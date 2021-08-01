День, когда Карпин встретит Дзюбу. «Ростов» мечтает прервать чёрную серию с «Зенитом»

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вчера, 10:00

Изучили самые интересные дуэли важной игры.

Тренер сборной vs капитан команды

Взрослые люди и разберутся. Но до этого у Карпина и Дзюбы было много лет, чтобы забыть старые обиды. Могли бы вместо перепалок в отелях пожать друг другу руку и начать с чистого листа. Вместо этого обменивались уколами. Но теперь это главный тренер сборной и ее лучший снайпер последних лет, капитан при Черчесове. После матча действующему тренеру «Ростова» и бывшему форварду команды точно нужно поговорить. И понять, что сборная важнее. Но на поле больше шансов навредить сопернику у Артема. Хотя Дзюба тяжело входит в сезон, сам «Зенит» — фаворит. В футболе в этой дуэли преимущество за игроком, а не тренером.

Оборона «Ростова» vs Азмун

Похоже, прощальный мяч Сердара, «Байер» ведь не просто так анонсировал переход форварда на букву А из команды в синей форме. И тоже, как во многих случаях в этот вечер, игрок повстречает бывший клуб. «Ростов» помог Азмуну стать сильнее, так что важный для Семака нападающий штрафной должен показать себя во всей красе. Но есть вариант, при котором Сердар не появится на поле – если соглашение с «Байером» уже подписано, и немцы попросят поберечь их актив. Но хочется верить, что Осипенко и Хаджикадунич после неудачного дебюта против Тюкавина и Захаряна проверят свои силы именно против дуэта Дзюбы и Азмуна. Опять же, в этой четверке отдаем предпочтение петербуржской парочке.

Песьяков vs Кержаков

Семак присматривается к голкиперам. В Уфе говорят, что Беленов может стать новичком «Зенита». До этого Дюпин открыто заявлял о желании перебраться на север, пока с ним по душам не поговорили в Казани. Песьяков – бывший вратарь «Спартака», не входит в список кандидатов на усиление «Зенита», но усадил на скамейку не чужого чемпионам Бабурина. Кержаков понимает, что после ухода Лунева ему ищут конкурента, поэтому очень старается. В первом туре Михаил сыграл прилично, но и Песьяков отразил шесть ударов, так что здесь ничья.

Комличенко vs Ловрен и Ракицкий

Если Николай продолжит играть так, как против «Динамо» в первом туре, то не получится из него аналога Дзюбы и Бухарова – форварда, что приехал на реабилитацию в «Ростов» и вернулся на пик формы. Лишь неготовность Соу появиться с первых минут после травмы заставляет Карпина верить в рослого российского форварда. Но матч против возрастных защитников «Зенита» — лучший повод показать себя всей стране. Впрочем, опытные игроки Семака котируются намного выше. «Зенит» в прошлом чемпионате пропустил меньше всех. Но против «Химок» уже была результативная ошибка — зацепка для Николая, аутсайдера в этой схватке.

Хавбеки «Ростов» vs Вендел и Кузяев

Поскольку Барриос не до конца готов после Кубка Америки, а Оздоев получил травму, то «Зенит» может или перевести Сантоса в опорную зону – Круговой сыграет слева, или выпустить лишь двух центральных хавбеков, ни один из которых не является чистым разрушителем. Против многих соперников такой трюк сработает, да и у «Ростова» есть потеря – Норманн никак не расстанется с последствиями травм. Но если команда Карпина включит скорости, то Глебов, Мамаев, Хашимото при поддержке Сухомлинова или Гиговича способны заставить «Зенит» ошибаться в центре поля. А это важная зона, особенно накануне ЛЧ , где будет посев из третьей корзины. Отсюда разговоры о Баринове в центр и о еще одном новичке в атаку.

Полоз и Терентьев vs бывший клуб

Правофланговые игроки Карпина легко могут встретить Ерохина на том же краю, который раньше играл как раз за «Ростов». А данные исполнители – бывшие футболисты «Зенита». Клубы тесно связаны, и не только благодаря Дзюбе. После трансфера Чистякова на севере присматриваются к Осипенко, ведь квалифицированные российские центральные защитники – дефицит. Также редки матчи Ерохина с первых минут, но раз Дриусси ушел, а Александр помог перевернуть непростой матч против «Химок», то заслужил свой шанс. В этой двойной дуэли (четвертый участник — Караваев) будет ничья, только если игроки «Ростова» покажут класс – в первом туре оба сыграли средне.

Карпин vs Семак

Ментальное сражение Валерия Георгиевича и Артема Владимировича на первом плане, поскольку там богатая история и интересы сборной. А здесь чисто футбольное сравнение готовности. У гостей речь о Семаке, которого не просили совмещать посты в клубе и сборной, поскольку не хотят, чтобы «Зенит» стал проигрывать чаще. У хозяев – о Карпине, который как тренер поработал над собой. Но его «Ростов» в последнее время играет не очень здорово. Не забываем, что с учетом концовки прошлого сезона у южан 6 поражений в 8 матчах РПЛ , обыгрывали только «Арсенал» и «Тамбов». Это ли не повод для подопечных Карпина сыграть иначе? Но если говорим о личной дуэли тренера и его коллеги, то у Семака 4 победы, 1 ничья и 2 поражения от Валерия Георгиевича.

«Ростов» vs «Зенит»

Южане лишены главного непрямого футбольного козыря – матч пройдет при пустых трибунах. Поклонники «Ростова» очень важны, но из-за нового витка пандемии лишены возможности хотя бы поздравить Карпина с назначением на пост главного тренера сборной ярким большим баннером. Последние два матча в Ростове-на-Дону – за «Зенитом». А если добавить разгром 6:1 в Санкт-Петербурге, то получаем серию из четырех матчей без побед южан. Учитывая, что до этого была линия из 8 матчей, по ходу которой «Ростов» шесть раз отбирал очки у фаворита, Карпину срочно нужно вернуть свою команду в это счастливое прошлое. Важно забрать у Семака очки, как после ничьей 2:2 в прошлой встрече. Да и победы заждались.