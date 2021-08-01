День, когда Карпин встретит Дзюбу. «Ростов» мечтает прервать чёрную серию с «Зенитом»

Изучили самые интересные дуэли важной игры.
Тренер сборной vs капитан команды
Взрослые люди и разберутся. Но до этого у Карпина и Дзюбы было много лет, чтобы забыть старые обиды. Могли бы вместо перепалок в отелях пожать друг другу руку и начать с чистого листа. Вместо этого обменивались уколами. Но теперь это главный тренер сборной и ее лучший снайпер последних лет, капитан при Черчесове. После матча действующему тренеру «Ростова» и бывшему форварду команды точно нужно поговорить. И понять, что сборная важнее. Но на поле больше шансов навредить сопернику у Артема. Хотя Дзюба тяжело входит в сезон, сам «Зенит» — фаворит. В футболе в этой дуэли преимущество за игроком, а не тренером.
Оборона «Ростова» vs Азмун
Похоже, прощальный мяч Сердара, «Байер» ведь не просто так анонсировал переход форварда на букву А из команды в синей форме. И тоже, как во многих случаях в этот вечер, игрок повстречает бывший клуб. «Ростов» помог Азмуну стать сильнее, так что важный для Семака нападающий штрафной должен показать себя во всей красе. Но есть вариант, при котором Сердар не появится на поле – если соглашение с «Байером» уже подписано, и немцы попросят поберечь их актив. Но хочется верить, что Осипенко и Хаджикадунич после неудачного дебюта против Тюкавина и Захаряна проверят свои силы именно против дуэта Дзюбы и Азмуна. Опять же, в этой четверке отдаем предпочтение петербуржской парочке.
Песьяков vs Кержаков
Семак присматривается к голкиперам. В Уфе говорят, что Беленов может стать новичком «Зенита». До этого Дюпин открыто заявлял о желании перебраться на север, пока с ним по душам не поговорили в Казани. Песьяков – бывший вратарь «Спартака», не входит в список кандидатов на усиление «Зенита», но усадил на скамейку не чужого чемпионам Бабурина. Кержаков понимает, что после ухода Лунева ему ищут конкурента, поэтому очень старается. В первом туре Михаил сыграл прилично, но и Песьяков отразил шесть ударов, так что здесь ничья.
Комличенко vs Ловрен и Ракицкий
Если Николай продолжит играть так, как против «Динамо» в первом туре, то не получится из него аналога Дзюбы и Бухарова – форварда, что приехал на реабилитацию в «Ростов» и вернулся на пик формы. Лишь неготовность Соу появиться с первых минут после травмы заставляет Карпина верить в рослого российского форварда. Но матч против возрастных защитников «Зенита» — лучший повод показать себя всей стране. Впрочем, опытные игроки Семака котируются намного выше. «Зенит» в прошлом чемпионате пропустил меньше всех. Но против «Химок» уже была результативная ошибка — зацепка для Николая, аутсайдера в этой схватке.
Хавбеки «Ростов» vs Вендел и Кузяев
Поскольку Барриос не до конца готов после Кубка Америки, а Оздоев получил травму, то «Зенит» может или перевести Сантоса в опорную зону – Круговой сыграет слева, или выпустить лишь двух центральных хавбеков, ни один из которых не является чистым разрушителем. Против многих соперников такой трюк сработает, да и у «Ростова» есть потеря – Норманн никак не расстанется с последствиями травм. Но если команда Карпина включит скорости, то Глебов, Мамаев, Хашимото при поддержке Сухомлинова или Гиговича способны заставить «Зенит» ошибаться в центре поля. А это важная зона, особенно накануне ЛЧ, где будет посев из третьей корзины. Отсюда разговоры о Баринове в центр и о еще одном новичке в атаку.
Полоз и Терентьев vs бывший клуб
Правофланговые игроки Карпина легко могут встретить Ерохина на том же краю, который раньше играл как раз за «Ростов». А данные исполнители – бывшие футболисты «Зенита». Клубы тесно связаны, и не только благодаря Дзюбе. После трансфера Чистякова на севере присматриваются к Осипенко, ведь квалифицированные российские центральные защитники – дефицит. Также редки матчи Ерохина с первых минут, но раз Дриусси ушел, а Александр помог перевернуть непростой матч против «Химок», то заслужил свой шанс. В этой двойной дуэли (четвертый участник — Караваев) будет ничья, только если игроки «Ростова» покажут класс – в первом туре оба сыграли средне.
Карпин vs Семак
Ментальное сражение Валерия Георгиевича и Артема Владимировича на первом плане, поскольку там богатая история и интересы сборной. А здесь чисто футбольное сравнение готовности. У гостей речь о Семаке, которого не просили совмещать посты в клубе и сборной, поскольку не хотят, чтобы «Зенит» стал проигрывать чаще. У хозяев – о Карпине, который как тренер поработал над собой. Но его «Ростов» в последнее время играет не очень здорово. Не забываем, что с учетом концовки прошлого сезона у южан 6 поражений в 8 матчах РПЛ, обыгрывали только «Арсенал» и «Тамбов». Это ли не повод для подопечных Карпина сыграть иначе? Но если говорим о личной дуэли тренера и его коллеги, то у Семака 4 победы, 1 ничья и 2 поражения от Валерия Георгиевича.
«Ростов» vs «Зенит»
Южане лишены главного непрямого футбольного козыря – матч пройдет при пустых трибунах. Поклонники «Ростова» очень важны, но из-за нового витка пандемии лишены возможности хотя бы поздравить Карпина с назначением на пост главного тренера сборной ярким большим баннером. Последние два матча в Ростове-на-Дону – за «Зенитом». А если добавить разгром 6:1 в Санкт-Петербурге, то получаем серию из четырех матчей без побед южан. Учитывая, что до этого была линия из 8 матчей, по ходу которой «Ростов» шесть раз отбирал очки у фаворита, Карпину срочно нужно вернуть свою команду в это счастливое прошлое. Важно забрать у Семака очки, как после ничьей 2:2 в прошлой встрече. Да и победы заждались.
Хотя очевидно, почему большинство поставит на «Зенит». Но вряд ли победа получится легкой – Карпин разозлился после поражения от «Динамо», а его команда не весь матч провела плохо, так что веселая прогулка чемпиона маловероятна. Наставник сборной, пусть и с нынешним крепким, но не выдающимся составом «Ростова», должен создавать проблемы чемпиону РПЛ. Ведь как минимум футболисты главной команды страны должны доверять ему и видеть наставника-победителя, за которым можно идти в огонь и воду. Одна из опасностей редкого в современном мире совмещения должностей – результаты клуба влияют на форму наставника сборной. У Валерия Георгиевича трудная задача – надо и национальную команду пересобрать, и «Ростов» на дно таблицы не уронить.
Ростов вообще поступил глупо, им нужно было Карпина поставить перед фактом - или ты тренер клуба или собирай вещи и иди тренируй сборную, раз об этом мечтаешь. Будь я директором Ростова, я спокойно бы отпустил Карпина в сборную, но при этом потребовал за него отступные, компенсацию, а на его место взял другого тренера, может даже иностранца. ..........Да и Ростов раз на такое согласился что то с этого тоже имеет.
РФС тоже молодцы, с одной стороны они удовлетворили требования, убрать Черчесова из сборной, с другой стороны особо не парясь нашли ему быстро замену. Карпин скорей всего, для сборной он более дешевый вариант, временный тренер, возможно как подушка безопасности, как в свое время Слуцкий.
Только Леонид Викторович, как тренер я думаю более по классу выше специалист по сравнению с Валерием Георгиевичем. За него говорят и победы в чемпионате РФС с ЦСКА, и европейская командировка длилась дольше, поработал в англии и голландии Витесс и Халл, -по сравнию с нынешним кандидатом, недолгая поездка в испанию на Мальорку, наверно Карпин ездил отдохнуть, раз через пол года вернулся обратно, и в рфс работает и на вершину не поднимается и дно не пробивает.
+ если брать группы в отборе:
Тогда - у Слуцкого было проще у него остались 4 игры - с Швецией 1-0, Лихтенштйх 7-0,Черногория 2-0, Молдавия 2-1. + незабываем про три очка технарь для Черногории в перовой игре, которые тогда пригодились.
Сейчас - у Карпина сложнее 7 игр и первая с Хорватией и последняя с ними же, ладно дважды с Кипром, плюс по одной со Словакией и Словенией и Мальтой.
И раз Капин согласился на эту авантюру, пускай будет готов к Критике, не все же Черчсова вном поливать, пускай тоже окунется в помои от экспертов, будут коряво играть, и если сборная не попадет на ЧМ, это будет его провал. - ответственен, как говорят в первую очередь тренер. рФС просто умоет руки, и скажут вы хотели убрать черчесова мы удовлетворили ваши требования, ну и игроки не понисут никакой ответственности. + Карпин не будет ничего перестраивать в сборной, нету времени, он же не может разорваться и в ростове менять что-то и в сборной. Какой костяк сборной был при Черчесове также костяк во глав с Дзюбой, он наш Капитан, будет выступать у Карпина.............. Слуцкий когда сменил Каппело ничего не менял, лишь обстановка сменилась на бровке. Что все думают он начнет все менять стариков отправит на отдых, наберет молодежь, дзюбу уберет из сборной, то о чем многие мечтают, или хотя бы капитанскую повязку отберет? может схема и будет другой, но конечный результат останется прежним.
PS Я проще скажу - Карпин был добротным российским ногомячистом игравшим в европе, а тренер из него так себе.
Ростов вообще поступил глупо, им нужно было Карпина поставить перед фактом - или ты тренер клуба или собирай вещи и иди тренируй сборную, раз об этом мечтаешь. Будь я директором Ростова, я спокойно бы отпустил Карпина в сборную, но при этом потребовал за него отступные, компенсацию, а на его место взял другого тренера, может даже иностранца. ..........Да и Ростов раз на такое согласился что то с этого тоже имеет.
РФС тоже молодцы, с одной стороны они удовлетворили требования, убрать Черчесова из сборной, с другой стороны особо не парясь нашли ему быстро замену. Карпин скорей всего, для сборной он более дешевый вариант, временный тренер, возможно как подушка безопасности, как в свое время Слуцкий.
Только Леонид Викторович, как тренер я думаю более по классу выше специалист по сравнению с Валерием Георгиевичем. За него говорят и победы в чемпионате РФС с ЦСКА, и европейская командировка длилась дольше, поработал в англии и голландии Витесс и Халл, -по сравнию с нынешним кандидатом, недолгая поездка в испанию на Мальорку, наверно Карпин ездил отдохнуть, раз через пол года вернулся обратно, и в рфс работает и на вершину не поднимается и дно не пробивает.
+ если брать группы в отборе:
Тогда - у Слуцкого было проще у него остались 4 игры - с Швецией 1-0, Лихтенштйх 7-0,Черногория 2-0, Молдавия 2-1. + незабываем про три очка технарь для Черногории в перовой игре, которые тогда пригодились.
Сейчас - у Карпина сложнее 7 игр и первая с Хорватией и последняя с ними же, ладно дважды с Кипром, плюс по одной со Словакией и Словенией и Мальтой.
И раз Капин согласился на эту авантюру, пускай будет готов к Критике, не все же Черчсова вном поливать, пускай тоже окунется в помои от экспертов, будут коряво играть, и если сборная не попадет на ЧМ, это будет его провал. - ответственен, как говорят в первую очередь тренер. рФС просто умоет руки, и скажут вы хотели убрать черчесова мы удовлетворили ваши требования, ну и игроки не понисут никакой ответственности. + Карпин не будет ничего перестраивать в сборной, нету времени, он же не может разорваться и в ростове менять что-то и в сборной. Какой костяк сборной был при Черчесове также костяк во глав с Дзюбой, он наш Капитан, будет выступать у Карпина.............. Слуцкий когда сменил Каппело ничего не менял, лишь обстановка сменилась на бровке. Что все думают он начнет все менять стариков отправит на отдых, наберет молодежь, дзюбу уберет из сборной, то о чем многие мечтают, или хотя бы капитанскую повязку отберет? может схема и будет другой, но конечный результат останется прежним.
PS Я проще скажу - Карпин был добротным российским ногомячистом игравшим в европе, а тренер из него так себе.