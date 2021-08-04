Тренеры-враги и зверская атака «орлов». У «Спартака» сложная задача в дуэли с «Бенфикой»

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вчера, 09:42

Московским футболистам нужно создать чудо.

О «Спартаке» накануне матча

- В отличие от соперника, что гоняет только спарринги, команда Витории провела два полнокровных поединка в РПЛ . Первый проиграли, хотя атаковали ворота Дюпина, а второй выиграли, хотя забили «Крыльям Советов» лишь с пенальти. Но результаты не должны вводить в заблуждение – команда активно перестраивается.



- Если Тедеско предпочитал схему «3-5-2», то Руй ставит на «4-2-3-1». Жиго и Джикия остались в центре защиты вдвоем. Мозес может появиться на любом из флангов, что актуально в свете возможной главной потери «Спартака» сегодня. Осталось пошутить об автоголах и Маслове, как сделала Зарема Салихова – Павел набирает форму, и с травмами разобрались.

- Рассказов был в полном порядке в двух турах РПЛ . Умяров сыграл в обоих матчах, Крал пока не основной у Витории. Максименко тоже молодой игрок – действовал без ошибок, пару раз выручал. Добавьте Бакаева, что готовится к выходу против «Бенфики» в старте, и Игнатова – выходит на замены, и получите список из нестарых россиян, что есть в обойме.



- Немного озадачивает состояние Зобнина – Роман лишь входит в сезон, а в опорной зоне против «Бенфики» нельзя ошибаться. Зато можно рассчитывать на активность флангов – Рассказову и Айртону важно собраться, а Бакаеву и Мозесу добавить последних передач. Наконец, Ларссон осваивается в роли плеймейкера, а Соболев – в роли единственного форварда. Идет перестройка, которая невозможна без помарок.

- Одновременно нельзя сказать, что «Спартак» новый. Под Виторию не делались трансферы. Не приехал дорогущий правый защитник. Нет новых людей в атакующей линии, а Хендрикс мелькает лишь в постах все той же Заремы, которая ехидно подкалывает Попова за трансфер голландца. И неслучайно его упомянули. Возможно, Мирзова, Мелкадзе и Понсе маловато для усиления по ходу матчей. Одна потеря, вроде Промеса, сразу меняет атакующий потенциал. Но «4-2-3-1» — схема гибкая, можно для начала вредить сопернику прессингом, а уже после думать о своих атаках.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-2-3-1): Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон – Зобнин, Умяров (Крал) – Бакаев, Ларссон, Мозес – Соболев.

О «Бенфике» перед поединком

- Если окажется, что португальцы свежее и резче, то можете смело ругать Чепзановича и Шарипова – ответственных за физподготовку. Пусть Жорже Жезуш, у которого с Виторией давняя вражда, и готовился к Лиге чемпионов через спарринги, «Бенфика» не может быть лучше функционально. Хотя и очевидно выше классом.

- Прошлый сезон получился одним из сложнейших для «орлов». Финишировали лишь на третьем месте в чемпионате, который выигрывали 5 раз за последнюю декаду. Поставили на проверенного и титулованного наставника, но многое не клеилось. Вылетели от ПАОКа в квалификации ЛЧ , разминулись с «Краснодаром». В ЛЕ тоже не стали сенсацией плей-офф. «Бенфику» за последний год много раз обыгрывали.

- Впрочем, это не значит, что португальцы не фавориты в конкретной паре. У «Спартака» нет орды звездных игроков европейского уровня на пике формы. А у «орлов» в защите Отаменди и Вертонген. В опорной зоне Вайгль, под нападающими – бывший москвич Жоау Мариу, Рафа Силва и Таарабт, который не стал великим, но многое в 32 года умеет. В атаке опытные Пицци и Сеферович, хотя им подвезли молодого помощника – Яремчука.



- Как понятно из имен, «Бенфика» без труда может бегать между схемами – играть с тремя или двумя центральными. Надежда на то, что Жезуш начнет мудрить и навредит собственной команде. Хотя в товарищеских матчах, которые португальцы в основном выигрывали, они обкатывали консервативную и атакующую схему — «4-1-3-2». Перекос в нападение виден. «Спартаку» принципиально давить на «Бенфику» и широко, и высоко. Не все в их группе атаки умеют отбирать мяч, а Вайгль, если бы его карьера развивалась так стремительно, как началась, играл бы сейчас за «Баварию». Юлиан не без греха.

- у Жезуша не сыграет в Москве недешевый новичок – Яремчук не набрал форму после Евро и отпуска. Также Сеферовича может подменить Гонсалу Рамос, хотя выбор в атаке огромный. После травмы Пиньо остались Карлос Винисиус и Вальдшмитд. Количественно состав соперника богаче. У них на лавке может быть Эвертон из сборной Бразилии. Латералями служат Жилберто и Гримальдо. В основе нет слабых мест.

Ориентировочный состав «Бенфики» (4-1-3-2): Влаходимос – Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо – Вайгль – Таарабт (Эвертон), Мариу, Рафа Силва – Пицци, Сеферович (Гонсалу Рамос).

О долгожданном противостоянии

- Поражение от ПАОКа в прошлом году лишило «Бенфику» премиальных в ЛЧ . Тогда грекам помогла пандемия – был единственный поединок. И хотя по метким ударам перевес у португальцев, выиграл 2:1 клуб, который опекает одиозный ростовчанин Иван Саввиди. К слову, у «Бенфики» тоже веселый президент – обвинен в махинациях, взят под стражу. Руя Кошту экстренно повысили, а помогает ему Луизао – технический директор клуба.



- Греческий опыт важен. «Спартаку» нужно быть резче, интенсивнее, смелее и идеально реализовывать моменты. Вертонген и Отаменди – старые волки, аналог парочки Ловрена и Ракицкого. Без ошибок в сложных матчах с поля уходят редко, хотя и Влаходимос – голкипер с греческими корнями и немецкой школой, умеет подстраховать. Только если ясно увидим, что «Спартак» готов лучше, появится шанс на положительный исход хотя бы в первом матче.

- «Бенфика» не лучшим образом играет против российских клубов. Общий счет пока равный, по 8 побед, 2 ничьих. Им сложно играть скучно, есть надежда на результативный матч. Если Максименко умудрится не пропустить, а Соболев и компания отличатся, то в гости поедут с шансами на проход дальше и выход в решающих раунд, где увидят победителя пары ПСВ и «Мидтьюлланда».

- Сам «Спартак» далеко не всегда правильно раскусывает португальцев, пока 5 поражений при 4 победах и всего 1 ничьей. Зато теперь у москвичей впервые в истории португальский наставник, который работал в «Бенфике» и выигрывал с ней титулы. Для Витории предстоящие матчи – идеальный экзамен. Сразу может показать, насколько хорошо понимает команду, которую изучал изнутри годами.

- К сожалению, поскольку «Бенфика» умеет давить дома куда лучше, чем в гостях, даже минимальная победа сегодня ничего не гарантирует. А вот разваливаться нельзя – на выезде отыграться сложно. Помним по противостоянию с той же «Брагой» в плей-офф Лиги Европы. Для «Спартака» хорошо, что вылет отправит во второй еврокубок напрямую. Но хочется услышать тот самый гимн главного еврокубка и провести шесть поединков с лучшими соперниками. «Бенфика» тоже прекрасна, но сейчас идеальный момент, чтобы им навредить – португальский чемпионат стартует лишь на следующих выходных.

Прогноз «Соккер.ру»: голы будут, ошибки в защите гарантируем, ведь Витория обещает играть смело. Но если «Спартак» задаст и выдержит темп, то ничью 1:1 заслужит. Лучше, конечно, победа, но это уже задача-максимум, да и «Бенфика» вряд ли допустит ошибку.