Напряжение и неопределённость. Кейн не знает, окажется ли в «Манчестер Сити»

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вчера, 23:50

Слухи вокруг будущего Харри Кейна закручиваются во все более тугой узел. «Соккер.ру» — о главных точках напряжения в этой трансферной саге.

Двусмысленный сигнал

Нынешнее лето приучило к мощным трансферным поворотам, но заявочный период сокращается, и осталось не так много историй, которые требуют скорейшего завершения. Одна из ключевых – попытки Харри Кейна отправиться в «Манчестер Сити» и стремление «Тоттенхэма» удержать форварда. В этом деле произошел новый виток. Вопреки ожиданиям и включению игрока в заявку главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту оставил Кейна в Великобритании и не взял с командой на первую игру плей-офф Лиги конференций с португальским «Пасуш де Феррейра».

Разумеется, такой жест нельзя было не оценить как некий намек. Только вот в самой Англии его поняли двояко. Некоторые считают, что тем самым «шпоры» дают понять, что переговорный процесс идет, и Кейн может стать игроком «Сити» в самое ближайшее время – толку от него в Португалии сейчас не будет. С другой стороны, слова самого Эшпириту Санту, которые не лишены логики:

«Кейн прибавляет каждый день. Он тренировался сегодня, будет тренироваться завтра, присоединится к общей группе в пятницу, а в субботу мы примем решение о том, будет ли он играть с „Вулверхэмптоном“ в воскресенье».

То есть португалец дает понять, что речь идет об обычном рабочем процессе, и Кейну просто нужно подтянуть форму, которая не так хороша после позднего выхода из отпуска. О внимательном отношении к кондициям игроков говорит и то, что Эшпириту Санту пообещал, что никто из футболистов, которые выходили на поле в стартовом составе на победный матч с «Манчестер Сити» (1:0), не сыграет в Лиге конференций с «Пасуш де Феррейра». Не того уровня соперник и не того уровня турнир, чтобы перенапрягаться на старте. Поэтому решение оставить Кейна в Англии может быть продиктовано вполне игровыми основаниями, а не трансферно-подковерными.

Невыполненные обещания

Впрочем, о неких недомолвках тоже появились разговоры в последнее время. Давление усилилось, когда был пущен слух о том, что якобы президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви давал обещание Кейну отпустить его и не выполнил обещание. Источники, близкие к 28-летнему игроку, рассказали в прессе, что Харри считает, будто «шпоры» не соответствуют его амбициям, но при этом он готов добросовестно выполнять свои обязательства перед клубом.

При этом появилась информация, что еще перед началом прошлого сезона у Кейна и Леви был откровенный разговор. В ходе беседы Леви пообещал не препятствовать уходу форварда, если «Тоттенхэм» не выиграет никакого трофея или не попадет в первую четверку Премьер-Лиги. Косвенно Кейн подтвердил эту историю еще в мае, когда в интервью Гэри Невиллу рассказал, что намерен честно поговорить с Леви о своем будущем.

Тогда же Кейн добавил, что хотел бы поиграть в одной команде с плеймейкером «Сити» Кевином Де Брюйне и предположил, что «шпоры» могут затребовать за него не менее 100 миллионов фунтов. Знал бы, что недооценил аппетиты босса. Ни одно из условий сохранения форварда выполнено не было, значит, Леви должен был отпустить Кейна. Но что-то пошло не так, хотя знакомые с методами работы президента «Тоттенхэма» люди вряд ли удивились.

Повышенный запрос

Снова обращаемся к английским СМИ и видим, что в целом-то обещание Леви не нарушил. Он готов отпустить Кейна в «Манчестер Сити», но только за 150 миллионов фунтов стерлингов. «Горожане» производят впечатление клуба, у которого деньги куры не клюют, но не настолько. «Сити» якобы готов заплатить 125 миллионов фунтов и уже даже сделал соответствующее предложение, но оно не было принято.

А повышать ставки «Сити» не хочет и ждет результата давления Кейна на Леви и всей этой напряженной ситуации и обстановки вокруг «шпор», что может вынудить их пойти на уступки. Открытое выступление Гвардиолы о том, что ему нужен Кейн – часть этого давления, которое, возможно, еще больше злит Леви и заставляет его идти на принцип.

Раскол с фанатами

У болельщиков «Тоттенхэма» сложное отношение к Леви. Его методы работы на рынке вызывают у многих недовольство, в то же время «шпоры» все же подняли свой статус в условиях очень жесткой конкуренции в Англии. Но к кому вопросов не было, так это к Кейну, который много лет демонстрирует максимальную лояльность.

Однако турбулентность и напряжение вокруг фигуры Харри возникла, в том числе по фанатской линии. Во многом из-за новостей о том, что Кейн начал открытое давление на клуб и стал пропускать тренировки. Действительно, некоторые занятия в начале подготовительной сессии Кейн пропустил. Но, судя по всему, такова была изначальная договоренность – ему продлили отпуск.

Остается загадкой, в чьих интересах запускались разговоры о пропуске тренировок. В интересах «Сити», который хотел бы рассорить «шпор» и Кейна. Или в интересах Леви, который не хочет выглядеть некрасиво в истории с удержанием Кейна и повышенной ценой, поэтому гнев фанатский перенаправляет на самого игрока. Так или иначе, Харри не стал молчать и откровенно обратился к фанатам:

Прошло почти десять лет с тех пор, как я дебютировал в составе «шпор». Каждый год фанаты выказывали мне полную любовь и поддержку. Поэтому мне больно читать некоторые комментарии, в которых ставится под сомнение мой профессионализм. Я не буду вдаваться в подробности ситуации, но хочу уточнить, что никогда не отказывался от тренировок. Я возвращаюсь к работе тогда, когда это было запланировано. Я бы не стал делать ничего такого, что могло поставить под угрозу мои отношения с болельщиками, которые оказывали мне такую всеобъемлющую поддержку все время пребывания в клубе. Так было всегда, так есть и сейчас.

Кажется, с фанатами таким вот образом объясниться удалось. Но общая атмосфера хаоса и неопределенности все равно витает в воздухе, нервируя всех участников процесса: от болельщиков «Тоттенхэма» до боссов и тренера «Манчестер Сити», которому тот же матч со «шпорами» показал необходимость обзавестись ударным резким форвардом наподобие Кейна.