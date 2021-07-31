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Сенников: «ЦСКА будет настроен на победу в дерби»

вчера, 16:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» и ЦСКА Дмитрий Сенников прокомментировал очное противостояние команд в рамках 2-го тура РПЛ.

Игра будет интересная, московское дерби, амбициозные команды. Думаю, ЦСКА будет настроен на победу, потому что последние игры выигрывал «Локомотив». У железнодорожников проблемы с составом, хотят продавать футболистов. Армейцы играют дома, это тоже их преимущество.

Как оцениваю решение «Локомотива» продавать ключевых игроков? Я думаю, было хорошее предложение по Крыховяку, и «Локомотив» посчитал нужным продать его, есть молодые игроки, которые смогут его заменить.

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Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 19:24
Перед дерби всегда 50 на 50%
протон1
протон1
вчера в 17:37
теперь посмотрим на цска. что он из себя представил новым тренером. вот испытание теперь
112910415
112910415
вчера в 17:19
пожалуй, не только ЦСКА
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:11
Локо тоже не погулять выйдет.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:03
Сенников: «ЦСКА будет настроен на победу в дерби»

Локомотив также на победу,
Тогда, будет ничья...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:03, ред.
После всего что затронуло Локо с этими реформами, то я думаю внутри команды сейчас не самое хорошее психологическое состояние. На данный момент команду покинул ключевой игрок железнодорожников Крыховяк, что в любом случае скажется на игре Локо. Учитывая эти проблемы, у ЦСКА в сегодняшнем противостоянии больше шансов на удачный исход. В любом случае матч будет боевой и думается с забитыми мячами с обеих сторон, так как проблемы в обороне ЦСКА никуда не делись. Но общий итоговый счёт будет в пользу армейцев. Ждём. Посмотрим чем этот матч закончится и пожелаем, самое главное, провести его без травм. Всем Добра !!!
beefs
beefs
вчера в 16:43
Надеемся что так и будет...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:40
это и так понятно) не припомню, чтобы кто-то настраивался на поражение))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:39
Сенников не договаривает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:34
Очки всем нужны...
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