Сенников: «ЦСКА будет настроен на победу в дерби»

Бывший футболист «Локомотива» и ЦСКА прокомментировал очное противостояние команд в рамках 2-го тура РПЛ .

Игра будет интересная, московское дерби, амбициозные команды. Думаю, ЦСКА будет настроен на победу, потому что последние игры выигрывал «Локомотив». У железнодорожников проблемы с составом, хотят продавать футболистов. Армейцы играют дома, это тоже их преимущество.

Как оцениваю решение «Локомотива» продавать ключевых игроков? Я думаю, было хорошее предложение по Крыховяку, и «Локомотив» посчитал нужным продать его, есть молодые игроки, которые смогут его заменить.