейрой» и «Виторией Гимарайнш». Пару раз удавалось побить фаворита.

Одну из двух побед над «Бенфикой» и Жезусем нынешний тренер «Спартака» одержал в финале Кубка Португалии 2012/13, когда его «Витория» сенсационно обезглавила «орлов». Лиссабонцы вели 1:0 до 80-й минуты, но уступили 1:2, пропустив дважды за 90 секунд. Руй завоевал первый трофей в своей тренерской карьере и был на седьмом небе от счастья, а купающийся в титулах Жезус даже нашел в себе силы выдавить пару дежурных комплиментов в адрес младшего коллеги, попутно пожурив его за слишком закрытый футбол.

Жезус выместил злобу на Витории. Холодная война началась 6 лет назад

Жорже Жезуш — мощнейший тренер, но очень непростой человек. Самая емкая и цензурная характеристика, которую дают ему португальцы: «Вредный старикашка». Может быть, поэтому Жорже не поработал в больших европейских чемпионатах, хотя его футбольный уровень очень высок.

В 2015 году Жезуш рассорился с руководством «Бенфики» и освободил свое кресло после шести лет успешной работы. Вместо него наняли Руя Виторию, а сам Жорже отправился тренировать принципиальных соперников «орлов» — лиссабонский «Спортинг».

Футбол щедр на сюжеты, которые нарочно не придумаешь, вот и здесь так вышло. У Жезуша и Витории был один на двоих дебют у руля лиссабонских команд: они встретились в матче за Суперкубок Португалии. «Львы» выиграли 1:0, но это был не главный удар, который получил Витория в тот вечер. Куда больнее поразили его слова коллеги:

Моя миссия сегодня заключается в том, чтобы поздравить тренера «Бенфики», потому что он очень умен. Он пришел в команду и сохранил все, как было. Все идеи, которые он сегодня предложил, принадлежат мне. Несколько необычно играть против команды, которая по-прежнему играет в мой футбол. Ха-ха. Вот я пришел в «Спортинг» и все изменил.

Прагматик против созидателя

На протяжении следующих трех лет Витория и Жезус продолжали задевать друг друга при первом удобном случае. Руй называл Жорже «плохим коллегой», а тот парировал: «Я его вообще тренером не считаю». В португальской прессе перед каждым лиссабонским дерби ждали, что антагонисты подарят им громкие заголовки. Тренеры не разочаровывали. Что касается очных встреч, то в сезоне 2015/16 они прошли под диктовку «Спортинга» и Жезуша, который после победы в матче за Суперкубок Португалии добил Виторию двумя викториями в чемпионате — 3:0 и 2:1.

Впрочем, эта партия осталась за Руем, чья «Бенфика» набрала 88 очков против 86 баллов у «Спортинга». В следующем году Витория повторил успех, попутно собрав кубковую коллекцию, на этот раз Жезуш со «львами» остался на третьем месте и проиграл в обоих очных матчах. На сегодняшний день беспроигрышная серия Витории в противостоянии с Жезушем насчитывает пять матчей — после двух побед последовало три ничьих, последняя их встреча завершилась со счетом 0:0 в мае 2018-го.

Едва не пересеклись в Саудовской Аравии

Жезуш покинул «Спортинг» в 2018 году. И снова из-за разногласий с руководством. Португальский специалист подался на Ближний Восток: тренировал «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии. Витория оказался в этой стране полгода спустя. Фактически одновременно работали в Саудовской Аравии на протяжении трех недель, но встретиться было не суждено. Однако это еще одна схожесть в истории двух противоположностей.

Встреча в Лиге чемпионов — повод для новой ссоры

На пресс-конференции перед матчем «Спартак» — «Бенфика» журналисты из Португалии не могли не спросить Виторию и Жезуша о статусе их отношений. Руй спокойно признался, что все по-прежнему, но подчеркнул, что соперничают клубы, а не тренеры:

Это будет противостояние клубов, а не личностей. «Спартак» и «Бенфика» похожи — цвета, оба клуба великие и сильные в своих странах. Я знаю, что вам нравится старая история с Жезушем, она даёт новую информацию, но я не хочу мусировать эту тему. Наши отношения не изменились.

Эксцентричный Жорже пошел еще дальше и как будто даже сделал шаг к примирению:

Та ситуация между нами произошла около шести лет назад. Это уже в прошлом. Я уважаю «Спартак» как команду и тренера «Спартака», но буду рассчитывать на победу. Руй был успешным в «Бенфике» — выиграл два чемпионства. Но зависти к нему нет, я желаю ему таких же больших успехов со «Спартаком», которых он добился с «Бенфикой». Буду рад, если он выиграет чемпионат России или что-нибудь в Европе.

Интересно, сохранит ли Жорже Жезуш свое благодушие, если игра пойдет не по его плану, и «Бенфика» не добьется ожидаемых результатов в дуэли со «Спартаком»? Будет здорово, если «красно-белые» смогут доставить «орлам» неприятности и устроят Жезушу испытание поражением.

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Bubnotello
Bubnotello
вчера в 18:35
Спартак 1-3 Бенфика
Бенфика 4-0 Спартак

Бенфика сейчас сильнее любого российского клуба, не думаю что у Спартака есть шансы.

по трансфермаркету.

Spartak Moskau € 144.300.000
Benfica Lissabon € 323.350.000
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:25
Сегодня нас ждёт великолепное противостояние, а можно предположить что этот матч окажется битвой двух футбольных гуру одной команды. Но я думаю личные обиды и ненависть останутся вне футбольного поля. Сегодня будет матч двух стратегов и начинатся будет точно не как игра в Чапаева , а спокойная шахматная партия. У Спартака есть маленькое но всё таки преимущество родного стадиона и конечно спартаковский дух. Я думаю Руи подготовил какие-то свои сюрпизы и знает хорошо Жезуша и игроков которые играют за Бенфику. И как бы не была сильна по составу Бенфика , на сегодняшний момент функционально Спартак сейчас предпочтительней игроков Бенфики, что может сказаться на итоговом результате . И тот видио ролик который сняли сегодня с орлом ,говорит только о заряженности всей команды на этот матч. Хотя я сам очень отрицательно отношусь к таким вещам. Но это мы не станем больше обсуждать.
Факт то что команда заряженна на Победу и её сегодня надо будет добыть !!! Удачи тебе сегодня Руи и Спартак !!! Я думаю сегодня тот момент когда все болельщики, независимо от принадлежности к клубу будут болеть за Спартак !!! Всем Добра !!!
YVG
YVG
вчера в 17:38
Врядли это отразится на результате матча.
shlomo
shlomo
вчера в 17:36, ред.
Спасибо за статью....ну что, противостояние Спартака и Бенфики будет не просто принципиальным, а с приставкой супер.... и не только это связано с противостояние двух заклятых конкурентов (врагами как то язык не поворачивается их назвать) Витории и Жезуша....как мне кажется, не стоит надеяться, что команды с первых минут устроят на поле битву на выживание (слишком высоки ставки....).... Бенфика провела успешную трансферную кампанию и набрала неплохой ход.... ну и Спартак в межсезонье завоевал Кубок Париматч ....:)..... правда последняя его игра в Самаре что-то оптимизма лично мне не внушает.... остается надеется, что старые обиды станут мотивацией для обоих специалистов, ну а мы порадуемся хорошему и качественному футболу.... удачи КРАСНО-БЕЛЫМ!!!!! (и фарта...без них тяжко будет....)...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:22
Футбол непредсказуем и этим он и хорош. На поле может случиться всё что угодно. Межличностные отношения тренеров вряд ли смогут поднять еще выше градус напряжения в этом матче. Это скорее как пикантный соус к основному блюду.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:10
Внимательно прочитав статью, до этого читал информацию из других источников, не вижу никакой вины Руй Витория в конфликте, который произошёл около шести лет назад, и который периодически "вспыхивает", "воспламеняется", но по вине Ж.Жезуса, который довольно в обидном, унизительном тоне, высказался в адрес Руй Витории:
...Он пришел в команду и сохранил все, как было. Все идеи, которые он сегодня предложил, принадлежат мне. Несколько необычно играть против команды, которая по-прежнему играет в мой футбол. Ха-ха. Вот я пришел в «Спортинг» и все изменил...

Немного странное поведение для человека в возрасте 61 год, сейчас ему 67 лет...
Возможно здравый смысл и провокационные, язвительные комментарии в 67 лет канут в небытие, и в матче "Спартак"-"Бенфика", пожмут друг другу руки, и скажут: забыли, "проехали"...

"Худой мир лучше доброй войны"....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:54
Сегодня Руй его накажет!
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