Теневой фаворит сезона в РПЛ. Тренер-чемпион, новый снайпер и Крыховяк на пороге

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вчера, 13:34

Атакующие футболисты устали упускать верные шансы.

Ганчаренко – грамотный спец

В ЦСКА деградировал, как тренер, но вспомните, где работал раньше. У Виктора Михайловича много титулов тренера года в Беларуси, он выиграл с БАТЭ чемпионства как игрок и тренер. Затем перебрался в Россию, где уже был чемпионом – в качестве старшего тренера ЦСКА , помощника Слуцкого. Потом отправился в «Уфу», где после него работал нынешний «золотой» медалист Семак. Самостоятельная работа с «армейцами» времен масштабной перестройки не принесла Ганчаренко признания, но оказался в клубе и команде, что нуждается в победных заменах и переменах. Опыт у тренера есть, как и у его помощника Василия Березуцкого. У Мусаева не было такого опыта.

Злость за дурацкие осечки

«Краснодар» может грубо и предсказуемо ошибаться в защите, но в целом его поражения в РПЛ редко в одни ворота. Возьмем прошлый сезон, когда финишировали на десятой строчке. Уступали «Локомотиву» и «Уралу», создавая не меньше опасных моментов. Максименко пять раз выручил «Спартак». Ответный поединок стал редким исключением – «быков» размазали по полю 6:1, но тогда были морально развалены и раздавлены. «Краснодар» играл ниже собственных возможностей в РПЛ , причем не только в прошлом сезоне. Футболисты это помнят, и эта спортивная злость рано или поздно выплеснется на соперников. Тому же «Ахмату» надо ответить за поражение 0:5, как и многим другим середнякам.

«Краснодар» — лидер по игре

Команда, что стала десятой в таблице, была второй по голам, первой по ударам и владению мячом, второй по аккуратности передач и допущенным выстрелам по воротам Сафонова. Также Мусаев настроил атакующий коллектив на высокий прессинг – меньше передач перед активным возвратом мяча своим соперникам позволил только «Спартак». Удивительно, что клуб с таким набором объективным козырей, вообще оказался на десятом месте. Причина в реализации – в голы превращали только один из четырех точных ударов, тогда как чемпионский показатель – один из трех. Также важно, что «Краснодар» часто не знал, как пройти массированную оборону позиционно – разница по ударам в створ за матч с «Зенитом» большая, то есть первый номер не сработал. Ганчаренко нужно быть хитрее.

В РПЛ обожают такие рывки

«Зенит» был пятым – стал первым. Причем за сезон до титула петербуржцы были в разобранном состоянии, а чемпионских футболистов Семаку доставили лишь по ходу зимнего перерыва. «Локомотив» был шестым, затем опустился на восьмое место, потеряв очки в 20 поединках. Помешал ли кризис прошлого сезона стать чемпионами с Сёминым? Сами знаете – нет, и «Спартак», и ЦСКА , и сам «Краснодар» упустили рывок «железнодорожников», хотя каждый в том сезоне мог оказаться на месте Юрия Павловича. Вот и сейчас, если у «Зенита» начнутся проблемы в атаке без Азмуна, или если потеряют еще и Барриоса до конца лета, можем увидеть сюрприз. Или сразу несколько, ведь есть еще ЦСКА и «Спартак», «Динамо» и «Рубин» — соперники чемпионов не стали слабее.

Сделали ставку на форварда

У «Краснодара» сохраняется привычка к странной скрытности. Например, активно прошлись ковровой бомбардировкой через инсайдеров, что Кордоба якобы достался за копейки. Его «Герта» взяла за 15 млн евро год назад. Как думаете, немцы себе во вред отдали игрока в Россию намного дешевле? В Берлине писали о трансфере в районе 20 млн евро с бонусами, как раз суммой объясняют решение продать основного форварда команды. Но не важна стоимость, если колумбиец заиграет, если сможет стабильно радовать голами. Игнатьев, Ари и Берг не заиграли, но если Кордоба добавит реализацию – «Краснодар» рванет вверх. 39.1% ударов «Краснодара» в прошлом сезоне – в створ, это лучший показатель лиги. Конечно же, нужен снайпер, и Джон, о котором рассказывали подробнее – из этой породы.

Лишились нагрузок в Европе

Понятно, что десятое место – отсылка к дебюту в Лиге чемпионов. Как-то Галицкий говорил, что не видит смысла в стремлении попасть в этот турнир, ведь это лишь три домашних матча. Зато теперь, надеемся, понял, что такой опыт бесценен. Еврокубки делают мощнее, поскольку учат работать в темпе с лучшими. Юный тренер Мусаев не справился, но растущая команда один год может сконцентрироваться на Кубке России, где формат поменяли под фаворитов, и на РПЛ , где нужно быть в тройке, а лучше – не ниже второго места, чтобы утереть нос конкурентам и зайти в квалификацию ЛЧ . Пока «Зенит» будут гонять в Европе, один из конкурентов может этим воспользоваться.

Голодные до побед игроки

У «Краснодара» есть ценные футболисты – дороже 10 млн евро. Кабелла только из-за возраста оценивается ниже, но Классону, Сафонову, Вандерсону или Вильена, которого превратили в левого защитника, пока Рамирес приходит в себя после сложной травмы, пора показать себя во всей красе. Хотя Сулейманов, Газинский или Петров тоже крепкие исполнители. На один выдающийся сезон абсолютно все в списке способны. Более того, в РПЛ нередко случалось, что добротные средние мастера, вроде Оздоева, после неудачных отрезков превращались в чемпионов. Возможно, Сорокина или Ильина ждет такой же опыт. Даже Кайо и Мартынович, если соберутся, могут выдать ряд качественных поединков без привычных диких ошибок.

Галицкий одобрил трансферы

Недешевые, точечные и полезные. Кроме форвардов – Кордобы и Ильина, логично найти нового центрального защитника и хавбека на замену Олссону. Кристоффер неожиданно уехал в «Андерлехт» — не исключено, что найдется связь с желанием жены с маленьким ребенком жить ближе к дому. А вот роскошная французская подруга Крыховяка привыкла, что Гжегож бегает по полям клубов РПЛ , поэтому перехватить Гжегожа – чемпионское решение для «Краснодара». Да и не только его можно себе позволить, если поставить понятную цель, которая мотивирует и может сплотить команду. А если еще и 8 млн евро на новичка из «Бенфики» найдется – станут еще сильнее.

Плевать, верят ли болельщики или эксперты в чемпионство «Краснодара», или в выход команды в финал Кубка России. Важно, чтобы южане сами в себя поверили, ведь играть в футбол они объективно умеют.