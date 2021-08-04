Руй Витория и Жорже Жезуш — давние недруги. Их вражда украсит соперничество «Спартака» и «Бенфики»

1628084776

вчера, 16:46

Португальские страсти.

Тренерскому противостоянию Витории и Жезуша почти 11 лет

Когда стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Спартак» встретится с «Бенфикой», только и разговоров было о том, что Руй Витория на заре своей карьеры в России встретит клуб, который дважды делал чемпионом Португалии. Но гораздо интереснее отношений между Виторией и «Бенфикой» его история соперничества с нынешним тренером «орлов» Жорже Жезусом.

Эти специалисты встречались друг с другом 21 раз, на стороне Жезуша подавляющее преимущество: 13 побед при 4 ничьих и 4 успехах Витории. Конечно, нужно понимать, что тренеры далеко не всегда были в равных условиях. 10 из 13 поражений Руй потерпел, когда пытался укусить «Бенфику» Жезуша со скромными «Пасуш де Феррейрой» и «Виторией Гимарайнш». Пару раз удавалось побить фаворита.

Одну из двух побед над «Бенфикой» и Жезусем нынешний тренер «Спартака» одержал в финале Кубка Португалии 2012/13, когда его «Витория» сенсационно обезглавила «орлов». Лиссабонцы вели 1:0 до 80-й минуты, но уступили 1:2, пропустив дважды за 90 секунд. Руй завоевал первый трофей в своей тренерской карьере и был на седьмом небе от счастья, а купающийся в титулах Жезус даже нашел в себе силы выдавить пару дежурных комплиментов в адрес младшего коллеги, попутно пожурив его за слишком закрытый футбол.

Жезус выместил злобу на Витории. Холодная война началась 6 лет назад

Жорже Жезуш — мощнейший тренер, но очень непростой человек. Самая емкая и цензурная характеристика, которую дают ему португальцы: «Вредный старикашка». Может быть, поэтому Жорже не поработал в больших европейских чемпионатах, хотя его футбольный уровень очень высок.

В 2015 году Жезуш рассорился с руководством «Бенфики» и освободил свое кресло после шести лет успешной работы. Вместо него наняли Руя Виторию, а сам Жорже отправился тренировать принципиальных соперников «орлов» — лиссабонский «Спортинг».

Футбол щедр на сюжеты, которые нарочно не придумаешь, вот и здесь так вышло. У Жезуша и Витории был один на двоих дебют у руля лиссабонских команд: они встретились в матче за Суперкубок Португалии. «Львы» выиграли 1:0, но это был не главный удар, который получил Витория в тот вечер. Куда больнее поразили его слова коллеги:

Моя миссия сегодня заключается в том, чтобы поздравить тренера «Бенфики», потому что он очень умен. Он пришел в команду и сохранил все, как было. Все идеи, которые он сегодня предложил, принадлежат мне. Несколько необычно играть против команды, которая по-прежнему играет в мой футбол. Ха-ха. Вот я пришел в «Спортинг» и все изменил.

Прагматик против созидателя

На протяжении следующих трех лет Витория и Жезус продолжали задевать друг друга при первом удобном случае. Руй называл Жорже «плохим коллегой», а тот парировал: «Я его вообще тренером не считаю». В португальской прессе перед каждым лиссабонским дерби ждали, что антагонисты подарят им громкие заголовки. Тренеры не разочаровывали. Что касается очных встреч, то в сезоне 2015/16 они прошли под диктовку «Спортинга» и Жезуша, который после победы в матче за Суперкубок Португалии добил Виторию двумя викториями в чемпионате — 3:0 и 2:1.

Впрочем, эта партия осталась за Руем, чья «Бенфика» набрала 88 очков против 86 баллов у «Спортинга». В следующем году Витория повторил успех, попутно собрав кубковую коллекцию, на этот раз Жезуш со «львами» остался на третьем месте и проиграл в обоих очных матчах. На сегодняшний день беспроигрышная серия Витории в противостоянии с Жезушем насчитывает пять матчей — после двух побед последовало три ничьих, последняя их встреча завершилась со счетом 0:0 в мае 2018-го.

Едва не пересеклись в Саудовской Аравии

Жезуш покинул «Спортинг» в 2018 году. И снова из-за разногласий с руководством. Португальский специалист подался на Ближний Восток: тренировал «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии. Витория оказался в этой стране полгода спустя. Фактически одновременно работали в Саудовской Аравии на протяжении трех недель, но встретиться было не суждено. Однако это еще одна схожесть в истории двух противоположностей.

Встреча в Лиге чемпионов — повод для новой ссоры

На пресс-конференции перед матчем «Спартак» — «Бенфика» журналисты из Португалии не могли не спросить Виторию и Жезуша о статусе их отношений. Руй спокойно признался, что все по-прежнему, но подчеркнул, что соперничают клубы, а не тренеры:

Это будет противостояние клубов, а не личностей. «Спартак» и «Бенфика» похожи — цвета, оба клуба великие и сильные в своих странах. Я знаю, что вам нравится старая история с Жезушем, она даёт новую информацию, но я не хочу мусировать эту тему. Наши отношения не изменились.

Эксцентричный Жорже пошел еще дальше и как будто даже сделал шаг к примирению:

Та ситуация между нами произошла около шести лет назад. Это уже в прошлом. Я уважаю «Спартак» как команду и тренера «Спартака», но буду рассчитывать на победу. Руй был успешным в «Бенфике» — выиграл два чемпионства. Но зависти к нему нет, я желаю ему таких же больших успехов со «Спартаком», которых он добился с «Бенфикой». Буду рад, если он выиграет чемпионат России или что-нибудь в Европе.

Интересно, сохранит ли Жорже Жезуш свое благодушие, если игра пойдет не по его плану, и «Бенфика» не добьется ожидаемых результатов в дуэли со «Спартаком»? Будет здорово, если «красно-белые» смогут доставить «орлам» неприятности и устроят Жезушу испытание поражением.